Зеленский ради США отправляет на убой элитный спецназ

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Как Россия переживает угольное эмбарго

Уголь из России имеет ряд преимуществ Сергей Бобылев/ТАСС
Пока ЕС закрывает заводы и повышает цены для населения, российские угольщики ищут новые рынки сбыта. Найти их не составило труда, однако полностью перенаправить европейские объемы на азиатские рынки им все еще не удалось. Падение экспорта российским угольщикам дается не так легко, как снижение экспорта газа Газпрому. Как угольщики переживут временные трудности из-за европейского эмбарго?  Подробности...
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Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
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Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

Баржи, на которых пыталась добраться третья группа диверсантов, были потоплены t.me/RVvoenkor
Десант, который Киев пытался высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами. На что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско? Подробности...
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МАГАТЭ дважды обидело Зеленского

Зеленский крайне недоволен результатами визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС president.gov.ua
Миссия МАГАТЭ, вопреки попыткам ВСУ сорвать ее визит на Запорожскую АЭС, все же посетила станцию. Теперь Владимир Зеленский и его офис уверены в том, что делегаты международной организации сделают «неправильные» выводы. Чего опасается Зеленский и какие последствия может иметь постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ в Энергодаре? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
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    		   3 сентября 2022, 19:25
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Очередная попытка ВСУ захватить Запорожскую АЭС с помощью высадки спецназовцев под покровом ночи потерпела провал. Российская разведка вовремя обнаружила приближение врага, который был разбит с помощью ударной авиации. Почему украинские войска с таким упорством предпринимают все новые самоубийственные попытки штурма АЭС?

    Украина предприняла очередную попытку высадить десант в районе Энергодара, где находится крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Первая попытка была осуществлена 1 сентября, в день приезда на станцию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Минобороны России тогда объявили о «принятии мер по уничтожению» групп украинских военнослужащих.

    На этот раз события развивалась по схожему сценарию. По словам члена главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимира Рогова, в ночь на субботу была пресечена попытка движения в сторону Энергодара нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми. Выдвижение солдат ВСУ произошло из временно подконтрольного киевским властям района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению Днепра.

    Высадка планировалась по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар, который подвергся очередном обстрелу, но ракетная атака была отражена. Власти региона подняли авиацию – российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52.

    В Минобороны подтвердили, что в операции ВСУ, которая началась в пятницу около 23 часов московского времени, «две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного».

    Российская группировка из четырех истребителей Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС в ответ уничтожила 20 катеров и лодок, остальные ушли в направлении украинского берега, который позже накрыла огнем артиллерия в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка. Как утверждается, были убиты 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, еще 23 человека ранены.

    В свою очередь российский боец с позывным Скиф рассказал в интервью РИА «Новости» о расчетах ВСУ на быстрый штурм Запорожской АЭС. Украинские военные двигались на катерах без света на большой скорости. Однако бойцов все равно обнаружила разведка, затем была вызвана авиация.

    ВСУ, уточнил Рогов, предварительно били по прибрежной полосе и промышленной зоне. Обстрел украинскими войсками ЗАЭС он назвал спланированной провокацией, цель которой – запугать миссию МАГАТЭ и обвинить Россию в невозможности обеспечить безопасность на атомной станции. По мнению Рогова, «логического объяснения подобным действиям нет», происходящее напоминало «имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы Рамштайн по оказанию военной помощи Киеву».

    В конце августа командование ВВС США в Европе и Африке сообщало, что новый раунд обсуждений военной помощи Киеву пройдет на следующей неделе – 8 сентября на немецкой авиабазе «Рамштайн». На встречу приглашены министры обороны и военных высокого ранга «со всего мира» для обсуждения обстановки на Украине и вопросов в области безопасности. Последняя встреча проходила 20 июля в онлайн формате.

    По мнению Рогова, Украина пытается показать способность сопротивляться и выманить у Запада очередной транш и новые поставки оружия. «Все это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих», – заявил он.

    В том, что попытки захвата ЗАЭС связаны с предстоящей встречей на базе «Рамштайн», уверен капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. События последних дней могут стать веским поводом для стран Запада выделить новые партии вооружений киевскому режиму. «На этой встрече будут обсуждаться дальнейшие действия по накачке Украины оружием», – указал Дандыкин.

    Он напомнил, что штурмовые лодки ВСУ получали от США в большом количестве. «Порядка двух третей этих лодок уже уничтожено. Было очевидно, что и на этот раз движение заметят, тем более что после событий 1 сентября наши военные проявляют больше бдительности. Тем не менее ВСУ пошли на высадку самоубийственного десанта. Я уверен, что до 8 сентября, на которое намечена встреча на базе «Рамштайн», украинцы попытаются сотворить еще что-нибудь», – предположил эксперт, добавив, что остальные попытки наступления Украины на Николаево-Криворожском направлении «из той же оперы».

    Атаки ВСУ велись и по другим направлениям. Утром в субботу пострадало село Кистер Погарского района Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram о повреждении линий электропередач и разрушениях дороги. Осколками снаряда были разбиты окна домов и задет памятник воинам, павшим в боях во время Великой Отечественной войны. «Среди населения пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. После проверки безопасности нахождения на территории, бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей», – рассказал Богомаз.

    В середине дня появились неофициальные сообщения об обстрелах центра Херсона. По информации ТАСС, не менее восьми взрывов прогремели в районе речного порта, где виднелись клубы дыма.

    Накануне во время ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих, 13 танков и три самолета. Во время субботнего брифинга представитель Минобороны сообщил об уничтожении за минувшие сутки еще 230 военнослужащих украинских войск на Николаево-Криворожском направлении и десятках единиц различной тяжелой техники.

    Военный историк, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Владимир Кикнадзе уверен, что Украина идет на эти потери ради демонстрации своему основному спонсору – США – способности сопротивляться. «Украине нужны любые активные действия для дальнейшей раскрутки через информационное пространство якобы эффективности существующей финансовой и военной поддержки со стороны коллективного Запада», – считает Кикнадзе. 

    Кроме того, эти акции направлены на внутреннюю аудиторию – показать, что ВСУ не только сопротивляются, но «могут переходить в наступательные действия».

    «На самом деле для внутренней повестки это играет отрицательную роль. По факту мы видим, что при серьезной поддержке Запада украинские вооруженные формирования уже не способны решать какие-то значительные боевые задачи. Они ведут оборонительные бои без успешных пыток переходить в наступление», – указал историк. 

    Дандыкин подчеркивает, что ВСУ несут критические потери в живой силе и в технике. Восполнить утраты будет тяжело. Польша передала Украине практически все свои запасы танков Т-72. «ВСУ теряют подготовленных людей, вряд ли на штурмовых лодках шли террбатовцы. Это подготовленный спецназ, что было видно по тому, как они оказывали сопротивление. На помощь нашим росгвардейцам пришли подразделения армии, начала работать авиация», – пояснил Дандыкин.

    Субботний обстрел Херсона, Донецка и других городов, где в первую очередь страдает социальная инфраструктура, а также территории ЗАЭС – это «уже практика выжженной земли», к которой прибегали фашисты в годы Великой Отечественной войны. «Но даже фашисты старались не практиковать это на своих территориях, они сначала эвакуировали свое население. А сейчас украинцы де-факто признают, что это уже не их люди и бьют по городам, чтобы посеять панику, неуверенность среди населения. Это признак бессилия, жестокости и бесчеловечности», – убежден эксперт.

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