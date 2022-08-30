ВСУ под Херсоном поставили рекорд по потерям

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30 августа, вторник  |  Последнее обновление — 23:25  |  vz.ru
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Сбылась газовая мечта Европы

Газовое противостояние Германии и России перешло в словесную плоскость Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС
Биржевая торговля газом в Европе все больше напоминает американские горки. Еще в пятницу цена подскочила выше 3,5 тыс. долларов, а в понедельник она упала ниже 2,9 тыс. долларов за тысячу кубометров. Теперь для таких серьезных взлетов и падений достаточно написать сообщение в социальной сети. Еврокомиссия добилась того, чего постоянно требовала от Газпрома, – рыночной цены на газ. Скоро она исполнит еще одну мечту – заполнит подземные хранилища на зиму. Почему это не поможет? Подробности...
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Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Председателю конференции Густаво Злаувинену пришлось лишь констатировать ее провал Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу – российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России? Подробности...
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Киев уничтожает резервы ВСУ под Херсоном

Российская артиллерия буквально перемолола наступающие силы ВСУ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для ВСУ потерей сотен убитых солдат, десятков танков и нескольких самолетов. Зачем Киев предпринял эту авантюру и как дальше может развиваться ситуация на этом направлении? Подробности...
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За что африканцы унизили Эммануэля Макрона

Толпа граждан Алжира приняла Макрона неласково Юрий Смитюк/ТАСС
В Сети разлетелись кадры, на которых жители Алжира заставили испугаться и убежать не кого-нибудь, а целого президента Франции. Зачем Эммануэль Макрон ездил в эту бывшую французскую колонию в Африке, что просил у алжирского руководства и почему местное население приняло его столь нерадушно? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Европа рассчитывает на электричество с Запорожской АЭС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если сейчас выпадение генерируемой ЗАЭС электроэнергии из баланса Украина еще сможет пережить, то зимой это может стать проблемой для целого ряда регионов страны. И – что также немаловажно – отключение ЗАЭС могло поставить крест на планах экспорта Киевом электроэнергии в соседние страны. Подробности...

Нельзя делать из экзорцизма представление

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Экзорцизм – это церковная практика, восходящая к Новому Завету, в ходе которой Церковь, действуя именем Христа, изгоняет бесов и освобождает одержимого ими человека. Подробности...
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Научное просвещение – это способ прийти в себя

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
И что с того, что научпросветом в основном заняты либералы? Научное знание объективно и не зависит от того, кто о нем рассказывает, – возражают мне. Но это или не совсем так, или совсем не так. Подробности...
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Крупнейшее военное поражение Украины

Шольц окончательно прогнулся под США

Национальная катастрофа Британии

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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
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    ВСУ под Херсоном поставили рекорд по потерям

    Российские войска остановили украинскую атаку, подготовленную по натовским лекалам
    		   30 августа 2022, 23:00
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Алена Задорожная

    Украина за сутки потеряла более 1200 человек под Херсоном. До этого момента самым крупным разгромом Киева был Иловайский котел 2014 года, но даже там число убитых военных было меньше. Каков был тактический план ВСУ под Херсоном, принимали ли в его разработке участие натовские военные и почему эта операция украинских войск обернулась самым крупным военным поражением Киева?

    Во вторник Минобороны России обнародовало подробные данные по потерям ВСУ во время провальной попытки украинских войск развить контрнаступление на херсонском и других направлениях. Противник понес масштабные потери – за последние сутки уничтожено 48 украинских танков, 46 БМП и более 1200 военнослужащих. Таким образом, этот встречный бой стал крупнейшим поражением ВСУ за полгода специальной военной операции.

    Потери ВСУ в ходе провала августовского наступления сопоставимы с теми, что Украина понесла при прорыве из Иловайского котла в Донбассе в те же самые дни восемь лет назад, отметил в своем Telegram-канале военный обозреватель Юрий Подоляка. «Случайно ли, но авантюрное «наступление» на Херсонщине Зеленский начал в День памяти защитников Украины, который был приурочен именно к Иловайским событиям, – отмечает Подоляка. – Это, видимо, чтоб дни памяти не множить – в один день поминать и иловайских загиблых (погибших – прим. ВЗГЛЯД), и херсонских».

    Напомним, в середине августа 2014 года наступление ВСУ, Нацгвардии и иррегулярных нацбатов «Азов» и «Днепр-1» в Донецкой области с попыткой выйти на границу России было остановлено ополчением ДНР во главе с Александром Захарченко, Михаилом Толстых (Гиви), Арсеном Павловым (Моторолой) и Александром Ходаковским. К 26 августа 2014-го украинские войска попали в котел в районе города Иловайска, при попытке прорыва из которого ВСУ и нацбаты понесли крайне серьезные потери.

    В официальных отчетах украинского Минобороны фигурировали 366 погибших, однако следственная комиссия, созданная тогда Верховной радой, пришла к выводу о том, что армия потеряла убитыми свыше тысячи человек. Глава комиссии, депутат тогдашнего созыва Рады от «Батькивщины» Андрей Сенченко в интервью «ЛигаБизнесинформ» назвал иловайский разгром «самым жестоким поражением украинских сил». Еще раз напомним – по сведениям Минобороны России, в ходе провала нынешней херсонской операции украинская армия потеряла убитыми сопоставимое число – свыше 1200 человек. 

    «ВСУ понесли самые крупные одномоментные потери за последние месяцы», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он, впрочем, увязывает решение Зеленского начать контрнаступление не с Днем памяти защитников Украины, а с проходящим в Брюсселе саммитом Евросоюза на уровне глав военных ведомств и МИД. «В том числе там обсуждается вопрос о дальнейшей помощи Украине со стороны ЕС. Именно к этому заседанию Зеленский потребовал провести контрнаступление, рассчитывая на военный успех», – полагает Коротченко.

    «Однако наступление обернулось бессмысленной гибелью и дальнейшим обострением между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, поэтому Киев оказался у разбитого корыта», – добавляет собеседник. Напомним, высказывается мнение, что генерал Залужный заранее предупреждал политическое руководство Украины – попытка контрнаступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении закончится неудачей. «Это была совершенно бессмысленная бойня, фактически украинских военнослужащих использовали как пушечное мясо. И их жизни на совести Зеленского», – подчеркнул Коротченко.

    «Такое огромное для ВСУ количество жертв говорит о том, что тактика военно-политического руководства Украины и ВСУ не поменялась со времен Иловайского котла.

    Как тогда Петр Порошенко, так и сейчас Зеленский погнали своих бойцов на убой – ради создания красивой картинки о «контрнаступлении», о «борьбе Украины на передовой всей Европы против "орды орков"».

    Вероятно, цифры потерь и видеозаписи боевых действий потом представят руководству стран Запада, чтобы выторговать новые поставки оружия и деньги», – полагает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

    Еще одной целью Зеленского, судя по всему, было желание реабилитироваться за недавние поражения ВСУ на других участках фронта, считает эксперт. «Такую победу широко разнесли бы по всему украинскому и западному медиапространству. Но победа была для него, вероятно, запасным вариантом – поражение ничуть не хуже. Теперь, по его замыслу, Запад ужаснется количеству жертв среди украинских солдат, и тогда активная помощь Киеву возобновится», – добавил собеседник.

    Рассчитанное на пиар-эффект наступление украинских войск на юге было подготовлено с размахом, признают эксперты. Впервые за пять месяцев на николаевско-херсонском участке была попытка полноценного наступления противника, рассказал военкор Роман Сапоньков, находящийся в зоне спецоперации. «ВСУ применили достаточно большие средства. На каждом из трех участков было введено до 20 танков и до двух батальонов пехоты», – сообщил собеседник.

