США показали готовность нанести ядерный удар по России

Есть ли у Соединенных Штатов возможность мгновенно, в течение нескольких минут нанести обезоруживающий и безответный ядерный удар по России? Десятилетиями принято было считать, что нет, любая атака США вызовет немедленный аналогичный ответ российских вооруженных сил. Но теперь есть основания полагать, что Вашингтон пришел к другому выводу – и нагло демонстрирует это.

В четверг, 20 октября, в Аравийском море произошло исключительное событие. Публично было объявлено, что на ПЛАРБ (атомная подлодка с баллистическими ракетами) «Западная Вирджиния» (West Virginia SSBN) типа «Огайо», специально всплывшую в Аравийском море, совершил визит Майкл Курилла, командующий Центральным командованием США. Эта подлодка, как и все ее «сестры», вооружена 24 баллистическими ракетами «Трайдент II», каждая из которых в пределе может нести 10 боевых блоков, что в сумме дает лодке боекомплект в 240 стратегических ядерных зарядов.

Но дело в том, что предназначение подобных лодок – быть всегда скрытными и никогда не обозначать место своего патрулирования. То, что сейчас место базирования данной ПЛАРБ специально засвечено, невозможно воспринимать иначе, как особый сигнал. Сложно вспомнить, когда ранее подобным образом какой-либо американский военачальник столь явно и открыто посещал лодку, находящуюся в море на боевом дежурстве. Всё это имеет непосредственное отношение к системе ядерного сдерживания, существующей между Россией и США.

Ядерное сдерживание и ядерное нападение

Ядерная война, подготовка к ней и ее ведение – это не так просто, как думает обыватель. Кратко перечислим ключевые понятия.

Когда обе стороны – в данном случае Россия и США – имеют и ядерное оружие, и средства его доставки на территорию противника, и систему предупреждения о ракетном нападении, и техническую возможность пуска баллистических ракет после обнаружения этой системой пуска ракет противника, то простая ракетная атака становится самоубийством для атакующего. Если США или Россия запустит по противнику свои баллистические ракеты, то противник будет иметь возможность выполнить пуск своих ракет до того, как ракеты атакующей стороны достигнут своей цели.

Такой удар, когда контратака выполняется до того, как ракеты противника долетели, называется «ответно-встречным». Его наносят с помощью межконтинентальных баллистических ракет, базирующихся в шахтных пусковых установках и готовых к пуску немедленно.

Проблема в том, что прохождение команды на ответно-встречный удар занимает время. А кроме того, нужно, чтобы кто-то из руководителей, имеющих право отдать приказ о нанесении такого удара, был бы физически в силах это сделать, то есть был бы живым, в сознании и так далее.

Эту уязвимость можно использовать, нанося так называемый обезглавливающий удар (у американцев – decapitation strike). Удар, цель которого – уничтожить руководство. Для предотвращения или для нивелирования последствий такого удара существуют разные способы, их мы перечислять не будем, как и методы нанесения (это не только ракетный удар).

Помимо удара обезглавливающего, существует такое понятие, как удар обезоруживающий (counterforce strike). Его цель – атаковать ядерный арсенал страны-жертвы таким образом, чтобы противник, даже имея работоспособное руководство, просто не успел запустить свои ракеты в ответ. Для этого время, за которое наносится удар, должно быть меньше, чем противнику нужно для принятия решения и прохождения приказа к пусковым установкам.

Поэтому, помимо обеспечения ответно-встречного ядерного удара, ядерные силы страны вкладываются в обеспечение гарантированной возможности ответного удара. Который будет произведен даже в случае, если противник ударил первым, а все его ракеты поразили свои цели до того, как хоть что-то стартовало в ответ. Наиболее распространенным способом обеспечить нанесение ответного удара являются стратегические подлодки. В итоге атака противника в любом случае вызывает ответно-встречный или ответный удар. Ядерная война оказывается тупиком, в ней нельзя победить, и даже успешно атаковавший участник тоже погибает.

Этот принцип называется «взаимное гарантированное уничтожение». Именно это, а не что-то другое гарантировало отсутствие больших войн на нашей планете после 1945 года.

Но сегодня обстановка несколько иная. Количество ядерных боезарядов стало таким, что к гарантированной гибели всего живого обмен ядерными ударами привести не может. Число носителей ядерного оружия упало до таких величин, когда даже после массированного, нанесенного всеми силами удара в Северном полушарии останется живая природа, нетронутые города и поселки, люди. Ядерная война без гибели всех участников стала возможной.

Второй проблемой является боевая устойчивость российских ядерных сил в их текущей конфигурации. Россия смогла возродить Систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Ракеты, которые должны наносить ответно-встречный удар, регулярно обновляются.

Но сейчас в нашем флоте меньше кораблей, чем у Японии. Возможности перекрыть действиями противолодочных сил все опасные акватории нет. А это означает, что как и в случае с Аравийским морем, американцы и англичане, которые могут их подержать, свободно развернутся для удара там, откуда ракеты долетают до нас слишком быстро. Например, в Северном, Норвежском, Баренцевом, Средиземном и Аравийском морях.

Российские стратегические подлодки сегодня малочисленны по сравнению с советскими временами. Вместе с качественным превосходством ВМС США это создает обстановку, когда американцы могут уничтожить наши подлодки непосредственно перед началом атаки. Это, увы, известный специалистам факт. При этом в России 44% всех стратегических ядерных боезарядов размещено на подлодках. И почти все они стоят в уязвимых к первому удару двух (!) базах флота. Российская же стратегическая авиация никогда и не училась воевать так, как американская, и средством гарантированного ответного удара не является.

Совокупность этих факторов создает для США техническую возможность нанести по России успешный обезоруживающий ядерный удар, не получив значимого по потерям удара в ответ. При этом накал антироссийской пропаганды таков, что западному обывателю и обосновывать не придется ничего, с этой точки зрения там все готово. И именно намеком на возможность такого удара является всплытие «Вест Вирджинии» в Аравийском море.

Китайский фактор, подлетное время и механика удара

Некоторые эксперты полагают, что американская ПЛАРБ выполняла задачи по давлению на Китай в период шедшего съезда КПК. С одной стороны, действительно, из Аравийского моря легко атаковать Китай «с тыла» – подход ракет к его населенным районам будет со стороны его же пустынь на западе страны.

Но логики в таком давлении нет. Американцы точно не знают, где у китайцев ракеты. Кроме того, у Китая нет своей полноценной СПРН. И организовать внезапный удар по этой стране американцы могут и тихоокеанскими подлодками с других направлений. Им просто незачем угрожать Китаю еще и из Индийского океана, и без этого с угрозами у них полный порядок.

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В противоположность Китаю, координаты российских шахтных пусковых установок и коридоры, по которым двигались до недавнего времени установки подвижные, американцам известны предельно точно. Мы им сами дали всю информацию во время взаимных инспекций ракетных позиций друг у друга. Таким образом, ПЛАРБ в Аравийском море – это намек не Китаю, а России. Как минимум, мы должны это не исключать.

Чтобы удар по нашей стране был успешным, он должен быть нанесен быстрее, чем у нас пройдет тревога, оценка обстановки и команда на пуск. Для этого расстояние, с которого наносится удар, должно быть около 3000 километров, иначе время полета ракет окажется слишком долгим. А теперь смотрим на карту.

При развертывании ПЛАРБ в северной части Аравийского моря, она как раз и оказывается на примерно таком расстоянии от соединений 31-й ракетной армии РВСН и некоторых частей 33-й гвардейской армии РВСН, которое позволяет нанести по ним тот самый обезоруживающий удар за минимальное подлетное время.

Понятное дело, что одной подлодкой такую задачу не решить. И понятное дело, что только из Аравийского моря такую задачу не решить. Но никто и не говорит про «одной» и «только». Развертывание ПЛАРБ в этой акватории – это не подготовка к удару по России. Но это демонстрация того, что технически США такой удар нанести могут, если посчитают нужным. И они не блефуют.

Есть один малоизвестный обывателю технический аспект. Баллистическая ракета может лететь не только по нормальной для себя траектории, когда полезная нагрузка забрасывается в верхнюю точку траектории и оттуда падает вниз. Помимо баллистических траекторий ракеты могут лететь еще и по так называемым настильным (depressed в англоязычной терминологии). Смысл настильной траектории в том, что ракета идет очень низко, не поднимаясь даже до 300 километров. При такой траектории сильно страдают дальности и точность, вырастает разброс боевых блоков, но зато получается серьезный выигрыш в скорости полета к цели и очень маленькое подлетное время.

Если при ударе из Аравийского моря, например, по 13-й ракетной дивизии в Оренбургской области, наносимом по обычной траектории, подлетное время ракет сравнимо со временем принятия решения и прохождения команды на ответно-встречный удар, то при ударе оттуда же по настильной траектории картина резко меняется не в нашу пользу.

При этом способы компенсировать разброс блоков существуют. Во-первых, это новые взрыватели в боевых частях W76-2, позволяющие выполнить синхронизированный по времени подрыв боевых блоков, не давая им пролететь мимо цели. Во-вторых, взаимное перекрытие зон поражения при работе по цели с нескольких подлодок. В-третьих, США добились прогресса в гиперзвуковых планирующих боевых блоках.

Явным признаком желания США наносить такие обезоруживающие удары когда-то в будущем стали бы доказательства того, что они стреляют ракетами по настильным траекториям, и такие доказательства есть. С 2015 года три видео подобных испытаний были сняты случайными очевидцами – и стали общедоступны.

Американцы явно работают над нанесением ракетных ударов по таким схемам. А теперь и показывают нам свою готовность вывести стратегическую подлодку на дистанцию залпа «в упор». По России.

Конечно, сказать проще, чем сделать. Надо еще вывести достаточное количество подлодок на удар. Надо не спугнуть противника и не вызвать экстренный выход в море всех его стратегических ракетоносцев, не вызвать рассредоточение стратегических бомбардировщиков, заправщиков и крылатых ракет с ядерной боевой частью. Надо, чтобы мобильные грунтовые ракетные комплексы не успели «разбежаться» слишком далеко для малозаметных бомбардировщиков Б-2 и Б-21, которые пойдут во второй волне зачищать те остатки РВСН, что пережили ракетный удар – пока через систему, известную как «Периметр», или иным способом команда на пуск все же не прошла.

Это все очень сложно, и риски утратить внезапность очень высоки. Но их шансы на успех не нулевые. Визитом «Западной Вирджинии» в наше «мягкое подбрюшье» американцы явно показывают, насколько далеко они готовы зайти, если посчитают необходимым. Американцы посылают предельно ясный сигнал – для них ядерная война больше не немыслима и не невозможна.