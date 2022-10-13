Как Россия выиграет новую гонку вооружений с НАТО

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13 октября, четверг  |  Последнее обновление — 22:40  |  vz.ru
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Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

Россия делает газовый подарок Турции Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Российский президент сделал неожиданное предложение Турции – превратить ее в газовый хаб в Европе. От такого подарка обычно никто не отказывается. Однако для России этот проект нельзя назвать безрисковым. Что именно может предложить Москва Анкаре и в чем заключаются риски? Подробности...
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Теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу

«Зерновая сделка» помогла Киеву организовать теракт против Крымского моста vk.com/myfeo_ru/Global Look Press
Теракт против Крымского моста выявил серьезный изъян для безопасности России в «зерновой сделке». Она предусматривает, что корабли с зерном досматриваются только в турецких проливах. Вышедшее же из Одессы судно со взрывчаткой смогло спокойно зайти в Дунай. Разрыв «зерновой сделки» проблему не решит – после ухода с острова Змеиный Россия потеряла контроль над этим сектором Черного моря. Какие есть варианты? Подробности...
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Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

Момент задержания одного из подозреваемых в подготовке терактов на территории России ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ России оперативно раскрыла картину того, кто и каким образом доставил взрывчатку, сработавшую в итоге на Крымском мосту. В тайной операции участвовало множество людей, а управляла ей военная разведка Украины. Почему все это стало возможным и каким образом взрывчатка без проблем преодолела сразу несколько границ, в том числе и российскую? Подробности...
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Эстония шантажировала епископа Русской церкви

Митрополит Евгений Сайт МДА.
«Не разделяю слова Святейшего патриарха Кирилла». Такое заявление Эстония вынудила сделать митрополита Эстонской православной церкви Евгения. На первый взгляд, эти слова кажутся едва ли не бунтом против руководства российского православия. Так ли это на самом деле, каковы реальные причины происходящего – и что такого сказал глава РПЦ? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Австрия остается связным между ЕС и Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия не принадлежит к числу пророссийских стран, но на фоне других в ЕС смотрится вполне умеренно. Австрийцы стремятся играть роль главных переговорщиков с Россией. Поэтому стоит внимательно следить за австрийской политикой. Но не питать лишних иллюзий. Подробности...

Европа убеждает в своей неадекватности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Европейцы не могут начать говорить себе правду о собственном положении в мире. Максимум, что может позволить себе главный представитель дипломатии Евросоюза – продолжать убеждать человечество в своей неполной адекватности. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Кредитные каникулы для мобилизованных отвечают интересам всех

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
У каждой меры социальной поддержки есть своя цена, и порой весьма немалая. Но когда дело касается интересов банков, наши сограждане особенно бескомпромиссны. Подробности...
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Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

Как спецоперацию изменит зима

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Как Россия выиграет новую гонку вооружений с НАТО

    ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО
    		   13 октября 2022, 22:40
    Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они втягивают нашу страну в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. Депутаты Госдумы и эксперты назвали на круглом столе конкретные методы, призванные помочь российской экономике выиграть новую гонку вооружений с НАТО.

    «Американцы сейчас делают все, чтобы увеличить производство боеприпасов. Вашингтон ищет дополнительных подрядчиков, вместо обычной примерно тысячи снарядов в месяц он требует в заказах по три или даже по пять тысяч – и все это для нужд ВСУ. Налаживается схема: новые снаряды направляются в арсеналы Пентагона, а старые боеприпасы оттуда, в свою очередь, передаются Киеву», – рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он выступил в ходе круглого стола «Противостояние со странами НАТО: от Карибского кризиса к украинскому», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

    По мнению аналитика, в боевых действиях наступает важнейший момент: спецоперация переходит в статус «войны на истощение». «Наш недавний ракетный удар, который вывел из строя часть украинской энергетики, а также узлы связи и управления ВСУ, переломил ситуацию на фронте в нашу пользу. Поэтому наш противник вынужден перейти на затяжное соревнование под названием «чья экономика выдержит дольше» боевые действия», – пояснил Кнутов.

    На первый взгляд, нашей экономике трудно тягаться в этом плане с ЕС и США, признал эксперт. «Но если задействовать весь наш военно-промышленный комплекс, все ресурсы, которые есть, мы можем не только выстоять, но и победить», – убежден Кнутов.

    По его мнению, Россия должна создать Государственный фонд обороны, подобный тому, что действовал в годы Великой Отечественной, и этот фонд будет аккумулировать взносы частных лиц и коммерческих компаний, уверен аналитик. «Фонд должен создаваться под эгидой Общероссийского народного фронта и других организаций, при кураторстве депутатов Госдумы. Руководить им должны кристально честные, не замешанные в коррупции люди. Фонд будет оперативно решать потребности наших войск, чтобы всё необходимое для бойцов закупалось за его счет, а не за счет самих солдат и офицеров», – предложил Кнутов.

    В свою очередь ВСУ получают всё необходимое бесплатно – из стран НАТО, отметили другие участники круглого стола. Фактически Украина уже и так превратилась в одно из государств этого военного блока. «Обострение военно-политической ситуации последних дней не оставляет никаких сомнений, что

    Российская Федерация в настоящий момент ведет специальную военную операцию не с армией Украины, а сражается с силами НАТО»,

    – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, который был модератором дискуссии.

    Депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев привел статистику о том, с каким размахом Запад снабжает Украину бронетехникой, оружием, боеприпасами и амуницией. «На сегодня от различных стран Украина получила военной помощи на 41,3 млрд евро. Абсолютное большинство – 27,7 млрд – дали США, причем вполне себе безвозмездно. Это не кредиты, а прямая поддержка. Великобритания – на 3,7 млрд евро, Еврокомиссия – на 2,5 млрд, Польша – на 1,8 млрд, Германия – на 1,2 млрд евро», – перечислил он.

    «Кроме того, другие страны и разные международные институты предоставили военную помощь на 6,7 млрд евро. В целом, как видите, Европа дает мелочь, тогда как Америка предоставляет половину. Есть страны, которые и больше, если сопоставить их суммы с объемом всей экономики. Эстония и Латвия дают почти по проценту от своего ВВП. Для маленькой страны это деньги огромные, хотя в общей массе эти суммы теряются. В общем, прибалты ведут себя самоотверженно, последнюю рубашку снимают, в отличие от американцев», – сыронизировал Матвейчев.

    По его мнению, продолжать войну без американцев Украины бы не смогла. «Сумма в 41 млрд евро – явно не предел. Посмотрим, насколько больше будет», – подытожил депутат.

    Матвейчев также не исключает, что Запад проведет на Украине в ближайшее время крупную провокацию, в которой обвинит Москву. «Запад утверждает, что Россия собирается применить ядерное оружие на Украине, хотя Москва таких заявлений не делала. Думаю, НАТО и США могут сами устроить такой взрыв на Украине, из-за которого пострадают миллионы украинцев. Но Западу абсолютно не жалко ни этот народ, ни эту территорию. Он пойдет на все, чтобы обвинить Россию в том, что она применила ядерное оружие впервые со времен Хиросимы и Нагасаки», – допустил он. По мнению депутата, МИД России мог бы сделать «упредительное» заявление по этому поводу.

    Кроме того, в ближайшее время Запад также может создать новую «горячую точку» – теперь уже в Приднестровской Молдавской республике (ПМР), считает парламентарий. «Хотя у Приднестровья есть свои серьезные силы обороны, хотя там стоит российский миротворческий контингент, само геополитическое положение ПМР кажется Западу слишком «удобным», чтобы именно там и устроить провокации. Там же сохранились огромные склады еще советского вооружения – в селе Колбасна, что также создает удобные условия для эскалации», – полагает Матвейчев.

    С этим согласился и политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты столицы Александр Асафов. Он напомнил про недавние сообщения о том, что армия Румынии готовится к вооруженным провокациям в Приднестровье. «Не думаю, что прямо сейчас у «прокси-стран» НАТО хватит ресурсов для создания еще одной линии напряженности – в ПМР. Впрочем, мы видим перегруппировку частей ВСУ в направлении Приднестровья. Так что ничего исключать нельзя», – считает эксперт.

    Рассуждения о возможности ядерного взрыва на Украине заставляют вспомнить Карибский кризис, возникший между СССР и США осенью 1962 года, полагает Данилин. «Тогда в итоге страны смогли пойти друг другу навстречу – правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ядерных ракет с Кубы в обмен на гарантии безопасности, которые Вашингтон дал Гаване, а также в обмен на вывод американских ракет с территории Турции и Италии», – напомнил он.

    Эксперт посетовал, что спустя несколько десятилетий крах Советского Союза позволил США снова запустить эскалацию около российских границ.

    «В острую фазу конфликт вновь перешел в прошлом году. Тогда Москва обратилась к США с предложениями по снижению напряженности на Европейском континенте. Однако они были проигнорированы, а последующие действия Вашингтона и Киева свидетельствовали о намерении развивать начатый конфликт. Именно это привело к началу специальной операции по демилитаризации Украины. Законные интересы в сфере безопасности одной державы игнорировались другими крупными геополитическими игроками, что опять стало причиной крупнейшего противостояния. Уроки Карибского кризиса оказались забыты», – подытожил Данилин.

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