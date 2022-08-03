Чем закончится терпение Китая

Результаты дипломатического противостояния США и Китая по поводу визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси доказывают, что в мире по-прежнему пока только две сверхдержавы. Именно так, поскольку показателем этого статуса является не количество материальных ресурсов или физические масштабы государства, а способность поставить все это на карту ради своих интересов, ценностей и принципов.

Китай предпочел мирное разрешение коллизии, вызванной «провокацией Пелоси», хотя сам создал основания для того, чтобы часть наблюдателей ожидали более драматического развития событий. Это показывает, что Пекин, несмотря на все свое могущество, пока морально не готов к тому, чтобы пожертвовать миром во имя соблюдения справедливого к себе отношения. С учетом того, что именно Поднебесная является наиболее важным союзником России в условиях нашего военно-дипломатического конфликта с Западом, произошедшее необходимо рассматривать со всей серьезностью и учетом вероятных последствий.

Несмотря на то, что Китай уже достаточно долго теснит позиции США по всему миру, китайское государство пребывает в уверенности, что материальная взаимозависимость между этими державами позволяет решать даже самые сложные вопросы на основе договоренностей.

В Пекине считают, что США должны уважать китайские интересы просто исходя из места, занимаемого КНР в мировой экономике и политике. На таком подходе основана стратегия переговоров Пекина с Вашингтоном. Но мы видим, что в Америке далеки от мысли о том, что Китай заслуживает уважения, не доказывая на деле, что он способен дать сдачи. Там живут по самым консервативным и, к сожалению, истинным правилам человеческого общежития.

Как это не печально признавать, основным измерителем силы государств в мировых делах всегда была и остается их «отмороженность», то есть способность идти в определенных ситуациях до конца. А если такой уверенности нет, то лучше и не прибегать к бессмысленным угрозам. «Хочешь стрелять – стреляй, а не болтай», говорил в похожей ситуации Туко Рамирес из легендарного вестерна «Хороший, плохой, злой». 24 марта 1999 года президент России Борис Ельцин обращался к международному сообществу с призывом остановить США, собиравшихся бомбить Югославию. Но глава российского государства тогда не угрожал американцам именно потому, что понимал физическую невозможность реализовать такие угрозы.

Стрелять тогда у России не было сил, как нет их сейчас у Китая для того, чтобы остановить США в процессе исполнения их провокаций в отношении базовых китайских интересов и ценностей. Китайская экономика интегрирована в глобальный рынок, где Западу принадлежат лидирующие позиции, намного больше, чем Россия. Население Китая составляет почти полтора миллиарда, а собственных природных ресурсов очень мало. Китайская армия не воевала с 1979 года, когда Дэн Сяопин предпринял «воспитательную» экспедицию против вьетнамских соседей. Военный ответ на провокацию США означал бы риск полномасштабной войны, где американцы пока располагают преимуществом на море и в воздухе. Поэтому КНР оказывается в ловушке собственной нарастающей значимости и одновременно неготовности постоять за себя, несмотря ни на какие потенциальные риски. И США весьма умело этим пользуются, поскольку создание угрожающих ситуаций – это основа их международной политики.

Западная культура социального взаимодействия вообще строится на конфликте, а англосаксонская – тем более. Вне зависимости от того, какими будут последствия произошедшего для отношений между США и Китаем, этот маленький раунд борьбы американцы выиграли. А остальные будут потом и думать об этом придется завтра.

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Странно было бы ожидать, что в Вашингтоне захотят поберечь китайское самолюбие. Пекин, как известно, уже проводит антиамериканскую политику в украинском кризисе и поддерживает Россию на всех международных площадках. Если посмотреть на эволюцию позиции КНР в ООН, то мы увидим, что за последние месяцы она прошла путь от нейтралитета к однозначному осуждению Запада, как главного источника кризиса в Европе и вообще большинства проблем человечества. Что, кстати говоря, является чистой правдой, потому что Запад действительно больше всех влияет на положение дел в мире и поэтому несет наибольшую ответственность за любые проблемы.

Наивно ожидать, что в США еще надеются переманить китайцев на свою сторону – борьба между этими державами основана на объективном противоречии стратегических приоритетов развития. США хотят сохранить возможность паразитического существования в мировом масштабе, а Китаю нужны ресурсы для того, чтобы избежать внутренней стагнации и последующего социального взрыва.

В китайском обществе неумолимо растет потребление, а это сотни миллионов людей, которые хотят жить лучше, и для этого приходится отбирать у США то, что те привыкли считать своим по праву сильного. В науке это называется возникновением революционной ситуации. Терпение Китая и напор США приближают наступление эндшпиля в этой игре. Более того, удавшаяся «провокация Пелоси» делает более вероятным возвращение Тайваня в состав КНР наиболее драматическим для его населения образом. Сейчас местные националисты получили сильный заряд уверенности – главу Конгресса США принимают там, как героя и символ безоговорочной поддержки со стороны Вашингтона. Поэтому мы не можем исключать, что уже в ближайшие месяцы Китаю придется либо искать способ навсегда распрощаться с идеей о едином государстве, либо действительно решаться на военную операцию с весьма рискованными последствиями для всего мира. Многие наблюдатели считают, что это и так могло произойти уже наступающей осенью.

Для России произошедшее означает, что необходимо и дальше усиливать поддержку Китая в его справедливых требованиях по поводу тайваньской проблемы и вообще присутствия США в региональных делах Азии.

Во-первых, просто потому, что именно Пекин сам нам помогает, как может, последние месяцы, и нельзя быть неблагодарными. Тем более, что сейчас у китайцев, видимо, серьезно поубавится уверенности в том, что они могут о чем-то договариваться с Вашингтоном и получать уважение в обмен на здравый смысл в собственном понимании.

Во-вторых, степень «отмороженности» США уже становится опасной для всего мира. Остановить их путем увещеваний и призывов смириться с участью отступающего гегемона совершенно точно не получится. Поэтому качественное ухудшение отношений США и Китая после 2 августа 2022 года переводит вопрос о формальном китайско-российском союзе в практическую плоскость. Целью сближения Китая и России становится уже не только построение более справедливого мирового порядка, но и его сохранение даже в самом минимальном виде.

Несколько десятилетия назад Генри Киссинджер написал в своем важнейшем труде по международной политике: «Когда целью государств становится мир как таковой, судьба этого мира остается на усмотрение самого агрессивного члена сообщества». Сейчас таким разрушителем мира являются США и от решимости остальных зависит, пройдут ли они до конца путь, в конце которого в любом случае окажется всеобщий конфликт.

Россия свой ход сделала и показала, что готова вступить в борьбу со всем коллективным Западом, несмотря на материальные потери. Китаю, по всей вероятности, еще предстоит пройти определенный путь к пониманию того, что в мире есть много вещей, которые дороже мира.