    Отметим, что ровно такое же количество танков – двадцать единиц – было придано соединению ВСУ, которое безуспешно пыталось прорвать фронт в Донбассе, у села Кодема близ города Бахмута (ДНР). «В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита, было уничтожено 20 танков и 30 боевиков», – сообщил во вторник замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Также, судя по описанию, в обоих случаях – при наступлении на Херсон и в боях под Кодемой – ВСУ применяли отвлекающие удары.

    «Это один из видов тактики батальонных тактических групп, которые готовились для прорыва линии боевого соприкосновения», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков. Привлекаемые танки и БТР выполняют роль огневой поддержки, и в случае удачного стечения обстоятельств могут выступать как техника прорыва при небольшой поддержке РСЗО.

    В действиях ВСУ – налицо западные стандарты ведения боя, полагает Леонков. «Этой тактике ВСУ обучили западные инструкторы, в этом нет сомнений. Если бы они действовали по советской модели, то привлекали бы значительно больше сил бронетехники – примерно по 40 единиц на один батальон», – указал эксперт.

    Как отмечало издание «Военно-промышленный курьер», с 2015 года на Яворовском полигоне во Львовской области военнослужащие ВСУ и Нацгвардии готовились по американской программе JMTG-U. Программа подготовки включала в себя в том числе технику ведения тактического боя и штабную работу. По данным из открытых источников, с того же 2015 года действовали британская тренировочная миссия ORBITAL и канадско-датская тренировочная программа UNIFER, оба натовских курса прошли примерно по 20 тысяч украинских военных.

    Впрочем, Перенджиев, в отличие от Леонкова, видит в стандартных методах прорыва, которые продемонстрировали ВСУ, не результат натовских уроков, а наследие даже не советской, а дореволюционной военной школы. «В определенном смысле ВСУ используют тактику, похожую на Брусиловский прорыв – наступательную операцию 1916 года. Наносят отвлекающие удары, а затем удар по основному направлению», – указал эксперт.

    «Ничего выдающегося в этих попытках ВСУ я не вижу, все по западным лекалам. Примерно месяц назад в Сеть утек украинский план наступления, он фактически полностью повторяет то, что сейчас делается», – в свою очередь указал военный эксперт Владислав Шурыгин. То, что ВСУ попытались ударить в нескольких местах одновременно (по трем основным направлениям на херсонском театре боевых действий, плюс попытка прорыва в районе донбасского Бахмута), объясняется довольно просто, отметил собеседник. «Была цель – максимально связать нас боем и, если появится возможность, продавить, прорваться куда-нибудь, а дальше попытаться сманеврировать силами и бросить на это направление дополнительные резервы», – заметил эксперт.  

    Шурыгин уверен, что «ВСУ рассчитывали на попытку закрепиться с помощью броска, чтобы продемонстрировать хоть какую-то успешность, продвижение, которое дальше в Сети будет превращено в великую победу».

    Нет ничего сложного в том, чтобы провести разведку боем, отвлечь противника ударом на другое направление и потом пытаться прорваться на главном, в свою очередь указал доктор военных наук Константин Сивков. «Другое дело, что для всего этого нужно обеспечить скрытность действий своих сил и их развертывания. Но у ВСУ таких возможностей нет, как и нет господства в воздухе, – отметил эксперт. – Кроме того, подавляющее огневое превосходство у российской армии. В этих условиях подобные мероприятия становятся малоэффективны. Поэтому попытка наступления украинских войск сопровождается большими потерями и не приносит желаемого успеха».

    Огромные потери ВСУ, о которых во вторник сообщило Минобороны, вполне объяснимы, в свою очередь отметил Шурыгин. Эксперт пояснил: «Идти в наступление по пустынной местности, практически по степи, не имея полного превосходства в силе и не подавив заранее всю нашу систему артиллерийской поддержки и наших систем боевого управления – это значит обрекать себя на огромные потери».

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