Чем закончится терпение Китая

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3 августа, среда  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
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Когда юань займет место доллара и евро в России

Юань завоевывает российский финансовый рынок Zuma/ТАСС
После введения санкций Запада против России доллар и евро стали, по сути, токсичными валютами. Однако вскоре на рынке стали появляться новые финансовые продукты с другой дружественной валютой – китайской. Станет ли юань альтернативой традиционным западным валютам для хранения сбережений, путешествий и спекулятивных инвестиций? Подробности...
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Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Нэнси Пелоси начала холодную войну между Китаем и США Chris Kleponis /CNP/Global Look Press
Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России. Подробности...
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Как Бакатин разрушил КГБ СССР

Бакатин стал случайным человеком на посту главы КГБ СССР Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Является ли предателем Родины последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин и достоин ли он быть похороненным на престижном Троекуровском кладбище? Ведь Бакатин передал американцам ряд наших секретов и по сути разрушил КГБ. Возможно, дискуссия эта не совсем корректна, однако сам факт ее возникновения весьма показателен. Кем был этот человек и как он попал на должность руководителя одной из мощнейших спецслужб мира, не имея для этого никаких данных и опыта? Подробности...
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Мировые СМИ: Пелоси взорвала мину в отношениях Китая и США

Китайские СМИ назвали Пелоси «божком чумы» RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС
«США используют Тайвань для провоцирования Китая точно так же, как Украина использовалась ими для провоцирования России». Так мировые СМИ оценивают нарастающий кризис в отношениях между США и Китаем из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Некоторые аналитики на Западе полагают, что действия Пелоси ставят под сомнение авторитет Джо Байдена. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Чем закончится терпение Китая

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Несмотря на все свое могущество, Пекин пока морально не готов к тому, чтобы пожертвовать миром во имя соблюдения справедливого к себе отношения. Подробности...

Поляки пожинают горькие плоды русофобии

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Варшава постоянно требовала прекратить поставки энергоносителей из России в ЕС. Но когда это произошло, главной жертвой стали простые поляки. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Зачем Зеленскому принудительная эвакуация жителей Донбасса

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Для Киева и его западных хозяев важно, чтобы как можно меньше людей приняли участие в референдуме о вхождении ДНР в состав России. Именно поэтому они попытаются вывезти как можно больше людей с подконтрольных им территорий, предварительно их запугав. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Кто взрывает склады с оружием в ЕС

Как России и Украине поделить культуру

Обсуждение: 9 комментариев

Байден шлет России ядерный сигнал

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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
  • Да

  • Нет
Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
  • Военную

  • Политическую

  • Экономическую

  • Любую, какая потребуется

  • Не вмешиваться в конфликт
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    на ваш взгляд


    Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
    Тимофей Бордачёв

    Чем закончится терпение Китая

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		3 августа 2022, 13:26

    Результаты дипломатического противостояния США и Китая по поводу визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси доказывают, что в мире по-прежнему пока только две сверхдержавы. Именно так, поскольку показателем этого статуса является не количество материальных ресурсов или физические масштабы государства, а способность поставить все это на карту ради своих интересов, ценностей и принципов.

    Китай предпочел мирное разрешение коллизии, вызванной «провокацией Пелоси», хотя сам создал основания для того, чтобы часть наблюдателей ожидали более драматического развития событий. Это показывает, что Пекин, несмотря на все свое могущество, пока морально не готов к тому, чтобы пожертвовать миром во имя соблюдения справедливого к себе отношения. С учетом того, что именно Поднебесная является наиболее важным союзником России в условиях нашего военно-дипломатического конфликта с Западом, произошедшее необходимо рассматривать со всей серьезностью и учетом вероятных последствий.

    Несмотря на то, что Китай уже достаточно долго теснит позиции США по всему миру, китайское государство пребывает в уверенности, что материальная взаимозависимость между этими державами позволяет решать даже самые сложные вопросы на основе договоренностей.

    В Пекине считают, что США должны уважать китайские интересы просто исходя из места, занимаемого КНР в мировой экономике и политике. На таком подходе основана стратегия переговоров Пекина с Вашингтоном. Но мы видим, что в Америке далеки от мысли о том, что Китай заслуживает уважения, не доказывая на деле, что он способен дать сдачи. Там живут по самым консервативным и, к сожалению, истинным правилам человеческого общежития.

    Как это не печально признавать, основным измерителем силы государств в мировых делах всегда была и остается их «отмороженность», то есть способность идти в определенных ситуациях до конца. А если такой уверенности нет, то лучше и не прибегать к бессмысленным угрозам. «Хочешь стрелять – стреляй, а не болтай», говорил в похожей ситуации Туко Рамирес из легендарного вестерна «Хороший, плохой, злой». 24 марта 1999 года президент России Борис Ельцин обращался к международному сообществу с призывом остановить США, собиравшихся бомбить Югославию. Но глава российского государства тогда не угрожал американцам именно потому, что понимал физическую невозможность реализовать такие угрозы.

