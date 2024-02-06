В России исключили дефицит бананов из-за эквадорской мухи

Экономист Завьялов исключил дефицит бананов в России в случае остановки их поставок из Эквадора

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал, что около 90% бананов в российских магазинах из Эквадора, но также существуют другие крупные производители: Колумбия, Бразилия, Коста-Рика, Вьетнам, Индонезия, Индия, Китай. Но там больше ориентированы на внутреннее потребление, передает РИА «Новости».

«Транспортировка из Эквадора – порядка 25 дней, еще пять-семь дней бананы дозревают в камерах. До прилавков товар добирается около полутора месяцев. То есть в ближайшее время мы ничего не почувствуем», – говорит эксперт.

В пятницу в связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран – членов ЕАЭС объекта объекта – многоядной мухи-горбатки, Россельхознадзор обратился к министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора Франклину Данило Паласиосу Маркесу с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений. В случае непринятия эквадорской стороной эффективных мер и продолжения выявления указанного вредителя в бананах Россельхознадзор пообещал перейти к следующему этапу введения ограничительных мер.

Многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris Loew) – универсальный вредитель запасов, обладает высокой плодовитостью, в том числе в условиях закрытого помещения, в частности транспортных контейнеров.



Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа не внял предостережениям Москвы и не отказался от сделки с США по передаче им российской военной техники. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отомстить России достаточно легко, достаточно отказаться от закупок в этой стране бананов.



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