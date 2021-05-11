Учения Украины и НАТО запланировали на сентябрь

Украина и НАТО проведут в сентябре совместные учения «Нерушимая стойкость», которые будут направлены на отработку «элементов черноморской безопасности», заявил замглавы офиса президента Украины Роман Машовец.

«Украина тесно взаимодействует с НАТО, и в сентябре этого года будут проведены очередные совместные Украины и НАТО учения «Нерушимая стойкость» по широкому спектру вопросов стойкости», – цитирует РИА «Новости» Машовца.

Отмечается, что в ходе учений будет отработана межминистерская координация, гражданско-военное взаимодействие и сотрудничество государственного и частного секторов.

«Сфера учений охватывает не только защиту критической энергетической и портовой инфраструктуры, но и важные элементы черноморской безопасности», – сказал Машовец.

Также он добавил, что в контексте развития сектора безопасности и обороны Украина планирует присоединиться также к инициативе США, касающейся внедрения коллективной защиты государств в киберпространстве Cyber Flag.

9 мая в Черном море начались совместные учения украинских пограничников и береговой охраны США, американский корабль Hamilton зашел в порт Одессы 10 мая.

В ночь на 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response, которые начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тыс. военнослужащих.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе.