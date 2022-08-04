Где США зажгут новый антироссийский конфликт

Взгляд
4 августа, четверг  |  Последнее обновление — 20:49  |  vz.ru
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Российская нефтянка удивила не только Запад

Европа грозит лишить российскую нефть санкционных лазеек Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
ЕС неуклюже пытается лишить Россию лазеек для продажи нефти на европейском рынке. Еще пару месяцев назад мало кто ожидал, что российская нефтяная отрасль так быстро восстановится после провала весной. Переписывать прогнозы в сторону роста приходится не только западным банкам, но и российскому Минфину. Ведь даже несмотря на санкционный дисконт, бюджет получает сверхдоходы от продажи нефти.  Подробности...
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Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Нэнси Пелоси начала холодную войну между Китаем и США Chris Kleponis /CNP/Global Look Press
Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России. Подробности...
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Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог

На Украине заранее готовятся к освобождению российской армией еще одного крупного города РИА Новости
Россия готовит наступление на малую родину президента Украины Владимира Зеленского – Кривой Рог. Об этом заявил не только советник президентского офиса Алексей Арестович, но и более серьезные источники – командование «Юг» ВСУ и глава военной администрации Кривого Рога. Велика ли вероятность, что 30 российских батальонных тактических групп в ближайшее время действительно выдвинутся из Херсона на север? Подробности...
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Украина блокировала Европе важнейший торговый путь

Дунай перестал был безопасным для навигации по вине Украины REUTERS
За неделю на Дунае уже три украинских судна напоролись на «неизвестное взрывное устройство». Парадокс в том, что суда взрываются отнюдь не на российских, а на собственных минах. В начале спецоперации ВСУ с перепугу сыпали минами вокруг Одессы беспорядочно, часть из них течениями занесло в соседний Дунай. В результате ни сама Украина, ни Европа пользоваться устьем своей великой реки больше не могут. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Британский спецназ убивал мирных афганцев ради отчетности

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Отверстия от пуль в стенах свидетельствуют о том, что стреляли в лежащих на земле людей. У SAS свой характерный почерк – погибшие получали минимум две пули: в голову и сердце. Подробности...
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Китай не сердится – Китай сосредотачивается

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Итоговую реакцию официального Пекина на визит Нэнси Пелоси можно описать словами прапорщика из «ДМБ»: «Бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху! Но не сейчас». Подробности...
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Россия укрепляет свои позиции в «остальном» мире

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Мир сильно больше, чем 30 стран НАТО. И с этими странами Россия налаживает или укрепляет взаимоотношения – так, что это вызывает активное противодействие со стороны США, впрочем, безрезультатное. Подробности...
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Бои в Карабахе. Опять война?

Зачем русскому человеку юань

Китай отомстит за Тайвань

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
  • Да

  • Нет
Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
  • Военную

  • Политическую

  • Экономическую

  • Любую, какая потребуется

  • Не вмешиваться в конфликт
У вас есть родственники на Украине?
  • Да, близкие родственники

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  • Я сейчас на Украине
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    Где США зажгут новый антироссийский конфликт

    Советские плакаты об американских планах по разжиганию войн как никогда актуальны
    		   4 августа 2022, 20:30
    Фото: Свердлов/РИА Новости
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    События вокруг Тайваня стали очередным примером того, как Соединенные Штаты готовы цинично разжигать конфликты в любом конце планеты. Почему провокация новых войн только так необходима сегодня американским властям и какие новые горячие точки в самое ближайшее время могут возникнуть благодаря усилиям Вашингтона?

    Соединенные Штаты продолжают свою кампанию по международной изоляции России. Призывы американских дипломатов не встречаться или хотя бы не фотографироваться с Сергеем Лавровым; просьбы к сильным странам третьего мира (прежде всего Индии) присоединиться к санкциям против РФ; понятная для всех политика двойных стандартов (когда фабрикуются «бучи» и при этом не обращается внимание на варварские обстрелы Донецка) – всё это создает впечатление, что американская политика по сдерживанию России полностью провалилась.

    Однако все вышеозначенные моменты – лишь одни из элементов большой стратегии сдерживания. И далеко не самые опасные. Куда более опасным, в частности, является готовность Соединенных Штатов разморозить старые или даже разжечь новые конфликты по всему миру.

    Да, Вашингтон регулярно занимается подобным поджигательством – однако в нынешней ситуации поджоги превратились в один из важнейших инструментов для сохранения за США статуса единственной сверхдержавы. Статуса, который Америка может потерять в нынешнем конфликте с Россией.

    Осы на затылке

    Условно можно выделить три цели, которые США преследуют в своей политике разжигания. По целям, собственно, можно и разложить конфликты.

    Во-первых, Вашингтон пытается банально отвлечь внимание России от Украины, посадить ей «ос на затылке» – для чего, в частности, пытается спровоцировать конфликты на всем постсоветском пространстве. Снова разгорается конфликт между Арменией и Азербайджаном за контроль над оставшейся территорией Карабаха (где стоят российские миротворцы). На днях в Баку было принято решение возобновить наступательные действия, а учитывая особые отношения Азербайджана с Турцией и Великобританией, а также гарантии России как миротворца, вряд ли это решение было принято самостоятельно, без участия внешних сил. В итоге российские миротворцы фиксируют нарушение режима прекращения огня со стороны азербайджанских войск, а Москва требует от Баку эти войска отвести на исходные позиции

    На сегодняшний день эти просьбы остаются без внимания. И если российские дипломаты не смогут урегулировать ситуацию через переговоры, то Москва может оказаться перед крайне неприятной вилкой: либо начинать спецоперацию (еще одну) по принуждению к миру, либо отказываться от миротворческого мандата, что чревато потерей позиции на всем Южном Кавказе.

    Помимо Кавказа, Штаты могут разжигать и Среднюю Азию. Разжигать в тех местах, где горело и еще тлеет.

    «В этом году мы видели мятеж в Алма-Ате, конфликт в Каракалпакии на территории Узбекистана, а также в таджикском Горном Бадахшане, – говорит газете ВЗГЛЯД Никита Мендкович. – В Казахстане до сих пор высок протестный потенциал. Каракалпакские события показали неэффективность местного государственного аппарата, его неспособность отслеживать и предотвращать вспышки экстремизма и насилия. В Таджикистане же на фоне социально-экономических проблем падает популярность властей, и вполне возможно, что вслед за горно-бадахшанской попыткой будут усилия США по разжиганию конфликтов в других регионах, в том числе и прилегающих к Ферганской долине». Инструментами разжигания везде (в особенности в Казахстане и Таджикистане) служат американские неправительственные организации, наладившие тесные отношения с местными элитами.

    Наконец, Соединенные Штаты могут попытаться снова обострить ситуацию вокруг Приднестровья – отделившейся от Молдавии самопровозглашенной республики, на территории которой проживают сотни тысяч граждан Российской Федерации и находится несколько тысяч российских миротворцев. Приднестровье зажато между Молдавией и Украиной. Поэтому если молдавские войска (или подразделения третьих стран, одетые в форму молдавских войск) решат «провести контртеррористическую операцию» на территории самопровозглашенной республики до того, как Россия освободит Николаевскую область и получит сухопутный коридор в Приднестровье, то Москве придется как-то удаленно реагировать на этот кризис.

    Сплотить и показать

    Вторая цель – сплотить американский истеблишмент. Масштабное противостояние России и «глобальному югу» (ряду стран третьего мира, которым надоел американский диктат и которые активно болеют за Москву и готовы ей в чем-то даже помогать) невозможно без единства и стабильности внутри США – а ничего этого на сегодняшний день нет.

    Республиканцы ненавидят «социалистическую» власть в лице демократов. Демократы пытаются вернуть доверие избирателей в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, чтобы сохранить за собой хотя бы Сенат. А президент Байден демонстрирует плохое самочувствие при крайне больших амбициях – он собирается идти на переизбрание в 2024 году.

    Одним из самых эффективных способов сплочения элит может стать внешний конфликт с участием страны, которую и демократы, и республиканцы считают безусловным врагом. Врагом, которого нужно подавить и «поставить на место». Таких врагов у США сейчас два с половиной.

    Первый – это Россия. И здесь демократы с республиканцами едины в мнении о необходимости поддерживать против Москвы «войну до последнего украинца». Спор идет лишь о методах этой войны – так, республиканцы считают, что Вашингтон слишком много денег дает Киеву. Проблема, однако, в том, что успехи российских войск и неадекватность киевского режима могут привести к тому, что этот конфликт нужно будет завершать.

    Но на этот случай у США есть другой враг – Китай. И демократы, и республиканцы едины в том, что главной целью американской внешней политики должно быть сдерживание Китая – в том числе и через кризисы на его периферии. Именно поэтому, отчасти, и был спровоцирован кризис вокруг Тайваня, любой исход которого был бы выгоден для Соединенных Штатов. Если бы китайцы сбили спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, то никто бы из американцев не вспомнил бы, что у этого политика колоссальный антирейтинг в 23,5 процента – вся страна сплотилась бы вокруг правящей элиты в стремлении преподать урок китайцам.

    В итоге китайцы, просчитав подобный сценарий, не стали предпринимать силовые ответы – что позволит находящимся у власти демократам приобрести статус «победителей Китая» и заочно выиграть у республиканцев любые предвыборные дебаты, где вопросом станет «кто будет жестче относиться к Пекину». Ведь визит Пелоси – это куда более агрессивный шаг, чем торговые войны Трампа.

    Наконец, 0,5 врага – это Иран. Обе американские партии считают Иран врагом, но если республиканцы выступают за однозначно жесткую политику, то демократы на сегодняшний день пытаются согласовать с Ираном ядерную сделку. Однако жесткая политика Тегерана (не доверяющего Америке) и не менее жесткая позиция США (отказывающихся от снятия санкций) серьезно осложняет процесс заключения сделки. И если Вашингтон посчитает, что сделки не будет, то он вполне может попытаться организовать Тегерану военный конфликт.

    «Американцы ведь никуда не ушли из Сирии. Их присутствие там – это дестабилизирующий фактор, который можно спокойно конвертировать в очередной виток военной напряженности»,

    – напоминает газете ВЗГЛЯД журналист-меджународник Аббас Джума.

    Еще одна потенциальная точка конфликта – это Ирак, где значительная часть местных шиитов во главе с проповедником Муктадой ас-Садром выступают за выход страны из иранской сферы влияния. Настолько сильно выступают, что ас-Садр готов договариваться с Саудовской Аравией и, по всей видимости, с США.

    При этом и конфликты на постсоветском пространстве, и с «врагами» Соединенных Штатов преследуют еще одну, третью цель. Вашингтон хочет показать всем – России, Китаю, «глобальному Югу», своим союзникам и клиентам – американскую мощь и возможности. Возможности как разжигать конфликты, так и (если надо) тушить их. Америка пытается продемонстрировать что она еще остается сверхдержавой, и что попытка ряда стран устроить международную изоляцию Америки из-за ее поведения и пренебрежения международным правом ни к чему хорошему не приведет.

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