Когда Украина станет Афганистаном

Киев может приступить к поискам нового покровителя вместо США. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Это произойдет, если Америка заставит Украину выполнять Минские соглашения. Есть претензии у Киева и к ЕС. Недавно поддержки США лишился Афганистан, а ситуация в этой стране мгновенно вышла из-под контроля. Что случится на Украине, если США прекратят поддержку Киева?

Стремительный уход американцев из Афганистана, который больше смахивает на бегство и свидетельствует о провале их 20-летней миссии в этой стране, заставил экспертов задаться вопросом: что произойдет, если США аналогичным образом свернут поддержку своих сателлитов в других регионах мира, например, в бывшем СССР?

Афганистан – одна из беднейших и наиболее нестабильных стран Азии. Контроль над большей частью территории власти в Кабуле последние 20 лет удерживали лишь за счет военной, политической и финансовой поддержки стран НАТО. После эвакуации американских солдат это failed state (несостоявшееся государство) возвращается в исходное состояние междоусобной вражды, усмирить которую могут лишь радикалы из запрещенного в России «Талибана».

В географическом центре Европы располагается одно из беднейших и наиболее нестабильных государств континента, сопоставимое по численности населения с Афганистаном (чуть менее 40 млн человек). Власти в столице контролируют не всю территорию страны, режим держится во многом за счет политической, финансовой и отчасти военной поддержки со стороны США и их союзников. Одним из первых параллель между послемайданной Украиной и Афганистаном периода американской оккупации провел украинский политолог, политэмигрант Владимир Скачко.

Украинская экономика зависит от траншей Международного валютного фонда (МВФ). Так, к примеру, в Киеве в ближайшее время от этой структуры с нетерпением ждут очередной кредит – 2,7 млрд долларов, отметил эксперт. К слову, Афганистан, который в середине 2010-х тоже получал транши МВФ и тоже – при условии проведения реформ, в этом смысле оказался даже в более выгодном положении. Дело в том, что в прошлом году МВФ частично списал Афганистану долги, как и еще 24 наиболее отсталым странам, например, Гвинее-Бисау и Гамбии. Узнав об этом, многие украинские политики заметно оживились, констатировал в апреле 2020-го известный киевский банкир Сергей Фурса, настроенный, кстати, отнюдь не пророссийски. «Украинский депутат разрывается между Афганистаном и Польшей... Платить по долгам и делать реформы, как в Польше, не хочет украинский депутат. Жить он хочет, как в Польше, а долги хочет, чтобы списывали, как Афганистану», – писал тогда Фурса в Facebook.

На эту тему

Помимо расчета на экономическую подпитку от США и от зависимого от Вашингтона МВФ, Украина рассчитывает на военную поддержку из-за океана, отметил Скачко. Пока что в Борисполе не развернута база ВВС США, подобная той, что существовала в Баграме близ Кабула (в украинской конституции прописан запрет на размещение иностранных баз). Но, как отмечает Украина.Ру , и основной закон поменять не составит труда, и можно, по примеру Румынии и Болгарии, подписать с Пентагоном соглашение о совместном использовании военных объектов. В остальном же военное освоение республики американцами и их партнерами по НАТО идет полным ходом – на что недавно обратил внимание президент России. Достаточно посмотреть на количество учений альянса вместе с ВСУ, в том числе на самой украинской территории.

Не следует забывать и о прямой военной помощи от США – как недавно напомнил советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, в этом финансовом году Конгресс выделил на это 275 млн долларов. При этом отметим, еще 100 млн долларов, запланированных на военную помощь Киеву, американцы пока придержали.

Но что произойдет, если военная, политическая, а равно и финансовая помощь «молодой украинской демократии» со стороны США прекратится вовсе? Эта идея всерьез обсуждалась в Белом доме, когда его хозяином был Дональд Трамп. Но реализовать эту мечту, как известно, Трампу не позволил Конгресс и «глубинное государство».

«Если США и подконтрольный им МВФ перестанут поддерживать Украину на плаву, она довольно быстро распадется на множество фрагментов, каждый из которых будет выживать и защищать себя сам от соседей», – дает прогноз Скачко.

«Я вполне могу представить себе ситуацию, когда США и всему коллективному Западу – с изменением геополитической ситуации - надоест кормить Украину, эту черную воронку посреди Европы, – заявил собеседник. – Допустим, договорятся на какой-то площадке Москва, Вашингтон. Берлин, Париж, – может быть даже с привлечением Пекина и Дели. И перекроют Киеву финансовые транши, остановят военную помощь. В таком случае очень быстро республика вернется в начало 1990-х, только без того запаса благосостояния, который тогда остался от СССР».

После распада Союза украинские регионы начали выживать самостоятельно, выстраивая свои собственные экономические и даже политические связи, отметил Скачко. «Явочную дезинтеграцию Украины остановил только Леонид Кучма. Он выстроил взамен олигархическую систему и попытался соблюдать баланс между Россией и Европой, – напомнил эксперт. – Тогда удалось избежать «всемахновщины» – аналогичной той, что царила на Украине в 1918-1920 годах. Тогда через нее шли то петлюровцы, то красные, то белые, а на местах все контролировали банды – батьки Махно, Зеленого, Струка и десятки более мелких».

Но если Запад отвернется от Украины (а с Россией украинские политики сами обрубили все мосты), то Украина вернется уже не в 90-е, а именно во времена Гражданской войны, уверен Скачко. «Начнется огромное «Гуляй-поле» с войной всех против всех. Картина будет страшная, особенно учитывая обнищание людей и количество оружия, которое расползлось по Украине с фронта в Донбассе», – прогнозирует Скачко.

И этот сценарий можно с известными оговорками сравнить с нынешним уходом войск НАТО из Афганистана, полагает собеседник. Если считать аналогом «Талибана» украинских националистов, то этой силе явно не удастся остановить распад страны – приход к власти ультра-правых оттолкнет регионы Юго-Востока, указал Скачко.

«Завтрашний Афганистан, с поправками на разницу географическую и ментальную – это послезавтрашняя Украина. «Свадьба в Малиновке» размером со всю страну,

только кровавая и голодная – вот это и ждет бывшую союзную республику», – полагает собеседник.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что США без какого-то глобального форс-мажора не бросят киевские власти. «Вашингтон будет держать Киев на коротком поводке и при этом подталкивать его к военным провокациям. Натовские учения Sea Breeze с участием ВСУ, например, напрямую моделировали захват неподконтрольной территории Донбасса», – напомнил Погребинский.

«Наше безмозглое руководство к этому подзуживают из Вашингтона, при этом довольно значительная часть населения готова с оружием в руках сражаться против России, наивно надеясь при этом на Америку, – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД. – В этом серьезное отличие от ситуации в Афганистане, где большинство населения настроено против Америки».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин также полагает, что Америка не бросит Украину так, как случилось с Афганистаном. «У американцев нет такого военного присутствия на Украине, как в Афганистане. Покрытые флагом США гробы не прибывают в США с Украины», – подчеркнул депутат.

По его оценке, бесполезность присутствия в Афганистане становилась все более очевидной Вашингтону с учетом военных и финансовых потерь и других факторов. Зато отказ США от Украины создаст большие проблемы самим же американцам в центре Европы. «Правда, у России в таком случае могут появиться как раз новые возможности, чтобы, например, влиять на ситуацию в Молдавии, приблизиться к нашим бывшим союзникам в Восточной Европе», – указал парламентарий.

Вашингтону, правда, не хочется, чтобы Украина сидела у Штатов на шее в плане финансирования, уточняет Затулин. «Американцы не хотят, чтобы Украина своевольничала. Если в Киеве уж залезли в карман к дяде Сэму, то Киев должен вести себя соответствующим образом, то есть разменять на подачки последние остатки своей государственности», – отметил собеседник.

На ваш взгляд Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году? Да

Нет

Не знаю



России же будет наиболее выгодно следующее: чтобы расходы федерального бюджета США росли даже от нынешней формы поддержки Украины, говорит Затулин. По его мнению, когда в Вашингтоне поймут убыточность вложений в проект «Украина», Соединенные Штаты потеряют к этому проекту интерес.

Судя по заявлениям из Киева, там на этой неделе действительно забеспокоились о том, что заокеанские покровители отвернутся от Украины. В пятницу советник офиса президента Зеленского Алексей Арестович в эфире канала «Украина 365» заявил как о реальной перспективе об отказе США предоставить Украине «реальную помощь» в борьбе с Россией.

Одновременно от президентского советника досталось и другому покровителю Киева – Германии. «Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – заявил Арестович. Он дал понять, что Вашингтон и Берлин начали давить на Киев, требуя принять к исполнению «формулу Штайнмайера» по Донбассу, то есть по сути – начать наконец выполнять Минские соглашения.

Арестович даже позволил себе угрозу: если Запад продолжит так вести себя с Украиной, та начнет искать союза с Китаем, чтобы защититься от России. Впрочем, такой сценарий выглядит совсем уж фантастично. Как бы то ни было, своими словами советник офиса президента косвенно подтвердил – команда Зеленского уже сейчас чувствует себя брошенной.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД