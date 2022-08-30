Как Байдену сохранить лицо при отступлении с Украины

Взгляд
30 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
Разделы

Сбылась газовая мечта Европы

Газовое противостояние Германии и России перешло в словесную плоскость Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС
Биржевая торговля газом в Европе все больше напоминает американские горки. Еще в пятницу цена подскочила выше 3,5 тыс. долларов, а в понедельник она упала ниже 2,9 тыс. долларов за тысячу кубометров. Теперь для таких серьезных взлетов и падений достаточно написать сообщение в социальной сети. Еврокомиссия добилась того, чего постоянно требовала от Газпрома, – рыночной цены на газ. Скоро она исполнит еще одну мечту – заполнит подземные хранилища на зиму. Почему это не поможет? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Председателю конференции Густаво Злаувинену пришлось лишь констатировать ее провал Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу – российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев уничтожает резервы ВСУ под Херсоном

Российская артиллерия буквально перемолола наступающие силы ВСУ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для ВСУ потерей сотен убитых солдат, десятков танков и нескольких самолетов. Зачем Киев предпринял эту авантюру и как дальше может развиваться ситуация на этом направлении? Подробности...
Перейти в раздел…

За что африканцы унизили Эммануэля Макрона

Толпа граждан Алжира приняла Макрона неласково Юрий Смитюк/ТАСС
В Сети разлетелись кадры, на которых жители Алжира заставили испугаться и убежать не кого-нибудь, а целого президента Франции. Зачем Эммануэль Макрон ездил в эту бывшую французскую колонию в Африке, что просил у алжирского руководства и почему местное население приняло его столь нерадушно? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Европе рассчитывает на электричество с Запорожской АЭС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если сейчас выпадение генерируемой ЗАЭС электроэнергии из баланса Украина еще сможет пережить, то зимой это может стать проблемой для целого ряда регионов страны. И – что также немаловажно – отключение ЗАЭС могло поставить крест на планах экспорта Киевом электроэнергии в соседние страны. Подробности...

Нельзя делать из экзорцизма представление

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Экзорцизм – это церковная практика, восходящая к Новому Завету, в ходе которой Церковь, действуя именем Христа, изгоняет бесов и освобождает одержимого ими человека. Подробности...

Научное просвещение – это способ прийти в себя

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
И что с того, что научпросветом в основном заняты либералы? Научное знание объективно и не зависит от того, кто о нем рассказывает, – возражают мне. Но это или не совсем так, или совсем не так. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Шольц окончательно прогнулся под США

Национальная катастрофа Британии

Обсуждение: 10 комментариев

Наступление на Николаев

Перейти в раздел…

Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
Подробности...

В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
Подробности...

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к возвращению в Россию людей, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Безразлично
Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
  • Воздушно-десантные войска

  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

  • Ракетные войска стратегического назначения

  • Сухопутные войска

  • Все в равной степени
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Газпроме назвали время остановки «Северного потока»
    В Херсоне уничтожили группу неизвестных людей с американским оружием Физик-ядерщик рассказал о последствиях крупнокалиберного попадания в ЗАЭС «Молдовагаз» погасил долг перед Газпромом за текущие поставки Нидерланды за полгода увеличили импорт российского СПГ на 35%
    Штурман Ка-52 рассказал о провале неожиданного наступления ВСУ Зеленский выставил Западу счет на восстановление Украины Москва пригрозила странам Прибалтики за «близкую к фашистской» политику Венгрия разрешила строительство ядерного острова АЭС «Пакш-2» при участии Росатома
    При разгроме наступления ВСУ уничтожено 48 танков, 46 БМП и более 1200 военных Кремль прокомментировал публикации СМИ США о поставке иранских беспилотников в РФ Захарова цитатой из Жванецкого отреагировала на скандал с послом Германии Актер Краско призвал Галкина вернуться в Россию вслед за Пугачевой

    спецоперация на Украине


    Стали известны подробности провала «контрнаступления» ВСУ под Херсоном

    зима близко


    В России оценили «план спасения» Британии от энергокризиса

    «господа бывшие партнеры»


    Россия отказалась оплачивать ошибки США в Афганистане

    Видео

    рыночные цены


    Сбылась газовая мечта Европы

    поиск компромиссов


    Почему мэр Одессы просит о переговорах с Россией

    спецоперация на украине


    Киев уничтожает резервы ВСУ под Херсоном

    из крайности в крайность


    Болгария упустила последний шанс на газ из России

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как рождалась «Русская весна» на Украине

    компрадорская культура


    Игорь Караулов: Алла Пугачёва пришла навести свой порядок

    исторический фаворитизм


    Вадим Трухачёв: Зачем Западу нужна «Великая Албания»

    фрагмент великой истории


    Герман Садулаев: Надо навести порядок в своем прошлом

    на ваш взгляд


    Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?

    Как Байдену сохранить лицо при отступлении с Украины

    Фиаско украинской политики Байдена станет для президента «вторым Афганистаном»
    		   30 августа 2022, 17:00
    Фото: Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    В конфликте с Вашингтоном у Москвы в ближайшие месяцы, похоже, появится два новых союзника – наступление зимы и ноябрьские выборы в Конгресс США. Если Европа замерзнет без российского газа, а Джо Байден ожидаемо проиграет выборы, Белому дому придется искать вариант примирения с Кремлем. Какими у Москвы и Вашингтона могут быть компромиссы по Украине?

    Мэр Одессы Геннадий Труханов в понедельник призвал Киев начать переговоры с Москвой. «Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей. Разумеется, я хотел бы возвращения наших границ 1991 года, но это нужно делать шаг за шагом, искать компромиссы, избегать логики стенка на стенку», – заявил он итальянской Corriere della Sera.

    Стоит подчеркнуть, что подобные призывы из уст одного из украинских топ-политиков звучат впервые после 24 февраля. Зато подобные идеи еще раньше зазвучали в Евросоюзе.  

    Без прямых американо-российских переговоров по Украине там никогда не наступит мир, предупредил в начале августа глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил, выступая в США на Конференции консервативных политических действий. По словам премьера, «стратегия мировых лидеров обостряет и продлевает» конфликт на Украине, «снижая шансы на мир». Орбан подчеркнул, что лишь «сильные лидеры способны достичь мира», приводит его слова ТАСС. Позднее Орбан также заметил, что противостояние с Россией ведет лишь к «ослаблению позиций ЕС» на международной арене. Санкции Запада не смогли дестабилизировать Россию, но нанесли «колоссальный ущерб» европейской экономике, посетовал премьер.

    Эксперты не исключают, что перелом в противоборстве России и Запада наступит уже в начале зимы. Как ожидается, лидеры Евросоюза убедятся, что им не хватает российского газа, чтобы пройти зиму, а замерзающее население выйдет на улицу, устроив бунт всеевропейского масштаба. «В радикально русофобской западной прессе стоит скулеж.

    Русский генерал Мороз вместе с генералом Голодом наступают. И зимой Европа, надорвавшись под тяжестью собственных санкций, обязательно сдаст Украину»,

    – прогнозирует телеведущий Михаил Леонтьев на Первом канале. В свою очередь, США участь замерзнуть не грозит, но президента Джо Байдена поджидает другая катастрофа: опросы сулят его партии поражение на выборах в Конгресс, а с ним – и утрату большинства в парламенте.

    Как предполагает директор Института политических исследований Сергей Марков, эти два фактора, а также успехи российской армии на Украине, заставят Брюссель и Вашингтон запросить Москву о возможном компромиссе. По мнению политолога, в таком случае Вашингтон начнет закулисные переговоры с Москвой об урегулировании украинского кризиса. Понятно, что российская дипломатия в таком случае поможет американскому лидеру хотя бы частично сохранить свою репутацию внутри США, иначе достичь сделки не удастся.  

    «С этой целью часть пунктов соглашений может быть заключена без лишней огласки, – не исключает Марков. – Скажем, Москва и Вашингтон могут договориться о непубличной амнистии всем сторонникам России, которых держат в тюрьме на Украине. Взамен всем тем, кто участвовал в Евромайдане, американским марионеткам, будет позволено выехать за границу и против них не будет проводиться публичных расследований и судов. Например, в такой список могут войти: бывший глава СНБО Александр Турчинов, бывший шеф МВД Арсен Аваков, главари националистических батальонов типа «Азова», «Кракена», «Донбасса» и группировки «С14».

    «Это было бы огромной уступкой Белому дому со стороны Кремля. Ведь в случае, если на Украине начнется расследование событий 2014 года, выяснится личная причастность нынешнего президента США к военным преступлениям, а также к коррупционным скандалам, связанным с его сыном Хантером, – убежден собеседник. – В то время, напомню, Байден был вице-президентом при Бараке Обаме, курировал спецслужбы. Именно при нем в Киеве был совершен государственный переворот, а затем путем террора утверждался новый репрессивный режим».

