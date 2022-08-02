Захарова заявила о прямой вовлеченности США в боевые действия на Украине

Поставка Соединенными Штатами Украине вооружений сопровождается не только инструктажем, они также выполняют функцию наводчиков, что свидетельствует о прямой вовлеченности Вашингтона в боевые действия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Поставка вооружений сопровождается не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде», – приводит ТАСС комментарий Захаровой на интервью Telegraph представителя главного управления разведки украинского Минобороны Вадима Скибицкого о роли США в конфликте на Украине.

Она напомнила, слова Скибицкого о том, что «Британия и США предоставили Украине все оборудование и информацию для военной разведки, а также ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени». «На вопрос, как [РСЗО] HIMARS могут столь точно бить по российским объектам, Скибицкий сказал: «В этом случае, в частности, мы используем информацию в режиме реального времени». То есть данные западных разведок», – добавила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что это свидетельствует о прямой вовлеченности Вашингтона в боевые действия на Украине.

«По его словам, официальные лица США не предоставляют прямой информации о нацеливании, чтобы не подорвать доводы в пользу того, что они не являются непосредственными участниками войны, но при этом перед запуском ракет между представителями разведки США и Украины проводились консультации, которые позволили Вашингтону останавливать любые потенциальные атаки, если они недовольны намеченной целью. Другого подтверждения о прямой вовлеченности США в боевые действия на территории Украины и не требуется», – отметила Захарова.

Также она добавила, что в данном случае даже нельзя сказать, что ВСУ являются операторами этих вооружений, они являются, скорее, помощниками операторов. «Люди, которые в режиме реального времени дают информацию о целях и используют при этом данные спутников, и [тот факт, что] делается это все по линии разведки в контексте использования их же оружия, – это прямая вовлеченность Соединенных Штатов Америки. Теперь уже киевские представители впрямую рассказывают об их военной вовлеченности не только через поставки вооружений, а также через управление персоналом в рядах вооруженных сил Украины, прямыми указаниями и мало того – селекцией, то есть выбором целей», – резюмировала дипломат.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признался, что при использовании украинскими войсками РСЗО HIMARS американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».

Напомним, Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам. В частности, из HIMARS ударили по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.