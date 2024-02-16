Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
Россия разрешила поставки бананов из Эквадора
Поставки бананов с пяти предприятий Эквадора, допустивших больше всего нарушений, снова разрешены в Россию под гарантию эквадорской службы, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт каналу «Россия 24».
На следующей неделе у российской стороны состоится видеоконференция с контрольной службой Эквадора. При этом Россия уже сегодня дает право пяти компаниям поставлять бананы под гарантию службы. Все технические вопросы будут обсуждаться дальше, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия наказала пять эквадорских поставщиков бананов .