В Черном море стартовали совместные учения США и Украины

В Черном море начались совместные учения украинских пограничников и береговой охраны США, американский корабль Hamilton зайдет в порт Одессы 10 мая, сообщили в пресс-службе госпогранслужбы Украины.

По плану совместных учений корабли США и Украины на переходе морем отработали слаженность действий в международной тактической группе. «Вчера на рассвете, на расстоянии свыше 100 морских миль от Одессы, в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в точке рандеву (так моряки называют место встречи в открытом море) флагман Морской охраны госпогранслужбы встретил корабль Береговой охраны США Hamilton», – сообщается на сайте госпогранслужбы.

В Киеве отмечается, что американский корабль прибыл в Украину «с дружеским визитом», в рамках которого будут отработаны совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в обзорных и штурмовых операциях.

В пресс-службе заявили, что за действиями Украины и США наблюдали и «сопровождали своим присутствием» два пограничных сторожевых корабля ФСБ России.

«Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинских и американских кораблей», – заявили в госпогранслужбе Украины.

Отмечается, что корабль морской охраны госпогранслужбы «Григорий Куропятников» и американский корабль Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения. Визит иностранного корабля в порт Одессы запланирован на 10 мая.

В ночь на 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response, которые начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тыс. военнослужащих.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе.