Где США зажгут новый антироссийский конфликт

События вокруг Тайваня стали очередным примером того, как Соединенные Штаты готовы цинично разжигать конфликты в любом конце планеты. Почему провокация новых войн только так необходима сегодня американским властям и какие новые горячие точки в самое ближайшее время могут возникнуть благодаря усилиям Вашингтона?

Соединенные Штаты продолжают свою кампанию по международной изоляции России. Призывы американских дипломатов не встречаться или хотя бы не фотографироваться с Сергеем Лавровым; просьбы к сильным странам третьего мира (прежде всего Индии) присоединиться к санкциям против РФ; понятная для всех политика двойных стандартов (когда фабрикуются «бучи» и при этом не обращается внимание на варварские обстрелы Донецка) – всё это создает впечатление, что американская политика по сдерживанию России полностью провалилась.

Однако все вышеозначенные моменты – лишь одни из элементов большой стратегии сдерживания. И далеко не самые опасные. Куда более опасным, в частности, является готовность Соединенных Штатов разморозить старые или даже разжечь новые конфликты по всему миру.

Да, Вашингтон регулярно занимается подобным поджигательством – однако в нынешней ситуации поджоги превратились в один из важнейших инструментов для сохранения за США статуса единственной сверхдержавы. Статуса, который Америка может потерять в нынешнем конфликте с Россией.

Осы на затылке

Условно можно выделить три цели, которые США преследуют в своей политике разжигания. По целям, собственно, можно и разложить конфликты.

Во-первых, Вашингтон пытается банально отвлечь внимание России от Украины, посадить ей «ос на затылке» – для чего, в частности, пытается спровоцировать конфликты на всем постсоветском пространстве. Снова разгорается конфликт между Арменией и Азербайджаном за контроль над оставшейся территорией Карабаха (где стоят российские миротворцы). На днях в Баку было принято решение возобновить наступательные действия, а учитывая особые отношения Азербайджана с Турцией и Великобританией, а также гарантии России как миротворца, вряд ли это решение было принято самостоятельно, без участия внешних сил. В итоге российские миротворцы фиксируют нарушение режима прекращения огня со стороны азербайджанских войск, а Москва требует от Баку эти войска отвести на исходные позиции

На сегодняшний день эти просьбы остаются без внимания. И если российские дипломаты не смогут урегулировать ситуацию через переговоры, то Москва может оказаться перед крайне неприятной вилкой: либо начинать спецоперацию (еще одну) по принуждению к миру, либо отказываться от миротворческого мандата, что чревато потерей позиции на всем Южном Кавказе.

Помимо Кавказа, Штаты могут разжигать и Среднюю Азию. Разжигать в тех местах, где горело и еще тлеет.

«В этом году мы видели мятеж в Алма-Ате, конфликт в Каракалпакии на территории Узбекистана, а также в таджикском Горном Бадахшане, – говорит газете ВЗГЛЯД Никита Мендкович. – В Казахстане до сих пор высок протестный потенциал. Каракалпакские события показали неэффективность местного государственного аппарата, его неспособность отслеживать и предотвращать вспышки экстремизма и насилия. В Таджикистане же на фоне социально-экономических проблем падает популярность властей, и вполне возможно, что вслед за горно-бадахшанской попыткой будут усилия США по разжиганию конфликтов в других регионах, в том числе и прилегающих к Ферганской долине». Инструментами разжигания везде (в особенности в Казахстане и Таджикистане) служат американские неправительственные организации, наладившие тесные отношения с местными элитами.

Наконец, Соединенные Штаты могут попытаться снова обострить ситуацию вокруг Приднестровья – отделившейся от Молдавии самопровозглашенной республики, на территории которой проживают сотни тысяч граждан Российской Федерации и находится несколько тысяч российских миротворцев. Приднестровье зажато между Молдавией и Украиной. Поэтому если молдавские войска (или подразделения третьих стран, одетые в форму молдавских войск) решат «провести контртеррористическую операцию» на территории самопровозглашенной республики до того, как Россия освободит Николаевскую область и получит сухопутный коридор в Приднестровье, то Москве придется как-то удаленно реагировать на этот кризис.

Сплотить и показать

Вторая цель – сплотить американский истеблишмент. Масштабное противостояние России и «глобальному югу» (ряду стран третьего мира, которым надоел американский диктат и которые активно болеют за Москву и готовы ей в чем-то даже помогать) невозможно без единства и стабильности внутри США – а ничего этого на сегодняшний день нет.

Республиканцы ненавидят «социалистическую» власть в лице демократов. Демократы пытаются вернуть доверие избирателей в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, чтобы сохранить за собой хотя бы Сенат. А президент Байден демонстрирует плохое самочувствие при крайне больших амбициях – он собирается идти на переизбрание в 2024 году.

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Одним из самых эффективных способов сплочения элит может стать внешний конфликт с участием страны, которую и демократы, и республиканцы считают безусловным врагом. Врагом, которого нужно подавить и «поставить на место». Таких врагов у США сейчас два с половиной.

Первый – это Россия. И здесь демократы с республиканцами едины в мнении о необходимости поддерживать против Москвы «войну до последнего украинца». Спор идет лишь о методах этой войны – так, республиканцы считают, что Вашингтон слишком много денег дает Киеву. Проблема, однако, в том, что успехи российских войск и неадекватность киевского режима могут привести к тому, что этот конфликт нужно будет завершать.

Но на этот случай у США есть другой враг – Китай. И демократы, и республиканцы едины в том, что главной целью американской внешней политики должно быть сдерживание Китая – в том числе и через кризисы на его периферии. Именно поэтому, отчасти, и был спровоцирован кризис вокруг Тайваня, любой исход которого был бы выгоден для Соединенных Штатов. Если бы китайцы сбили спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, то никто бы из американцев не вспомнил бы, что у этого политика колоссальный антирейтинг в 23,5 процента – вся страна сплотилась бы вокруг правящей элиты в стремлении преподать урок китайцам.

В итоге китайцы, просчитав подобный сценарий, не стали предпринимать силовые ответы – что позволит находящимся у власти демократам приобрести статус «победителей Китая» и заочно выиграть у республиканцев любые предвыборные дебаты, где вопросом станет «кто будет жестче относиться к Пекину». Ведь визит Пелоси – это куда более агрессивный шаг, чем торговые войны Трампа.

Наконец, 0,5 врага – это Иран. Обе американские партии считают Иран врагом, но если республиканцы выступают за однозначно жесткую политику, то демократы на сегодняшний день пытаются согласовать с Ираном ядерную сделку. Однако жесткая политика Тегерана (не доверяющего Америке) и не менее жесткая позиция США (отказывающихся от снятия санкций) серьезно осложняет процесс заключения сделки. И если Вашингтон посчитает, что сделки не будет, то он вполне может попытаться организовать Тегерану военный конфликт.

«Американцы ведь никуда не ушли из Сирии. Их присутствие там – это дестабилизирующий фактор, который можно спокойно конвертировать в очередной виток военной напряженности»,

– напоминает газете ВЗГЛЯД журналист-меджународник Аббас Джума.

Еще одна потенциальная точка конфликта – это Ирак, где значительная часть местных шиитов во главе с проповедником Муктадой ас-Садром выступают за выход страны из иранской сферы влияния. Настолько сильно выступают, что ас-Садр готов договариваться с Саудовской Аравией и, по всей видимости, с США.

При этом и конфликты на постсоветском пространстве, и с «врагами» Соединенных Штатов преследуют еще одну, третью цель. Вашингтон хочет показать всем – России, Китаю, «глобальному Югу», своим союзникам и клиентам – американскую мощь и возможности. Возможности как разжигать конфликты, так и (если надо) тушить их. Америка пытается продемонстрировать что она еще остается сверхдержавой, и что попытка ряда стран устроить международную изоляцию Америки из-за ее поведения и пренебрежения международным правом ни к чему хорошему не приведет.

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