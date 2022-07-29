Почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали»

ВС Украины совершили очередное массовое убийство. На этот раз посредством американских HIMARS нанесен удар по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Там же находились сдавшиеся «азовцы», которые начали давать показания против своего командования. Всего, по данным властей ДНР, число погибших превысило 50 человек. Зачем ВСУ потребовалось уничтожать своих военнослужащих?

В пятницу стало известно о том, что ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержатся украинские военнопленные. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора. Позже глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что число погибших возросло до 47 человек, а по данным штаба местной теробороны количество погибших увеличилось до 53.

«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», – добавили в российском военном ведомстве.

«Я не знаю, какой урод отдал приказ. Напомню, там сидят пленные украинские военнослужащие. Предвижу «это не мы», но ее обстреливали регулярно, с той самой стороны, даже когда там записывали пленных по нашей просьбе. При этом в украинских СМИ тишина. Попал в плен – не человек? Или что это вообще? Сейчас уточняем количество жертв и список попытаемся узнать», – пишет украинский политик и блогер Анатолий Шарий.

«Военно-политическое руководство Украины, видимо, решило избавиться от ненужного балласта. Теперь этих ублюдков еще от обстрелов защищать придется», – отмечает в свою очередь замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

В то же время военкор «Комсомолки» Александр Коц указывает, что удар по колонии в Еленовке «украинцы нанесли на фоне многочисленных интервью пленных «азовцев», которые появились в разных СМИ в последние дни. Боевики «Азова» много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках... А также о том, что к террору против гражданских причастно высшее руководство страны».

«Конечно, удар HIMARS по своим бывшим «захисныкам» (в переводе с украинского – «защитникам», прим. газеты ВЗГЛЯД) – это и попытка закрыть рот навсегда, и запугать тех, кто выжил. Ну и я даже не сомневаюсь, что убийство пленных боевиков повесят на Россию. Или уже повесили?», – задается вопросом Коц.

«Зеленский казнил своих же людей! Когда я выдавал интервью с нацистами из «Азова», где они признавались в многочисленных убийствах мирных, сразу возникал один вопрос, как Киев будет от этого открещиваться? А все оказалось просто, Зеленский просто отдал приказ их казнить. Кровожадный клоун...», – добавляет военкор Андрей Руденко.

В свою очередь политолог Александр Носович полагает, что ситуацию в Еленовке «нужно оценивать в комплекте с разгоняемым сейчас фейком об украинском военнопленном, которого якобы кастрировали россияне. Какой может общий знаменатель у этих сюжетов? Только один. Киев видит реальную перспективу массовой капитуляции солдат ВСУ и идет на любые меры, чтобы запугать своих «захисныков», и не допустить волны сдачи в плен».

«Удар ВСУ по колонии в Еленовке это, конечно, военное преступление. Но абсурд состоит в том, что ВСУ обстреливали Донбасс восемь лет. Среди пленных также были артиллеристы, которые могли раньше стрелять по Луганску и Донецку. И вот теперь одни украинские военные преступники бьют по другим. А другие наконец понимают, как жил Донбасс все восемь лет. И возможно, понимают, что это ни превращали жизнь мирных людей в ад. Карма», – допускает зампредседателя Мосгордумы, тележурналист Андрей Медведев.

«Это наверняка связано с тем, что пленные начали давать свидетельские показания. Опять же, есть надежда, что всех их ждут открытые судебные процессы. Тогда мы сможем узнать много разной информации, о которой украинское руководство предпочитает умалчивать», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного собрания ДНР Владислав Бердичевский.

Собеседник также отметил, что это не первая попытка ВСУ ликвидировать пленных. «Месяц назад ВСУ обстреляли больницу, где находились раненые боевики с «Азовстали». Так что это уже можно назвать некой системой. Они пытаются уничтожить этих людей», – отметил он.

«Зеленскому и его окружению, наверняка, хотелось бы убрать абсолютно всех, но сделать это невозможно. И нет никаких сомнений в том, что при проведении обстрелов ВСУ точно знали, что именно в этой локации находятся пленные. Это не случайность. Тех, кого раньше Зеленский называл героями, теперь убивают его же военные», – подчеркнул депутат.

«Теперь пленных, которые еще остались в живых, наверное, стоит перевести куда-то вглубь ДНР. В качестве варианта можно рассмотреть тыловые колонии. Но пока нет уверенности в том, что это будет сделано», – говорит Бердичевский.

«За время, прошедшее со взятия «Азовстали» и пленения «азовцев», в районе Еленовки ничего не изменилось ни с точки зрения боевых действий, ни с точки зрения военной дислокации. При этом было хорошо известно, что в исправительной колонии находятся пленные. Это дает основания заявлять, что ВС Украины нанесли удар по колонии целенаправленно. Приказ был отдан, скорее всего, из офиса Зеленского», – рассказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Зеленскому совершенно не нравится, что «героический» образ «азовцев» разрушается, когда бойцы полка, сдавшиеся в плен, начинают давать показания. Они рассказывают все подробности своих зверств и выглядит это совершенно не геройски», – отметил собеседник.

На эту тему

«Бойцы «Азова» активно рассказывают о том, какие приказы им отдавались, как они сотрудничали с иностранными инструкторами и спецслужбами. Их показаниями разрушается идеология, которую Зеленский пытается продавать и населению Украины, и заграничным кураторам. Поэтому была дана команда для обстрела», – полагает он.

При этом Мирошник, равно как и Бердчиевский, не уверен в том, что после инцидента в Еленовке власти обеих республик будут содержать украинских военнопленных в глубоком тылу. «В зоне досягаемости ВСУ находится не так много учреждений, где содержатся пленные. В большинство своем они рассредоточены по территории республик Донбасс, и место содержания ключевых преступников не раскрывается», – отметил дипломат.

«Вместе с тем, я думаю, наши спецслужбы предпримут определенные действия, которые позволят обеспечить безопасность пленных. Это крайне важно для того, чтобы провести расследование совершенных ими преступлений, а также для показательных комментариев для международной общественности, которая сейчас продолжает обслуживать киевский режим», – заключил Мирошник.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД