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    6 августа 2025, 14:55 • В мире

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США
    @ Mate 2nd Class Lynn Friant/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить?

    Президент США продолжает настаивать, что отправил «ближе к России» две атомные подводные лодки – возможно, носители стратегического ядерного оружия. По словам Трампа, лодки уже ««находятся в регионе – там, где им нужно быть».

    Конечно же, сколько-нибудь точное место расположения лодок Трамп не назвал, поскольку это является одной из главных военных тайн США. Однако некоторые выводы об их возможном местонахождении все-таки сделать можно.

    Основными американскими атомными подводными ракетоносцами (ПЛАРБ), выполняющими задачи ядерного сдерживания, являются лодки третьего поколения класса «Огайо». Всего в составе ВМС находится 14 таких субмарин, еще две в настоящий момент в ремонте. Каждая подводная лодка несет 24 МБР «Трайдент II», имеющих дальность до 11 500 км и способных нести от 4 до 14 термоядерных блоков.

    Уже сам факт такой дальности делает заявление Трампа несколько театральным. «Это скорее жест на публику», – говорит о приказе Трампа французский генерал Жером Пеллистранди.

    «Для создания какой-либо дополнительной опасности России Трампу не нужно было бы подводные лодки никуда выдвигать – эти АПЛ достанут до территории России при стрельбе с места базирования, буквально из доков», – рассказал адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России.

    Восемь ПЛАРБ приписаны к тихоокеанской базе ВМС США Бангор, а шесть – к атлантической ВМБ Кингс-бей. Кроме того, атомные субмарины заходят для пополнения припасов и легкого ремонта на Гуам и Перл-Харбор в Тихом океане. Ежегодно каждая подводная лодка проводит на боевом дежурстве около 200 суток, в среднем выходя на боевое патрулирование два-три раза. Таким образом, одновременно осуществлять боевое патрулирование может восемь-девять ракетоносцев.

    Очевидно, что более приоритетным направлением для американских ПЛАРБ является тихоокеанское, поскольку именно здесь находятся такие потенциальные противники США (кроме России), как КНР и КНДР. Здесь же находится и большее число атомных субмарин и более развернутая инфраструктура обеспечения.

    Штатно «Огайо» совершают боевое патрулирование в непосредственной близости от своих территориальных вод, под защитой своего надводного флота и авиации. Дальность «Трайдент-II» позволяет в случае необходимости достать противника и от побережья Америки. Впрочем, американские ПЛАРБ регулярно совершают и дальние походы, которые могут занимать до 25 процентов от общего времени патрулирования. Известно, что в 2024 году субмарины «Огайо» побывали в Индийском океане, в Северной Атлантике и даже в Средиземном море.

    Куда сейчас мог отправить Трамп подводные лодки, чтобы они были поближе к России, тем самым сокращая подлетное время своих ракет? На самом деле вариантов не так уж много. На западном направлении это может быть Северная Атлантика, Северное, Норвежское, Баренцево моря. На восточном направлении – северная часть Тихого океана в районе Алеутских или Командорских островов.

    Очевидно, что наши противолодочные силы, воздушные, надводные и подводные сейчас брошены на поиск неприятельских субмарин. Помимо того, что этого требует безопасность страны, этого еще и прекрасная возможность для совершенствования и проверки боевой выучки. С большой вероятностью американские субмарины будут обнаружены нашими моряками, которые им «сядут на хвост». Для этого у России есть специализированные многоцелевые лодки-охотники «Ясень» и «Ясень-М».

    «Поход стратегической АПЛ предполагает целый комплекс мероприятий: охрана района выдвижения, ограждение его минами, развертывание гидроакустических систем, обеспечение боевой устойчивости группировки. Нашим военным было бы нетрудно заметить такую активность.

    И, скажу честно, при прямой угрозе России срок жизни этой АПЛ был бы очень недолгим», – говорит адмирал Комоедов.

    Впрочем, есть еще два варианта, которые мог иметь в виду Трамп. Во-первых, выдвинуть лодки-ракетоносцы в районы, откуда они могли бы стрелять по России по т. н. настильной траектории. Нечто подобное, по ряду признаков, происходило два года назад, когда Пентагон преднамеренно рассекретил факт нахождения в Аравийском море АПЛ «Западная Вирджиния».

    Таким районом может являться, например, Средиземное море. В данной акватории в последнее время противолодочные возможности ВМФ России ограничены.

    Адмирал Комоедов полагает, что разговоры об особой опасности летящих по настильной траектории ракет не беспочвенны. «Баллистическая траектория предполагает выход в космическое пространство, а настильная – подлет низко над землей с учетом ландшафтом. Второй вариант более малозаметный и, следовательно, оставляет меньше времени на реагирование», – говорит адмирал.

    Во-вторых, Трамп мог иметь в виду не ПЛАРБ, носители баллистических ракет, а многоцелевые лодки, например, «Сивульф». Это те самые лодки-охотники за ПЛАРБ противника.

    «Что касается многоцелевых подлодок США, то они охраняют стратегические АПЛ в боевых порядках или в районах патрулирования, а также ведут самостоятельную разведку в Мировом океане. Их группировка всегда находится в Баренцевом море и иногда проникает в Белое море, когда Россия проводит испытание своих новых судов в Кандалакшском заливе, чтобы попытаться «снять» их шумовые характеристики», – говорил адмирал Комоедов.

    «Таким образом, вероятнее всего, под «выдвижением в определенные районы» Трамп имел в виду как раз увеличение группировки в Баренцевом море.

    Впрочем, он мог направить АПЛ поближе к прибрежному городу Вилючинск на Камчатке, где находится база атомных подводных лодок Тихоокеанского флота России», – детализировал Комоедов. В таком случае, если речь идет о многоцелевых лодках, непосредственной ударной опасности они не несут, но угрожают российским стратегическим РПКСН класса «Борей».

    Стоит подчеркнуть, что решение Трампа имеет исключительно политическое значение, призванное подчеркнуть его решимость оказывать силовое давление на Россию – страну с самыми мощными ядерными силами. Какого-то выигрыша с военной точки зрения перемещение субмарин поближе к нашим границам не дает. В условиях гарантированного обоюдного уничтожения сокращение подлетного времени для нескольких десятков ракет особой роли не играет. Но зато это должно показать оппонентам американского президента, что он не боится эскалации с Россией. И если, например, миссия Уиткоффа окажется удачной, в Вашингтоне заявят, что это результат правильно проводимой «политики канонерок».

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