    По мнению Маркова, Москва взамен наверняка потребует уступок, которые в любом случае будут публичными – федерализации Украины и придания там русскому языку статуса второго государственного. «Кроме того, США должны письменно гарантировать, что на Украине будет соблюдаться свобода слова. Пока США поддерживают террористический режим в Киеве, Москва борется, как ни странно это звучит, за демократию на Украине. Эта демократизация означает, что политики и рядовые граждане, симпатизирующие России, спокойно смогут выражать свое мнение. Кстати, такой пункт в наших договоренностях позволит Байдену заявить о своей «огромной победе»: мол, мы оставляем эту страну более демократической, чем она была», – иронизирует Марков.

    Разумеется, после заключения соглашения с Россией, и США, и ЕС должны будут прекратить свою военную, финансовую и политическую поддержку киевского режима, добавляет он.  

    «После этого прекращаются боевые действия по принципу, по которому был заморожен конфликт в Корее в начале 50-х. То есть безо всякого мирного договора. Просто заключается соглашение о временном перемирии», – поясняет политолог.

    Марков особо подчеркнул, что наша армия в ходе спецоперации борется не за территории Украины, а за то, «чтобы на территории Украины не было анти-России». «Речь идет о характере режима, который останется на Украине. При этом в ходе переговоров с США договориться по территориям будет просто. Куда уже ступила нога российского солдата, там Россия, а куда не ступила – там не Россия», – считает Марков.

    Американист Малек Дудаков убежден, что наиболее приемлемым сценарием урегулирования конфликта могло бы стать признание Киевом потери территорий, которые сейчас освобождены Россией. «Такой раздел можно закрепить новыми минскими или стамбульскими соглашениями. При этом в скорейшем их заключении заинтересован Запад. Ведь чем дольше продолжается конфликт, тем глубже российские войска продвигаются на территорию Украины», – считает политолог. По его мнению, Байден еще может спасти свою репутацию, если успеет заключить договоренности по разделу Украины этой осенью – накануне парламентских выборов.

    Байдену невыгодно затягивать украинский конфликт, полагает Дудаков. «В Вашингтоне почти никто не рассчитывает, что такое острое противоборство с Россией продлится два-три года. Но если он затянется до следующих президентских выборов в США, то республиканцы используют его для критики Байдена», – предположил эксперт.           

    Политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко предрекает, что уход США с Украины в результате спецоперации будет напоминать то, что произошло в Афганистане год назад, «но с той принципиальной разницей, что официально американских войск на Украине нет».

    «По разным данным, на Украине находятся лишь американские советники, военные инструкторы и учителя. Но в остальном сценарий будет похож на то, что случилось в Кабуле. Исход из Киева прозападных сил под напором СВО будет приблизительно таким же. Те, кто не захочет подвергнуться денацификации, будут убегать», – указал собеседник. 

    На ваш взгляд

     
    Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?



    Обсуждение:  24 комментария
    Чтобы смягчить эффект от нового поражения, полагает Скачко, Вашингтон мог бы предложить Москве провести переговоры по глобальным вопросам вроде ядерного разоружения и сокращения стратегических наступательных потенциалов.

    «Чтобы подстелить соломки и смягчить новый удар по своей репутации, Байден может предложить президенту Путину решить проблему Украины в духе достигнутой еще 30 лет назад сделки Буша и Горбачева о том, что Украина остается нейтральной и внеблоковой, буфером, но только не частью НАТО и больше не представляет собой угрозы России», – считает Скачко.

    Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев добавляет, что для американцев самыми важными остаются внутренние проблемы, но если Байден проиграет на Украине, то такой оборот событий все же будет принят обществом. «Исторически страна сталкивалась с такими поражениями во Вьетнаме, Корее и Афганистане. Американцы могут смириться с этим без особого трагизма. Пока где-то в мире идет вооруженная борьба, это преподносится как дело жизни и смерти. Но это происходит только до тех пор, пока общество не осознает бесперспективность дальнейшего сопротивления. Сегодня США кричат, что не позволят России победить на Украине, но если Россия победит, то – «окей», примут это и пойдут дальше заниматься своими делами», – считает Бордачев.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •