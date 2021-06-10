НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке

10 июня, четверг  |  Последнее обновление — 19:44  |  vz.ru
Разделы

Россия закрывает канал утечки русских денег на Запад

Налоговая оптимизация – общепринятая в мире практика Михаил Мордасов/РИА Новости
Россия приступила к радикальной деофшоризации экономики – именно так стоит понимать недавнее решение денонсировать налоговое соглашение с Нидерландами. Результатом должно стать то, что крупнейшие компании станут уплачивать в российский бюджет гораздо больше налогов, а их доходы перестанут уходить из нашей страны на Запад. Однако есть у происходящего и свои подводные камни. Подробности...
Перейти в раздел…

США компенсировали Зеленскому позор щедрым подарком

В отличие от Байдена, Блинкен уже встречался с Зеленским Ukrainian Presidential Office/XinHua
/Global Look Press
Офис президента Украины провел большую работу, чтобы выжать для Зеленского максимум пользы из грядущих переговоров Путина и Байдена. В итоге информационная спецоперация вылилась в позор – Байден отказался от встречи с Зеленским, а Белый дом потребовал от Киева срочно переписать сообщения об итогах их телефонного разговора. Но в дело вмешался госсекретарь Блинкен с очень щедрым подарком для Зеленского. Подробности...
Перейти в раздел…

Как накажут популярного блогера за оправдание терроризма

Хованский оправдал действия террористов в «Норд-Осте» yurykhovansky/Instagram
В отношении популярного видеоблогера Юрия Хованского возбуждено уголовное дело. Следственный комитет обвиняет его в оправдании терроризма. Основанием стала исполненная Хованским песня про мюзикл «Норд-Ост». Данная статья предусматривает наказание от штрафа до семи лет лишения свободы. Грозит ли блогеру реальный тюремный срок? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина досрочно потерпела политическое поражение на Евро-2020

Зеленский заявил, что форма сборной Украины может «шокировать». И она действительно шокировала функционеров УЕФА zelenskiy_official/Instagram
За день до начала чемпионата Европы по футболу УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины националистический слоган «Героям слава». Ранее решение Киева политизировать футбольный чемпионат вызвало острую дискуссию в России. Почему УЕФА выступил против лозунга украинских националистов, как на Украине отреагируют на запрет и какими последствиями это грозит Киеву? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Как ограничить могущество искусственного интеллекта

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Убийство дроном человека – предельный вариант недопустимого. Однако же существуют и более тонкие сферы. Например, где находятся пределы автоматизации, которые лишают человека работы? Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Белорусам в Латвии менее свободно, чем у Лукашенко

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Латышское агентство инвестиций выпускает победные релизы: продвинутые белорусы, уставшие от гнета Батьки, принесут к нам несказанный хайтек, который поднимет нашу коровью страну до уровня Кремниевой долины! Нет, не поднимет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Русский «Спутник» в Европу не пускают большие деньги

Владимир Веретенников
Владимир Веретенников, Журналист
Благодаря вакцинам от COVID-19 число миллиардеров в мире выросло на девять человек. Было бы странно, если бы «Большая фарма» легко впустила на рынок ЕС своих основных конкурентов – российские вакцины. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Украине запретили «героев» и «славу»

«Литва краснеет от стыда»

Макрон получил по лицу от народа

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
Подробности...

В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
Подробности...

Пандам в пекинском зоопарке устроили райскую жизнь

К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Электросамокаты на улицах города – это в первую очередь:
  • Удобство

  • Опасность
Какую проблему вы считаете главной для России?
  • Бедность

  • Безработица

  • Внешние угрозы и санкции

  • Демография

  • Инфляция и рост цен

  • Коррупция

  • Качество медицины

  • Уровень образования

  • Технологическая отсталость
Как вы отнесетесь к идее в будущем заменить часть чиновников и депутатов искусственным интеллектом?
  • Положительно

  • Отрицательно
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке
    Захарова не нашла смысла в словах Блинкена о последствиях запуска «Северного потока-2» Опрос показал отношение россиян к вакцинации от COVID-19 Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя Суд вынес приговор ударившему Макрона мужчине
    Столтенберг отказался участвовать в Московской конференции по безопасности В Петербурге возобновили работу сервисы аренды электросамокатов В Петербурге начали штрафовать выпускников за шпаргалки Астроном предупредил о возможности нового ледникового периода
    Россия выразила протест Украине за инцидент с российским консулом во Львове Депутат: Запад рассчитывал, что структуры Навального спровоцируют беспорядки на выборах В Москве несколько девушек стали жертвами «лосиноостровского» маньяка Зоолог объяснил жителям Мытищ, как вести себя при встрече с медведем

    сезон отпусков


    Туроператоры попросили оперштаб открыть массовые зарубежные направления

    нейронные сети


    IT-эксперт рассказал о недостатках нового поиска «Яндекса»

    инициатива МВД


    «Автомобилисты России»: Отмена техосмотра не приведет к росту аварийности

    Видео

    три плана


    Как США собрались спасать газовый транзит Украины

    похищение Орхана Инанды


    Турецкую разведку обвинили в краже противника Эрдогана под боком у России

    деофшоризация экономики


    Россия закрывает канал утечки русских денег на Запад

    ядерный энергоблок


    Уникальный реактор обеспечит энергетическое будущее России

    Ближний восток


    Геворг Мирзаян: России выгодна ползучая аннексия Турцией Идлиба

    женская армия


    Александр Тимохин: Женщины – хорошие воины, но не должны ими быть

    активная урбанизация


    Анастасия Семенович: Санкт-Петербургу нужны фаллические доминанты

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Электросамокаты на улицах города – это удобство или опасность?

    НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию

    Морские учения Украины и НАТО Sea Breeze давно вошли в практику    10 июня 2021, 19:00
    Фото: Архип Верещагин/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Николай Васильев,
    Елена Лексина

    Если Украина вступит в НАТО, то подлетное время ракет до Москвы станет меньше 10 минут, указал президент Путин. Формальное членство в альянсе Киеву пока не светит, но украинских военных пригласили поучаствовать в крупнейших учениях НАТО в Восточной Европе за последние 25 лет. Вскоре корабли альянса начнут курсировать в Черном море – опять же при поддержке Украины. Чем грозят России эти маневры Североатлантического блока?

    Владимир Путин в интервью каналу «Россия 1» указал на опасность, которой грозит вступление Украины в Североатлантический альянс. «Представим себе, что Украина станет членом НАТО: подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы уменьшится до семи-десяти минут. Это для нас красная линия или нет?» – заметил накануне глава государства.

    «Расширение НАТО на восток и приближение инфраструктуры к нашим границам имеет практическое значение для России, – подчеркнул президент. – Вот Польша, Румыния стали членами НАТО, американцы легко договорились о размещении там систем ПРО, но пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву, причем за очень короткое время».

    При этом в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил: если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, то этот вопрос нужно решать немедленно. После этого в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Но очевидно, что Украину все активнее вовлекают в рутинную работу альянса, в том числе – «в поле», то есть в рамках разнообразных учений.

    Украинские власти не скрывают целей участия своих вооруженных сил в натовских маневрах. Так, еще в апреле представитель Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил: на учениях НАТО Defender Europe 2021 в мае-июне будет отрабатываться война с Россией. «Основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма», – заявил украинский чиновник.

    Поэтому предстоящие учения НАТО можно рассматривать как создание плацдарма для давления на Россию,

    сказал газете ВЗГЛЯД генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. «Нужно внимательно наблюдать и разбираться, проводят ли натовцы просто плановые учения или это нечто другое. Что в ходе этих маневров отрабатывается, применяется ли стратегическая авиация, идет ли переброска сил с одного театра военных действий на другой? И уже из этого делать выводы», – добавил генерал-полковник.

    «Любые учения решают несколько задач: политические – демонстрируют решимость действий государств-союзников, и практические – отработку войск по решениям в возможной войне», – заметил доктор военных наук Константин Сивков. Все эти задачи присутствуют и в случае учений Defender Europe и Sea Breeze.

    Напомним, серия маневров под общим названием Defender Europe («Защитник Европы») в 2021 году стала крупнейшим мероприятием такого рода за последние 25 лет с участием армий США и их союзников. В учениях в Прибалтике, Восточной Европе, на Балканах и в Средиземноморье уже приняло участие около 28 тысяч военнослужащих из 26 стран НАТО, а также «государств-партнеров», в том числе из Боснии, Грузии и Украины.

    Эта серия маневров началась в середине весны и будет продолжаться еще минимум месяц. Ведущую роль в них играет армия США. «Учения демонстрируют нашу способность выступать в качестве стратегического партнера в области безопасности на Западных Балканах и в Черноморском регионе, сохраняя при этом наши возможности в Северной Европе, на Кавказе, Украине и в Африке», – сообщило Командование американских сухопутных сил в Европе и Африке.

    В дополнение к этим маневрам в мае в Черном море проходили совместные учения украинских пограничников и Береговой охраны США, с заходом американского корабля Hamilton в порт Одессы. Вскоре близ берегов Крыма должны начаться учения Sea Breeze. В них задействуют около четырех тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов. На территории Украины учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

    Вместе с тем на сентябрь запланированы совместные маневры Украины и НАТО «Нерушимая стойкость». Всего в 2021 году альянс планирует привлечь ВСУ к участию в семи подобных операциях, сообщил портал «Страна.ua».

    Что касается маневров Sea Breeze, то представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявлял: под прикрытием учений НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе. Он пояснил: несмотря на то, что учение должно быть морским, «его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря».

    Кроме того, Украина позиционирует «любые блоки, в том числе военные, как союзы против России, на случай нападения России и так далее», – отметил в среду глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. И это, по мнению экспертов, вынуждает Россию реагировать должным образом на потенциальные военные угрозы со стороны Украины и НАТО.

    Теоретически под предлогом учений НАТО может доставить Украине и дальнобойное оружие,

    а также вооружения малой и средней дальности, сказал бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. «Представителями нашего Минобороны было сказано, что это учение Sea Breeze с Украиной в сухопутном составе НАТО использует для доставки оружия, ­– указал адмирал. – Вспомним, как они ставили «першинги» и «томагавки» в свое время в Турции, но потом – под нажимом – согласились отыграть ситуацию назад».  

    «Вполне вероятно, что после маневров Sea Breeze значительная часть боевой техники действительно останется на Украине. Ей предоставляют средства для изменения в свою пользу ситуации в Донбассе», – подчеркнул Сивков. «С другой стороны, оккупация Донбасса украинскими войсками может стать детонатором напряжения в России. Сейчас американцы проводят учения, а мы свои войска убрали. Понятно, что это сделано для стабилизации ситуации. Но мы отошли, а они – нет», – заметил эксперт.

    Тем не менее России есть чем обезопасить себя от возможной угрозы со стороны НАТО и Украины, напомнил адмирал Комоедов. «У южной группировки российских вооруженных сил есть большая и мощная система разведки, которая обладает комплексами ПВО С-300 и С-400, а также корабельными системами защиты, способными поражать вражеские ракеты на взлете, в полете и на конечном участке движения, – перечислил собеседник. – Также Россия обладает сильной системой радиоэлектронной борьбы, которая позволит отводить, уводить и заглушать вражеские ракеты».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •