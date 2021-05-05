В Эстонии стартовали крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

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НОВОСТЬ ЧАСА

Египет решил ввести локдаун на две недели

5 мая, среда  |  Последнее обновление — 21:54  |  vz.ru
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Что ждет цены на бензин этим летом

Из-за каникул и сельхозработ Россия переживает пиковый спрос на бензин Александр Рюмин/ТАСС
Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
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Что могут обсудить Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Президент Эстонии слишком часто выступает с антироссийскими заявлениями Mihkel Maripuu/imago images/Scanpix/ТАСС
В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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России нужен гибкий список недружественных стран

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У России теперь есть список недружественных стран, который будет время от времени меняться. Однако лучше сразу сделать перечень расширенным и учесть в нём разную степень недружественности того или иного государства. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Как двести лет назад провалился проект единой Европы

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Именно желание окончательно подчинить Россию привело Наполеона к началу войны 1812 года. Его общеевропейская империя не могла существовать, если на континенте оставались хоть какие-то страны, не входящие в единую экономическую систему, какой ее видел Наполеон. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Мне понравилось жить под колпаком спецслужб

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Раньше такие города были закрыты в обе стороны. Чтобы выехать или уехать, надо было получить специальное разрешение. А теперь только в одну. Выезд свободен. А вот чтобы заехать – нужен пропуск. А чтобы приехать и жить – тут вообще хорошая карма нужна. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

Обсуждение: 4 комментария
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Египет решил ввести локдаун на две недели
    Путин и Эрдоган обсудили производство вакцины «Спутник V» в Турции Правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу Названы сроки возобновления выдачи виз в Испанию Располневший Уилл Смит вызвал сочувствие россиян
    Мишустин распорядился выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми до 17 августа Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум В Грузии избили «продавшего» монастырь Азербайджану чиновника Жена Билла Гейтса получила при разводе почти 2 млрд долларов
    Меркель рассказала о планах «выспаться и погулять на природе» после канцлерства ЕР не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч Польша собралась выкупить отвергнутую Данией вакцину Johnson&Johnson Российские школьники создали в Minecraft монумент «Родина-мать зовет!»

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    Природа поставила Европу в зависимость от "Северного потока – 2"

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    «нас засняли»


    Украинок задержали в Турции за «голую» фотосессию на яхте

    Видео

    герб СССР


    Декоммунизация украинской Родины-матери грозит катастрофой

    предметный разговор


    Что могут обсудить Путин и Зеленский

    выражение враждебности


    Эстонию лишили возможности снова нахамить России

    искусственный интеллект


    Первые боевые роботы получат крылья

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    Американский политолог: Отношения России и США находятся при смерти

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    В Эстонии стартовали крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

    5 мая 2021, 21:54

    Текст: Евгения Шестак

    Масштабные военные учения США Swift Response стартуют 5 мая в Эстонии, в них примут участие 28 тыс. военнослужащих, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.

    Swift Response являются прологом крупнейших за последние 25 лет американских учений Defender Europe при участии 28 тыс. военнослужащих, которые охватят 16 европейских стран, передает РИА «Новости»

    На полигонах Swift Response 41-я бригада полевой артиллерии армии США проведет боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня MLRS.

    «В ходе учений из пяти ракетных установок будет выпущено более 10 ракет», – говорится в сообщении главного штаба.

    Отмечается, что в пятницу военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии США осуществят десантирование на аэродром Нурмси Ярваского уезда.

    Кроме того, на парашютах будут сброшены тяжелая техника и снаряжение. В этот же день американские войска на вертолетах вылетят из Нурмсе на Центральный полигон.

    В учениях Swift Response будет отрабатываться защита Эстонии в случае кризисной ситуации, в маневрах будут участвовать около 2,5 тыс. военнослужащих из Эстонии, США и Великобритании, а также более 20 самолетов и вертолетов. Учения завершатся 14 мая.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что американское ведомство внимательно следит за ситуацией на границе России с Украиной. 


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    Венедиктов оскорбил Коха после обвинений Пархоменко
       4 мая 2021, 23:57
    Фото: City News Moskva/Global Look Press,
    imago stock&people/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал бывшего вице-премьера Альфреда Коха «мерзавцем и гнусью, насосавшимся денег на разгроме НТВ».

    По его словам, Кох «оскорбился на интервью Сергея Пархоменко в фильме про НТВ, где Сергей показал его подлость, жадность и гнусность». «Никак не уймется, гнус и мерзавец», – заявил он в Facebook.

    «Пархоменко очень много. Который вообще никакого отношения к сюжету не имеет: он был главным редактором хронически убыточного (скучного и бездарного) журнала «Итоги» (кто его теперь вспомнит?), который прекратил финансировать еще сам Гусинский. В обычной ситуации он был бы просто бездарным журналистом и редактором, а тут удачно подвернулся Газпром-медиа и теперь он жертва тоталитаризма», – приводит Венедиктов слова Коха.

    Недавно YouTube-канал Алексея Пивоварова опубликовал фильм Саши Сулим «Как и почему закончилось «старое» НТВ».

    В 2016 году суд заочно арестовал Коха по обвинению в попытке вывезти за границу подлинное полотно знаменитого советского художника Исаака Бродского.

    Коментарии (80)
    Обучение на зарубежных курсах нежелательных организаций может грозить штрафами и лишением свободы
       4 мая 2021, 22:45
    Фото: Karl-Josef Hildenbrand/
    Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли законопроекты, направленные на противодействие проникновению в Россию нежелательных организаций и блокирование их попыток оказывать деструктивное воздействие на ситуацию в стране.

    Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что в работе над проектами законов участвовали «представители всех думских фракций». Он пояснил, что в поле зрения комиссии не раз оказывалась деструктивная деятельность иностранных организаций, признанных нежелательными на территории России, и в том числе проведение различных семинаров, тренингов и курсов подготовки для российских граждан за рубежом. Выпускники таких курсов, по возвращении в Россию, пытаются организовывать незаконные акции, устраивать беспорядки, пропагандировать наркотики и вовлекать несовершеннолетних в дестабилизирующую деятельность».«В поле зрения Комиссии находится около 10 таких центров и более 40 их выпускников», – приводит его слова Telegram-канал комиссии Госдумы по вопросам иностранного вмешательства.

    Ответственность за участие в обучении на различных зарубежных курсах нежелательных организаций, в соответствии с предложенной поправкой в ст. 284.1 УК, предлагается ввести как в виде штрафа от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, так и в виде обязательных или принудительных работ, а также в виде лишения свободы на срок от года до четырех лет. Такое наказание предусматривается для лиц, уже подвергавшихся административному наказанию за подобные деяния. Организаторы подобной деструктивной деятельности рискуют лишиться свободы на срок до шести лет.

    Напомним, члены комиссии предложили ввести запрет россиянам участвовать в деятельности нежелательных в России НПО и за пределами страны. Вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к нежелательной: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций «в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства».

    Также в Госдуму внесен законопроект о запрете избираться в Госдуму гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций.

    Законопроекты внесли в Госдуму депутаты-члены комиссии Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Андрей Исаев, Адальби Шхагошев (все –члены фракции «Единая Россия»), Ризван Курбанов (фракция КПРФ), Дмитрий Савельев (фракция ЛДПР), Николай Рыжак, Алексей Чепа (оба – фракция «Справедливая Россия»).

    Коментарии (69)
    Гришковец пожалел швейцарских старушек в бриллиантах
       5 мая 2021, 14:35
    Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
    Текст: Наталья Ануфриева

    Писатель и актер Евгений Гришковец вскоре выпускает новый альбом, одна из композиций в котором называется «Как их жалко». Речь в ней идет о тех, кто родился не в России. В своем интервью Гришковец объяснил, почему ему жалко иностранцев.

    «Я родился там, где полгода зима, где полгода снег, а много людей никогда не видели снег, они родились там, где всегда жарко... Как их жалко. Я видел множество иностранных фильмов, особенно американских, я читал массу английских романов, и сколько же я слышал песен на разных языках! А вот они там наших песен не знают, не видели нашего кино... Как их жалко. Я мечтал и мечтаю побывать в Бразилии, в Японии, в Индии, Сингапуре, в Новой Зеландии, наконец. А они там побывать в наших краях, там, где я родился, не мечтают... Как их жалко», – говорится в тексте композиции.

    Писатель пояснил, что вовсе не пытался таким образом что-либо высмеивать: «Если кому-то хочется стеба, пусть слушают группу «Ленинград». А для меня это и есть патриотизм».

    «Конечно, говорить о том, что мне жалко голландца какого-нибудь или бельгийца, потому что он никогда не видел Кемерово или Новокузнецка – ну так, всерьез если – не скажешь. Мне их жалко немножко по другой причине. Мне их жалко, потому что они не русские. Мне их жалко, потому что они не такие чувствительные, не такие впечатлительные, не так сильно любят родину, как как мы – потому что нашу родину любить труднее, чем Голландию или Бельгию. И в связи с этим им неведомы многие радости нашего застолья, когда люди, вот как наши, поют, собравшись за столом. Нет, бельгийцы с голландцами тоже любят выпить и попеть, но у нас это происходит по-другому! У нас уж если горе – то горе, если радость – то радость», – пояснил он в интервью порталу sobesednik.ru.

    Гришковец вспомнил, что в Швейцарии видел, как по улицам «ходят очень, очень, очень пожилые люди – им лет под сто, а может быть, кому-то за сто».

    «И вот идет такая старушка, и она такая одинокая, совсем-совсем одинокая, и ее ведет под руку какая-то филиппинка-няня. Но она же ее не любит, у нее такой заработок. И кажется, что эта бабушка столетняя просто забыла умереть, хотя это прекрасно, что они там так долго живут. Но вот я вспоминаю другую бабушку... В сибирской деревне знал я тетку одну, она раньше работала почтальонкой, умела играть на гармошке и пела. Муж у нее уж помер, дети разъехались, она одна давно... стакан водки выпила – и поет и пляшет. И все ее обожали. А потом она после чьего-то дня рождения или свадьбы зимой шла домой и, не дойдя до дома немножко, присела в сугроб, да и замерзла насмерть. И вся деревня ее страшно оплакивала, и все горевали, потому что ее страшно любили», – поделился он воспоминаниями.

    «И вот чья жизнь лучше, я, честно говоря, не знаю. И вот в этом смысле мне тех швейцарских бабушек, аккуратно одетых, с бриллиантами на пальцах, с прислугой... мне их жалко как-то. Вот было у них все, но чего-то они недочувствовали. Ни разу не спели, не сплясали так», – заключил Гришковец.

    Коментарии (31)
    Украинок задержали в Турции за «голую» фотосессию на яхте
       5 мая 2021, 13:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Булкина

    Полиция в Турции задержала девушек из Украины после того, как они устроили фотосессию в обнаженном виде на яхте, сообщают PavlovslyNews.

    Как рассказала одна из участниц фотосессии, их с другими девушками засняли с соседней яхты. При этом она вспомнила недавний скандал с обнаженной фотосессией в Дубае, передает «Рен ТВ».

    «Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Мы уже поняли после этого балкона. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это. Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию. Мы фоткались с девчонками, и с другой яхты нас засняли. И это попало в Newapaper News», – рассказала девушка. Сейчас, по ее словам, с ней и другими девушками все в порядке.

    Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina.

    Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии. В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины.

    Украинских моделей, задержанных за съемки, депортировали, им запретили въезд в страну пять лет.

    Коментарии (75)
    Блинкен призвал оказывать давление на Россию
       5 мая 2021, 02:27
    Фото: Ken Cedeno/Pool/
    CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Россия должна выполнять свои международные обязательства, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Он заявил, что необходимо «работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России», а также привлекать ее «к ответственности». Блинкен призвал «оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства», передает ТАСС.

    Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Россия должна выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений», «добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины» и «прекратить незаконную оккупацию Крыма».

    Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев и его союзники отказываются признавать воссоединение Крыма с Россией, а также заявляют, что в Донбассе якобы действуют российские войска.

    Коментарии (84)
    Португалия усомнилась в желании украинцев вступать в НАТО
       4 мая 2021, 23:28
    Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО, заявил министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу.

    Он подчеркнул, что НАТО, принимая новую страну, ждет «консенсуса в обществе» этого государства по данному вопросу. По мнению Кравиньу, на Украине «консенсус должен быть более глубоким». Как заявил министр, сейчас «немного рано говорить о ее членстве в альянсе», передает ТАСС.

    Напомним, украинский посол в Берлине заявил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.

    Коментарии (35)
    Располневший Уилл Смит вызвал сочувствие россиян
       5 мая 2021, 18:01
    Фото: instagram.com/willsmith
    Текст: Евгения Шестак

    Российский шоумен Гарик Харламов обратился к подписчикам в Instagram с просьбой поддержать американского актера Уилла Смита, набравшего лишний вес.

    «Друзья! Кибератака! Давайте напишем @willsmith, что он красавец и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов. Мужчин в таком положении надо поддерживать. Это я вам говорю! Погнали!» – написал Харламов в Instagram.

    Подписчики с энтузиазмом отнеслись к призыву Харламова. Некоторые написали, что очень долго шли к такой фигуре, как у Смита. Голливудскому актеру среди прочего предложили попробовать шаурму, пельмени, блинчики и «кутабы азербайджанские». Также один из подписчиков Смитта рассказал, как готовить шашлык.

    «Рецепт шашлыка. Маринуем мясо с луком и специями, настаиваем, на шампуры и жарим. Вуаля, шашлык готов», – написал россиянин.

    «Он в любом виде красавчик», – написал один из комментаторов. 

    «Когда приехал на лето к бабушке в деревню» – пошутила подписчица.

    Ранее Уилл Смит опубликовал в Instagram снимок, на котором он предстает в трусах. Актер признался, что находится «в худшей в жизни» физической форме. Аналогичное признание в соцсетях сделал коллега Смита Марк Уолберг. 

    Коментарии (29)
    Ницой объяснил нищету украинцев недостаточной декоммунизацией
       5 мая 2021, 07:29
    Фото: НАШ/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    На Украине не удалось победить нищету, так как не провели «нормальную декоммунизацию», заявил украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой.

    Как заявил Ницой, «это функция государства – что-то запрещать, а что-то разрешать». Он отметил, что «ничего не надо забывать», но требуется «политика не только декоммунизации, но и деколонизации». По его словам, «декоммунизация – это маленький, первый этап широкой политики, которую не провели», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».

    Ницой считает, что украинские власти не смогли устроить «нормальную декоммунизацию», в результате на Украине «пошли на эту варварскую приватизацию», возникли «олигархические группы», ведь в стране, как заявил политолог, «не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации».

    Андрей Ницой – супруг украинской писательницы Ларисы Ницой, которая известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык.

    С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.

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    Мишустин распорядился выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми до 17 августа
       5 мая 2021, 12:07
    Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также финансовая помощь неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам должны быть осуществлены до 17 августа, сообщила пресс-служба правительства.

    Соответствующий перечень поручений по выполнению мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    «Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России – должны направить в Кабмин до 17 августа», – говорится в сообщении на сайте правительства.

    Кроме того, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить подходы к созданию целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

    «О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до семи лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля», – уточнили в правительстве.

    Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях.

    На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту.

    Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременная выплата на школьников должна быть предоставлена по одному заявлению.

    Коментарии (116)
    Названы вакансии с самой высокой зарплатой в Москве

    5 мая 2021, 08:01

    Текст: Антон Антонов

    В число наиболее высокооплачиваемых вакансий в Москве вошли пародонтолог, охранник и менеджер, следует из майского рейтинга сервиса «Работа.ру».

    Зарплату в 400 тыс. рублей в месяц предлагают директору по E-commerce в крупной федеральной текстильной компании, 300 тыс. – менеджеру по продажам строительных материалов, при этом обещаны компенсации транспортных расходов, корпоративный отдыха и спорт, а доход складывается из оклада и процента от продаж, передает РИА «Новости».

    HR-директору в международную компанию предлагают от 250 тыс. рублей, а в Подмосковье по 250 тыс. готовы платить семейной паре за помощь по хозяйству в частном доме (наведение порядка, уход за гардеробом, приготовление пищи, содержание в чистоте территории и бассейна, а также уход за собакой).

    Жилье иностранцам и 200 тыс. рублей в месяц предлагает проектно-конструкторский департамент за работу «developer C/C++». До 200 тыс. предлагают и стоматологу-пародонтологу, от 180 тыс. рублей – охраннику в загородном доме (требуются удостоверение охранника шестого разряда, личный автомобиль, травматическое оружие, а также навыки рукопашного боя).

    В апреле сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов в России стали хостес, официант, мастер по ремонту компьютеров, медсестра, менеджер по продажам и упаковщик пончиков.

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    В Японии призвали выработать «солидарный подход» в отношении России

    5 мая 2021, 09:18

    Текст: Елизавета Булкина

    Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на втором заседании глав МИД стран G7 призвал в отношении России выработать «солидарный подход», а также выразил обеспокоенность по целому ряду вопросов, связанных с Китаем, сообщило агентство Киодо.

    В ходе встречи обсуждались региональные вопросы. По данным агентства, Британия назвала действия России около украинской границы «пагубными». Мотэги в ответ заявил о необходимости «солидарных действий» в отношении России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, глава МИД Японии заявил о серьезной озабоченности, которую вызывают попытки Китая изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в связи с ситуацией вокруг Тайваня и проблемы прав человека Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

    Министры иностранных дел и развития стран G7 проводят 3-5 мая встречу в Лондоне, которая станет подготовкой к июньскому саммиту лидеров «семерки».

    Ранее в японском МИДе заявили, что Япония продолжит «упорные» переговоры с Россией по проблеме Южных Курил и намерена заключить мирный договор на основе своей базовой позиции.

    Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения России с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

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    Египет решил ввести локдаун на две недели
       5 мая 2021, 18:25
    Фото: Радван Эльмагд/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Власти Египта приняли решение на две недели закрыть торговые центры, рестораны и магазины из-за ситуации с коронавирусом, сообщил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

    Ограничения вступят в силу с 6 мая и продлятся до 21 мая. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты. Также в стране с 12 по 16 мая будут закрыты пляжи и парки, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

    С начала пандемии в Египте более 231 тыс. человек заболели коронавирусом, умерли свыше 13,5 тыс. из них.

    Ранее в АТОР сообщили, что правительство Египта в полтора раза увеличило цены на проживание в гостиницах. Посол России в Египте Георгий Борисенко выразил надежду на возобновление авиасообщения между российскими городами и курортами Египта в ближайшие месяцы. 

    23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.

    В Кремле в конце апреля сообщили, что президент Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, в рамках беседы обсуждалось восстановление в полноформатном режиме авиасообщения между Россией и Египтом.

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    Грузия собралась заменить российскую гречку украинской
       5 мая 2021, 17:55
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Временный запрет на вывоз гречки из России не скажется на ситуации с этой крупой в Грузии, несмотря на то, что страна полностью удовлетворяет запросы на гречку именно российскими поставками, заявили в правительстве Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Министр экономики Натия Турнава заявила, что «в стране запасов достаточно, а в случае необходимости их есть откуда пополнить».

    «Конечно, вызывает сожаление это решение России, которое не отвечает принципам свободной торговли. Но Грузия имеет режим свободной торговли с двумя третями мирового рынка и легко справится», – сказала она.

    Эксперт в области экономики Вахтанг Чарая считает, «что в случае оперативной необходимости гречку Грузия сможет завозить, к примеру, из Казахстана или Украины, однако при этом цена на нее повысится».

    В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он отметил, что «Грузия сейчас 100% гречки завозит из России».

    Напомним, правительство России временно запретило экспорт гречихи. В апреле СМИ со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщили о вероятном подорожании круп на фоне неурожая, нехватка сырья на заводах, повышение стоимости упаковки и логистики.

    Сообщалось, что дисбаланс на рынок вносят и растущие поставки за границу. Затем в кабмине сообщили, что Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят в Минэкономразвития предложения о снижении экспорта гречки в 2021 году.

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    СМИ: Неизвестные атаковали нефтяные месторождения в Ираке
       5 мая 2021, 09:36
    Фото: Joel Angel Juarez/
    Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    На севере Ирака неизвестные вооруженные лица атаковали нефтяные месторождения, сообщило агентство Reuters.

    По информации СМИ, нападение не повлияло на процесс нефтедобычи. Детали инцидента пока не приводятся, передает ТАСС.

    В феврале сообщалось, что военная база на территории международного аэропорта Багдада, которую используют США, подверглась ракетному обстрелу.

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    США открестились от попыток «подчинить Китай»

    5 мая 2021, 06:52

    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон стремится «сохранить основанный на международных правилах порядок», а не «сдержать или подчинить» Китай, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    По его словам, в этот порядок США «усиленно вкладывались на протяжении многих десятилетий», он «сослужил добрую службу» не только американцам. Как заявил Блинкен, «даже с учетом всех его несовершенств этот порядок был полезен для всего мира, включая Китай», и каждый, кто пытается его «разрушить», должен понимать, что США «встанут на защиту», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Блинкен отказался соглашаться с требованиями Пекина к США не «жаловаться на ситуацию в Синьцзяне и бесчеловечное обращение с уйгурами, на происходящее на Тайване, в Тибете или Гонконге, поскольку это внутренний вопрос» Китая. Глава Госдепа заявил, что «Китай подписал Всеобщую декларацию прав человека в ООН», которая является «частью основанного на правилах порядка».

    «Если вы не собираетесь придерживаться своих обязательств, мы будем высказываться по этому поводу», – заявил он, добавив, что не хочет навешивать ярлыки на отношения с Китаем, например, использовать термин «холодная война». При этом Блинкен предостерег от попыток изменить статус Тайваня силовым способом, предупредив, что такие действия стали бы серьезной ошибкой.

    По его мнению, в последние годы Пекин «ведет себя более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом», но в целом у отношений двух стран «есть и аспекты враждебности, и аспекты конкуренции, и аспекты сотрудничества». 

    Блинкен выразил мнение, что США не призывают своих партнеров, в том числе в Европе, выбирать между Вашингтоном и Пекином, понимая «сложные отношения с Китаем, например, в сфере экономики». Однако «должны быть основные правила, которых необходимо придерживаться», сказал он. Так, Китаю нужно изменить подход к торговле, чтобы соответствовать международным правилам справедливой конкуренции.

    Напомним, во время встречи в Лондоне главы внешнеполитических ведомств G7 потратили на обсуждение России и Китая в три раза больше времени, чем на другие темы. Госдеп заявил, что «доминирующей темой» был Китай, который обвиняют в нарушении прав человека, «экономическом принуждении» и «агрессивном поведении».

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