    Фото: Zuma/ТАСС

    Стрелять тогда у России не было сил, как нет их сейчас у Китая для того, чтобы остановить США в процессе исполнения их провокаций в отношении базовых китайских интересов и ценностей. Китайская экономика интегрирована в глобальный рынок, где Западу принадлежат лидирующие позиции, намного больше, чем Россия. Население Китая составляет почти полтора миллиарда, а собственных природных ресурсов очень мало. Китайская армия не воевала с 1979 года, когда Дэн Сяопин предпринял «воспитательную» экспедицию против вьетнамских соседей. Военный ответ на провокацию США означал бы риск полномасштабной войны, где американцы пока располагают преимуществом на море и в воздухе. Поэтому КНР оказывается в ловушке собственной нарастающей значимости и одновременно неготовности постоять за себя, несмотря ни на какие потенциальные риски. И США весьма умело этим пользуются, поскольку создание угрожающих ситуаций – это основа их международной политики.

    Западная культура социального взаимодействия вообще строится на конфликте, а англосаксонская – тем более. Вне зависимости от того, какими будут последствия произошедшего для отношений между США и Китаем, этот маленький раунд борьбы американцы выиграли. А остальные будут потом и думать об этом придется завтра.

    Странно было бы ожидать, что в Вашингтоне захотят поберечь китайское самолюбие. Пекин, как известно, уже проводит антиамериканскую политику в украинском кризисе и поддерживает Россию на всех международных площадках. Если посмотреть на эволюцию позиции КНР в ООН, то мы увидим, что за последние месяцы она прошла путь от нейтралитета к однозначному осуждению Запада, как главного источника кризиса в Европе и вообще большинства проблем человечества. Что, кстати говоря, является чистой правдой, потому что Запад действительно больше всех влияет на положение дел в мире и поэтому несет наибольшую ответственность за любые проблемы.

    Наивно ожидать, что в США еще надеются переманить китайцев на свою сторону – борьба между этими державами основана на объективном противоречии стратегических приоритетов развития. США хотят сохранить возможность паразитического существования в мировом масштабе, а Китаю нужны ресурсы для того, чтобы избежать внутренней стагнации и последующего социального взрыва.

    В китайском обществе неумолимо растет потребление, а это сотни миллионов людей, которые хотят жить лучше, и для этого приходится отбирать у США то, что те привыкли считать своим по праву сильного. В науке это называется возникновением революционной ситуации. Терпение Китая и напор США приближают наступление эндшпиля в этой игре. Более того, удавшаяся «провокация Пелоси» делает более вероятным возвращение Тайваня в состав КНР наиболее драматическим для его населения образом. Сейчас местные националисты получили сильный заряд уверенности – главу Конгресса США принимают там, как героя и символ безоговорочной поддержки со стороны Вашингтона. Поэтому мы не можем исключать, что уже в ближайшие месяцы Китаю придется либо искать способ навсегда распрощаться с идеей о едином государстве, либо действительно решаться на военную операцию с весьма рискованными последствиями для всего мира. Многие наблюдатели считают, что это и так могло произойти уже наступающей осенью. 

    Для России произошедшее означает, что необходимо и дальше усиливать поддержку Китая в его справедливых требованиях по поводу тайваньской проблемы и вообще присутствия США в региональных делах Азии.

    Во-первых, просто потому, что именно Пекин сам нам помогает, как может, последние месяцы, и нельзя быть неблагодарными. Тем более, что сейчас у китайцев, видимо, серьезно поубавится уверенности в том, что они могут о чем-то договариваться с Вашингтоном и получать уважение в обмен на здравый смысл в собственном понимании.

    Во-вторых, степень «отмороженности» США уже становится опасной для всего мира. Остановить их путем увещеваний и призывов смириться с участью отступающего гегемона совершенно точно не получится. Поэтому качественное ухудшение отношений США и Китая после 2 августа 2022 года переводит вопрос о формальном китайско-российском союзе в практическую плоскость. Целью сближения Китая и России становится уже не только построение более справедливого мирового порядка, но и его сохранение даже в самом минимальном виде.

    Несколько десятилетия назад Генри Киссинджер написал в своем важнейшем труде по международной политике: «Когда целью государств становится мир как таковой, судьба этого мира остается на усмотрение самого агрессивного члена сообщества». Сейчас таким разрушителем мира являются США и от решимости остальных зависит, пройдут ли они до конца путь, в конце которого в любом случае окажется всеобщий конфликт.

    Россия свой ход сделала и показала, что готова вступить в борьбу со всем коллективным Западом, несмотря на материальные потери. Китаю, по всей вероятности, еще предстоит пройти определенный путь к пониманию того, что в мире есть много вещей, которые дороже мира.

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