Взгляд
29 июля, пятница  |  Последнее обновление — 13:12  |  vz.ru
Разделы

Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали»

Минобороны назвало удар ВСУ по СИЗО в Еленовке «кровавой провокацией» кадр из видео
ВС Украины совершили очередное массовое убийство. На этот раз посредством американских HIMARS нанесен удар по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Там же находились сдавшиеся «азовцы», которые начали давать показания против своего командования. Всего, по данным властей ДНР, число погибших превысило 50 человек. Зачем ВСУ потребовалось уничтожать своих военнослужащих? Подробности...
Перейти в раздел…

Документы опровергают выдумки о штрафбатах

Штрафные части ставили на самые опасные участки фронта Макс Альперт/РИА Новости
Ровно восемьдесят лет назад Сталин издал приказ, ставший широко известным под именем «Ни шагу назад!» Так был создан не только новый вид военных частей Красной армии – штрафники, но и один из самых устойчивых мифов Великой Отечественной. До сих пор о штрафных частях распространяется масса небылиц. Но реальность была не менее впечатляющей. Подробности...
Перейти в раздел…

Срочные меры по экономии газа раскалывают Евросоюз

Европа раскалывается по вопросам и поставок, и потребления газа Uwe Anspach/DPA/ТАСС
«Экономия ради безопасной зимы» – так называется программа по масштабной экономии газа, принятая в Евросоюзе. Проблема, однако, в том, что далеко не все страны ЕС согласились на экономию, да и экономить должны в первую очередь домохозяйства, а не промышленность. Многочисленные противоречия, связанные с данным решением, могут иметь для ЕС серьезные политические последствия. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Крах американской мечты и полотенца

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Планировать капиталисты не умеют и не хотят, поэтому решили проще: надо сокращать население планеты. А оставшееся научить жить проще, скромнее, совместно пользоваться ресурсами, а желательно вообще воздерживаться от благ цивилизации. Подробности...

Какова роль «химии» отношений во внешней политике

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Герхард Шрёдер очевидно более успешный переговорщик с Россией, чем любой из нынешних европейских политиков. Физика взаимодействий между странами, то есть реальные столкновения и согласования национальных интересов, в редких случаях успешно дополнялась химией человеческих отношений. Подробности...

Борьба с Антоновским мостом – это «битва за избушку лесника»

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Почему ВСУ с такой маниакальной настойчивостью бьют по Антоновскому мосту? Мне видится только один логичный ответ: выведение его из строя – это отличный повод для пиара успехов ВСУ при их полном отсутствии. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

Обсуждение: 4 комментария

15 лет тюрьмы за получение паспорта

Перейти в раздел…

Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
Подробности...

Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
Подробности...

Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
У вас есть родственники на Украине?
  • Да, близкие родственники

  • Да, дальние родственники

  • Нет

  • Я сейчас на Украине
Насколько для России важны хорошие отношения с Израилем?
  • Весьма важны

  • Не особо важны

  • Совсем не важны
Вы бы отказались от бесплатного второго гражданства?
  • Да

  • Нет

  • Уже есть второе гражданство
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Депутат ДНР: ВСУ убивают тех, кого Зеленский называл «героями»
    Число жертв удара ВСУ по колонии в Еленовке выросло до 53 человек Суд Киева смягчил пожизненный приговор российскому военному Шишимарину Renault оценила чистый убыток от прекращения деятельности в России Латвия стала покупать российский газ через посредника
    ФСБ предотвратила теракт «Правого сектора» в Липецкой области ПВО Мелитополя отразила атаку украинских беспилотников Американские СМИ раскритиковали Зеленского за отношение к проблемам США Боррель не исключил отсутствия у России желания продавать газ Европе
    ВС России нанесли ответный удар по обстрелявшим Брянскую область украинским военным Курировавший подрывников экс-полковник СБУ сдался российским силовикам Венгрия собралась закупить дополнительные объемы газа из России Заслуженный спасатель прокомментировал смертельный пожар в московском хостеле

    демилитаризация Украины


    В результате российских ракетных ударов две резервные бригады ВСУ в тылу понесли критические потери

    «удобная позиция»


    Политолог объяснил неспешность России в переговорах с США

    сотрудничество с Москвой


    Эксперт прокомментировал отказ Мексики, Бразилии и Аргентины осудить СВО на Украине

    Видео

    отопительный сезон


    Украина может стать самодостаточной по газу

    Черный континент


    Россия побеждает Запад в борьбе за Африку

    «человек Ермака»


    Американское лобби теряет власть на Украине

    82-летняя калифорнийка


    Пожилая либералка поставила США и Китай на грань войны

    настоящая история России


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    золотые горы


    Ирина Алкснис: Западу просто нечего предложить потенциальным предателям в России

    разрыв экономических связей


    Глеб Простаков: Как Россия намерена «выключить» Европу из противостояния с Западом

    нарастающая безысходность


    Виктор Иванченко: Украина стала страной-ловушкой

    на ваш взгляд


    У вас есть родственники на Украине?

    Почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали»

    Минобороны назвало удар ВСУ по СИЗО в Еленовке «кровавой провокацией»
    		   29 июля 2022, 13:10
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    ВС Украины совершили очередное массовое убийство. На этот раз посредством американских HIMARS нанесен удар по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Там же находились сдавшиеся «азовцы», которые начали давать показания против своего командования. Всего, по данным властей ДНР, число погибших превысило 50 человек. Зачем ВСУ потребовалось уничтожать своих военнослужащих?

    В пятницу стало известно о том, что ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержатся украинские военнопленные. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По его данным, погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора. Позже глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что число погибших возросло до 47 человек, а по данным штаба местной теробороны количество погибших увеличилось до 53.

    «В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», – добавили в российском военном ведомстве.

    «Я не знаю, какой урод отдал приказ. Напомню, там сидят пленные украинские военнослужащие. Предвижу «это не мы», но ее обстреливали регулярно, с той самой стороны, даже когда там записывали пленных по нашей просьбе. При этом в украинских СМИ тишина. Попал в плен – не человек? Или что это вообще? Сейчас уточняем количество жертв и список попытаемся узнать», – пишет украинский политик и блогер Анатолий Шарий.

    «Военно-политическое руководство Украины, видимо, решило избавиться от ненужного балласта. Теперь этих ублюдков еще от обстрелов защищать придется», – отмечает в свою очередь замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

    В то же время военкор «Комсомолки» Александр Коц указывает, что удар по колонии в Еленовке «украинцы нанесли на фоне многочисленных интервью пленных «азовцев», которые появились в разных СМИ в последние дни. Боевики «Азова» много рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, внесудебных казнях, пытках... А также о том, что к террору против гражданских причастно высшее руководство страны».

    «Конечно, удар HIMARS по своим бывшим «захисныкам» (в переводе с украинского – «защитникам», прим. газеты ВЗГЛЯД) – это и попытка закрыть рот навсегда, и запугать тех, кто выжил. Ну и я даже не сомневаюсь, что убийство пленных боевиков повесят на Россию. Или уже повесили?», – задается вопросом Коц.

    «Зеленский казнил своих же людей! Когда я выдавал интервью с нацистами из «Азова», где они признавались в многочисленных убийствах мирных, сразу возникал один вопрос, как Киев будет от этого открещиваться? А все оказалось просто, Зеленский просто отдал приказ их казнить. Кровожадный клоун...», – добавляет военкор Андрей Руденко.

    В свою очередь политолог Александр Носович полагает, что ситуацию в Еленовке «нужно оценивать в комплекте с разгоняемым сейчас фейком об украинском военнопленном, которого якобы кастрировали россияне. Какой может общий знаменатель у этих сюжетов? Только один. Киев видит реальную перспективу массовой капитуляции солдат ВСУ и идет на любые меры, чтобы запугать своих «захисныков», и не допустить волны сдачи в плен».

    «Удар ВСУ по колонии в Еленовке это, конечно, военное преступление. Но абсурд состоит в том, что ВСУ обстреливали Донбасс восемь лет. Среди пленных также были артиллеристы, которые могли раньше стрелять по Луганску и Донецку. И вот теперь одни украинские военные преступники бьют по другим. А другие наконец понимают, как жил Донбасс все восемь лет. И возможно, понимают, что это ни превращали жизнь мирных людей в ад. Карма», – допускает зампредседателя Мосгордумы, тележурналист Андрей Медведев.

    «Это наверняка связано с тем, что пленные начали давать свидетельские показания. Опять же, есть надежда, что всех их ждут открытые судебные процессы. Тогда мы сможем узнать много разной информации, о которой украинское руководство предпочитает умалчивать», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного собрания ДНР Владислав Бердичевский.

    Собеседник также отметил, что это не первая попытка ВСУ ликвидировать пленных. «Месяц назад ВСУ обстреляли больницу, где находились раненые боевики с «Азовстали». Так что это уже можно назвать некой системой. Они пытаются уничтожить этих людей», – отметил он.

    «Зеленскому и его окружению, наверняка, хотелось бы убрать абсолютно всех, но сделать это невозможно. И нет никаких сомнений в том, что при проведении обстрелов ВСУ точно знали, что именно в этой локации находятся пленные. Это не случайность. Тех, кого раньше Зеленский называл героями, теперь убивают его же военные», – подчеркнул депутат.

    «Теперь пленных, которые еще остались в живых, наверное, стоит перевести куда-то вглубь ДНР. В качестве варианта можно рассмотреть тыловые колонии. Но пока нет уверенности в том, что это будет сделано», – говорит Бердичевский.

    «За время, прошедшее со взятия «Азовстали» и пленения «азовцев», в районе Еленовки ничего не изменилось ни с точки зрения боевых действий, ни с точки зрения военной дислокации. При этом было хорошо известно, что в исправительной колонии находятся пленные. Это дает основания заявлять, что ВС Украины нанесли удар по колонии целенаправленно. Приказ был отдан, скорее всего, из офиса Зеленского», – рассказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Зеленскому совершенно не нравится, что «героический» образ «азовцев» разрушается, когда бойцы полка, сдавшиеся в плен, начинают давать показания. Они рассказывают все подробности своих зверств и выглядит это совершенно не геройски», – отметил собеседник.

    «Бойцы «Азова» активно рассказывают о том, какие приказы им отдавались, как они сотрудничали с иностранными инструкторами и спецслужбами. Их показаниями разрушается идеология, которую Зеленский пытается продавать и населению Украины, и заграничным кураторам. Поэтому была дана команда для обстрела», – полагает он.

    При этом Мирошник, равно как и Бердчиевский, не уверен в том, что после инцидента в Еленовке власти обеих республик будут содержать украинских военнопленных в глубоком тылу. «В зоне досягаемости ВСУ находится не так много учреждений, где содержатся пленные. В большинство своем они рассредоточены по территории республик Донбасс, и место содержания ключевых преступников не раскрывается», – отметил дипломат.

    «Вместе с тем, я думаю, наши спецслужбы предпримут определенные действия, которые позволят обеспечить безопасность пленных. Это крайне важно для того, чтобы провести расследование совершенных ими преступлений, а также для показательных комментариев для международной общественности, которая сейчас продолжает обслуживать киевский режим», – заключил Мирошник.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •