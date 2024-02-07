Россиян освободили от монопольной банановой зависимости

Россия разрывает монополию Эквадора на поставки бананов

Tекст: Ольга Самофалова

Россия впервые начала закупать бананы в Индии. Первая партия была отправлена в январе 2024 года, ее объем составляет около 3 тыс. тонн. Она еще находится в пути. Вторая поставка индийских бананов в Россию запланирована до конца февраля. Далее объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться, сообщил Россельхознадзор.

Более того, индийская сторона на переговорах проявила желание расширить ассортимент поставляемых фруктов в Россию. Кроме бананов, Индия могла бы поставлять манго, ананасы, папайю и гуаве. В ближайшее время она направит в Россельхознадзор перечень фруктов, планируемых к экспорту в РФ, а Россельхознадзор передаст индийской стороне фитосанитарные требования к такой продукции.

Что касается бананов, то новость о закупке их в Индии совпала с трудностями, которые у России возникли с традиционным основным поставщиком бананов – Эквадором. Эта страна фактически долгие годы является монопольным поставщиком бананов в Россию.

«За 11 месяцев 2023 года импорт бананов в Россию превысил 1,306 млн тонн. Ключевые поставки – более 1,302 млн тонн – пришлись на Эквадор. Остальные тысячи импортировали из других стран, таких как Гватемала, Филиппины, Вьетнам, Колумбия, Коста-Рика и другие», – говорит Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз».

Судя по всему, такая ситуация с монопольным положением Эквадора устраивала обе стороны.

«Ориентир на монополию Эквадора объясняется преференциями, которые власти этой страны сумели предложить российскому бизнесу. Кроме того, Эквадор был «заряжен» на экспорт в страны Европы.

Этот бизнес был организован не только под наш рынок, но и под рынок СНГ и частично рынок Европы. Он был достаточно быстро консолидирован. Кроме того, благодаря большим объемам закупок поставки бананов из Эквадора стали наиболее прибыльными. Особенно после приобретения российскими компаниями ряда плантаций в Эквадоре», – объясняет профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Однако в этом году в отношениях России с Эквадором наметилась трещина после того, как президент Эквадора Даниэль Нобоа решил передать США старую российскую технику. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опрометчивым такое решение. По ее словам, Эквадор в курсе, что согласно контрактам передавать поставленное имущество без согласия российской стороны третьей стороне нельзя. Россия своего согласия не давала. Президент Эквадора объяснил это тем, что считает старую российскую технику не военной техникой, а «металлоломом». Зачем тогда американцам платить реальные деньги за «металлолом»?

На этой неделе стало известно, что Россельхознадзор с 5 февраля запретил поставки пяти компаниям-производителям бананов в Эквадоре. Причина – был выявлен опасный для России и стран ЕАЭС вредитель: многоядная муха-горбатка. Этот вредитель легко плодится в транспортных контейнерах, а на складах может заражать многие продукты питания, в том числе муку, картофель, сыр, другие овощи и фрукты. Не говоря уже о том, что является переносчиком холеры. Если эквадорские компании не предпримут эффективных мер по устранению проблем, то ведомство грозит ввести новые ограничения.

Первые проблемы с мухами-горбатками в эквадорских бананах возникли в 2018 году, и тогда компании приняли все необходимые меры для борьбы с ними.

Ждать дефицита бананов в России не стоит. Во-первых, о полном прекращении экспорта бананов из Эквадора речи не идет. Эти пять компаний, попавшие под запрет, поставляли около 25% общего объема поставок бананов из Эквадора в Россию. Во-вторых, доставка бананов идет очень долго.

«Транспортировка из Эквадора – порядка 25 дней, еще пять-семь дней бананы дозревают в камерах. До прилавков товар добирается около полутора месяцев. То есть в ближайшее время мы ничего не почувствуем», – считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ Дмитрий Завьялов. По его мнению, даже если Россия расширит эмбарго на бананы из Эквадора, перестроить цепочки поставок можно, для этого есть время.

Та же Индия будет рада занять освободившееся место. Она является крупнейшим производителем бананов в мире – и их производство продолжает расти. В 2023 году страна вырастила 33 млн тонн бананов. На втором месте в мире – Китай, который собрал 12 млн тонн бананов, на третьем – Индонезия с 8,7 млн тонн. Нарастить поставки бананов в Россию будут рады также Гватемала, Филиппины, Вьетнам, Колумбия и Коста-Рика, которые уже поставляют их в Россию, но пока в небольших объемах.

Может показаться, что Россия решила постепенно заместить эквадорского монопольного поставщика бананов на индийского и других поставщиков. Однако пока речь идет скорее о диверсификации поставщиков. Объемы экспорта из Индии пока очень невелики. И сам вопрос доступа индийских фруктов, в том числе бананов, на российский рынок на самом деле прорабатывался сторонами на протяжении нескольких лет, о чем сообщил Россельхознадзор.

Почему Россия начала искать альтернативу эквадорским бананам? Потому что экономическая ситуация изменилась.

«Бизнес устраивали возможности закупки в Эквадоре, была отлажена логистика, завозимые объемы в целом покрывали спрос, и все это было при низких ценах в рознице многие годы. В таких условиях потребности в разработке новых источников просто не было.

Однако сегодня расчеты Эквадора и России усложнились, поменялись некоторые игроки рынка. Плюс транспортная логистика вокруг Европы усложнилась из-за санкций», – отмечает Вячеслав Чеглов.

С другой стороны, за эти два года Россия еще больше развернула свои торговые потоки в азиатском направлении. Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти наряду с Китаем, хотя до 2022 года практически ее не покупала. В этом контексте расширение торговли с новым партнером является вполне логичным решением.

В прошлом году России удалось еще пристроить свою свинину в Индию. А в обмен мы готовы покупать индийские фрукты. «Правительство России развивает отношения с Индией, справедливо считая, что поставщиков надо диверсифицировать, тем более за счет такого экономически сильного и дружественно настроенного государства, с которым есть возможности прямых денежных расчетов. Но до сопоставимых с Эквадором поставок, тем более достигнутых там условий сотрудничества, еще надо поработать. Регулярные поставки, скорее всего, наладятся в следующем году», – заключает Чеглов.

Что касается стоимости бананов, то Эквадор, несмотря на то, что он, по сути, был единственным поставщиком, держал цены низкими. Однако на российских прилавках бананы подорожали. По данным «Руспродсоюза», на 6 февраля средние цены на бананы в России составили 156,2 руб./кг, неделей ранее – 154,6 руб./кг, а год назад – 107,2 руб./кг. Однако Леонов объясняет, что динамика цен на бананы всегда зависит от баланса спроса и предложения, курсовой динамики и стоимости логистики. «Основной причиной подорожания фруктов в конце 2023 года стало ослабление курса рубля относительно иностранных валют. Стоимость бананов, как и других фруктов, которые Россия завозит из других стран, привязана к курсу мировых валют. Валютный скачок привел как к увеличению закупочной цены от поставщиков, так и к подорожанию логистики, на которую приходится существенная доля себестоимости», – говорит Леонов. Поэтому ждать снижения цен от диверсификации поставщиков, возможно, не стоит.