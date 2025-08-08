ООН выразила готовность принять встречу Путина и Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

Трембле заявила на брифинге, что такой запрос пока не поступал и вопрос о проведении саммита не обсуждался, передает ТАСС.

«На данный момент я не думаю, что это вариант, который рассматривается теми, кто планирует встречу», – сказала она.

Она также подчеркнула, что двери ООН «всегда открыты» для диалога между странами и для содействия международным переговорам. Трембле добавила, что организация всегда поощряет диалог и надеется на прогресс на пути к прекращению военных действий на Украине согласно Уставу ООН.

Напомним, в качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.