Как Россия выиграет новую гонку вооружений с НАТО

США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они втягивают нашу страну в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. Депутаты Госдумы и эксперты назвали на круглом столе конкретные методы, призванные помочь российской экономике выиграть новую гонку вооружений с НАТО.

«Американцы сейчас делают все, чтобы увеличить производство боеприпасов. Вашингтон ищет дополнительных подрядчиков, вместо обычной примерно тысячи снарядов в месяц он требует в заказах по три или даже по пять тысяч – и все это для нужд ВСУ. Налаживается схема: новые снаряды направляются в арсеналы Пентагона, а старые боеприпасы оттуда, в свою очередь, передаются Киеву», – рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он выступил в ходе круглого стола «Противостояние со странами НАТО: от Карибского кризиса к украинскому», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

По мнению аналитика, в боевых действиях наступает важнейший момент: спецоперация переходит в статус «войны на истощение». «Наш недавний ракетный удар, который вывел из строя часть украинской энергетики, а также узлы связи и управления ВСУ, переломил ситуацию на фронте в нашу пользу. Поэтому наш противник вынужден перейти на затяжное соревнование под названием «чья экономика выдержит дольше» боевые действия», – пояснил Кнутов.

На первый взгляд, нашей экономике трудно тягаться в этом плане с ЕС и США, признал эксперт. «Но если задействовать весь наш военно-промышленный комплекс, все ресурсы, которые есть, мы можем не только выстоять, но и победить», – убежден Кнутов.

По его мнению, Россия должна создать Государственный фонд обороны, подобный тому, что действовал в годы Великой Отечественной, и этот фонд будет аккумулировать взносы частных лиц и коммерческих компаний, уверен аналитик. «Фонд должен создаваться под эгидой Общероссийского народного фронта и других организаций, при кураторстве депутатов Госдумы. Руководить им должны кристально честные, не замешанные в коррупции люди. Фонд будет оперативно решать потребности наших войск, чтобы всё необходимое для бойцов закупалось за его счет, а не за счет самих солдат и офицеров», – предложил Кнутов.

В свою очередь ВСУ получают всё необходимое бесплатно – из стран НАТО, отметили другие участники круглого стола. Фактически Украина уже и так превратилась в одно из государств этого военного блока. «Обострение военно-политической ситуации последних дней не оставляет никаких сомнений, что

Российская Федерация в настоящий момент ведет специальную военную операцию не с армией Украины, а сражается с силами НАТО»,

– отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, который был модератором дискуссии.

Депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев привел статистику о том, с каким размахом Запад снабжает Украину бронетехникой, оружием, боеприпасами и амуницией. «На сегодня от различных стран Украина получила военной помощи на 41,3 млрд евро. Абсолютное большинство – 27,7 млрд – дали США, причем вполне себе безвозмездно. Это не кредиты, а прямая поддержка. Великобритания – на 3,7 млрд евро, Еврокомиссия – на 2,5 млрд, Польша – на 1,8 млрд, Германия – на 1,2 млрд евро», – перечислил он.

«Кроме того, другие страны и разные международные институты предоставили военную помощь на 6,7 млрд евро. В целом, как видите, Европа дает мелочь, тогда как Америка предоставляет половину. Есть страны, которые и больше, если сопоставить их суммы с объемом всей экономики. Эстония и Латвия дают почти по проценту от своего ВВП. Для маленькой страны это деньги огромные, хотя в общей массе эти суммы теряются. В общем, прибалты ведут себя самоотверженно, последнюю рубашку снимают, в отличие от американцев», – сыронизировал Матвейчев.

По его мнению, продолжать войну без американцев Украины бы не смогла. «Сумма в 41 млрд евро – явно не предел. Посмотрим, насколько больше будет», – подытожил депутат.

Матвейчев также не исключает, что Запад проведет на Украине в ближайшее время крупную провокацию, в которой обвинит Москву. «Запад утверждает, что Россия собирается применить ядерное оружие на Украине, хотя Москва таких заявлений не делала. Думаю, НАТО и США могут сами устроить такой взрыв на Украине, из-за которого пострадают миллионы украинцев. Но Западу абсолютно не жалко ни этот народ, ни эту территорию. Он пойдет на все, чтобы обвинить Россию в том, что она применила ядерное оружие впервые со времен Хиросимы и Нагасаки», – допустил он. По мнению депутата, МИД России мог бы сделать «упредительное» заявление по этому поводу.

Кроме того, в ближайшее время Запад также может создать новую «горячую точку» – теперь уже в Приднестровской Молдавской республике (ПМР), считает парламентарий. «Хотя у Приднестровья есть свои серьезные силы обороны, хотя там стоит российский миротворческий контингент, само геополитическое положение ПМР кажется Западу слишком «удобным», чтобы именно там и устроить провокации. Там же сохранились огромные склады еще советского вооружения – в селе Колбасна, что также создает удобные условия для эскалации», – полагает Матвейчев.

С этим согласился и политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты столицы Александр Асафов. Он напомнил про недавние сообщения о том, что армия Румынии готовится к вооруженным провокациям в Приднестровье. «Не думаю, что прямо сейчас у «прокси-стран» НАТО хватит ресурсов для создания еще одной линии напряженности – в ПМР. Впрочем, мы видим перегруппировку частей ВСУ в направлении Приднестровья. Так что ничего исключать нельзя», – считает эксперт.

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Рассуждения о возможности ядерного взрыва на Украине заставляют вспомнить Карибский кризис, возникший между СССР и США осенью 1962 года, полагает Данилин. «Тогда в итоге страны смогли пойти друг другу навстречу – правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ядерных ракет с Кубы в обмен на гарантии безопасности, которые Вашингтон дал Гаване, а также в обмен на вывод американских ракет с территории Турции и Италии», – напомнил он.

Эксперт посетовал, что спустя несколько десятилетий крах Советского Союза позволил США снова запустить эскалацию около российских границ.

«В острую фазу конфликт вновь перешел в прошлом году. Тогда Москва обратилась к США с предложениями по снижению напряженности на Европейском континенте. Однако они были проигнорированы, а последующие действия Вашингтона и Киева свидетельствовали о намерении развивать начатый конфликт. Именно это привело к началу специальной операции по демилитаризации Украины. Законные интересы в сфере безопасности одной державы игнорировались другими крупными геополитическими игроками, что опять стало причиной крупнейшего противостояния. Уроки Карибского кризиса оказались забыты», – подытожил Данилин.

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