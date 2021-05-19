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НОВОСТЬ ЧАСА

США отказались вводить санкции против оператора «Северного потока – 2»

19 мая, среда  |  Последнее обновление — 21:19  |  vz.ru
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Извинения Земана перед сербами имеют второе дно

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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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    НОВОСТЬ ЧАСА: США отказались вводить санкции против оператора «Северного потока – 2»
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    Почему НАТО использует старую советскую технику

    Су-22М4 так же верно служит НАТО, как раньше служил Варшавскому договору    19 мая 2021, 20:15
    Фото: wikipedia.org
    Текст: Виктор Сокирко

    Давно списанные в России советские истребители Су-17 (в варианте Су-22М4) стали участниками проходящих прямо возле российских границ учений НАТО. Это не единственный пример того, как на Западе до сих пор используют оружие советской эпохи, причем не только в военных целях. С чем это связано и какую угрозу это несет в том числе российским Вооруженным силам?

    В небе Эстонии, где сейчас проходят учения НАТО «Весенний шторм – 2021», замечены истребители Су-22М4 с опознавательными знаками ВВС Польши. Это довольно старые самолеты, которые стоят на вооружении Wojska Lotnicze с начала 1980-х годов, когда страна входила в Варшавский договор и получала большую часть вооружений от Москвы.

    Истребитель-бомбардировщик Су-17 (по кодификации НАТО Fitter – «Монтажник»), а польский Су-22М4 – это его модернизированная версия, как бы сейчас сказали «экспортный вариант», был самолетом третьего поколения и весьма неплох по своим характеристикам. Это был первый советский истребитель с изменяющейся геометрией крыла. Впрочем, эта машина, имеющая возможности для ведения воздушного боя, в качестве именно истребителя практически никогда не использовалась, хотя самолет принимал участие во многих войнах – афганскую, например, прошел от начала и до конца.

    Сейчас в России Су-17/22 можно увидеть разве что в авиационном музее в Монино, да на постаменте в городе Ейске, возле бывшего военного училища летчиков. Всего же таких самолетов было выпущено авиазаводом в Комсомольске-на-Амуре 2867 единиц, и они стояли на вооружении, помимо ВВС СССР, в 15 странах, в том числе входивших в Варшавский договор. В Вооруженных силах РФ такие самолеты окончательно были сняты с эксплуатации в 1998 году, а вот в ряде стран, в том числе и в Польше, в модернизированном варианте продолжают использоваться.

    Польша, к слову, единственная страна в Европе, ВВС которой еще эксплуатируют Су-22М4К. Таких истребителей (которые иногда называют штурмовиками) в составе Wojska Lotnicze осталось 12 боевых машин и еще шесть учебных. Срок их эксплуатации продлен до 2024-2026 годов и, как утверждается, самолет подогнали под стандарты НАТО за счет более современных систем связи, навигации, радиоэлектронной борьбы и новых ракет. Большей частью «монтажник» используется как самолет разведки.

    Вероятно, что и на учениях НАТО в Эстонии польский Су-22М4К будет участвовать в качестве воздушного разведчика. Блеснуть чем-то иным у ВВС Польши особо и нечем, в их составе еще имеются два десятка опять же еще советских истребителей МиГ-29А, применение которых в нынешних учениях альянса нецелесообразно.

    Точно так же, как и использование польских истребителей американского производства F-16C Jaztrzad (36 боевых и 12 учебных самолетов). А заказанные Варшавой у США 32 истребителя пятого поколения F-35 на вооружение польской армии пока не поступили. К слову, поляки заявили, что будут утилизировать советские самолеты лишь по мере поступления новых американских.

    Оставшееся с советских времен оружие, к слову, успешно эксплуатируется и в других странах альянса. Самый «богатый» советскими боевыми самолетами авиапарк остался в Румынии, ВВС которой располагают 36 истребителями МиГ-21. Они были получены Бухарестом из Болгарии и Венгрии и модернизированы румынской компанией Aerostar и израильской Elbit Systems. В результате эти истребители до сих пор успешно эксплуатируются. Румыния отказалась от более современных МиГ-23 и МиГ-29 из-за отсутствия запасных частей к ним.

    МиГ-21 и МиГ-29 есть и у Болгарии, однако первые находятся на хранении, а вторые в таком плачевном состоянии, что болгарские летчики отказываются на них летать. ВВС страны располагают штурмовиками Су-25 (восемь единиц), недавно они прошли модернизацию на авиаремонтном заводе в Белоруссии. Фактически это капремонт. Ресурс фюзеляжей продлен на 800 летных часов, а двигателей Р-95Ш – на 500 часов. Кстати, на болгарские самолеты в Барановичах поставили белорусскую контейнерную систему РЭБ «Сателлит М2» и еще обновили навигационную и прицельную системы.

    Летает на советских МиГ-29 и Словакия, правда, из 14 имеющихся боеспособны лишь четыре истребителя, содержание которых «съедает» 70 процентов бюджета ВВС. Эксплуатировались МиГ-29 и в авиации бундесвера, которые достались Берлину после объединения Германии. Продержались они там до 2004 года, после чего были проданы Польше, хотя немецкие летчики хорошо отзывались об этой воздушной машине.

    Еще одна история продажи МиГ-29 связана с США, которые купили 21 истребитель у Молдавии в 1997 году. Не для того, чтобы изучить этот достаточно уникальный для своего времени самолет (у них такая возможность уже была к тому времени), а чтобы Кишинев не продал эти истребители Ирану. Сейчас Пентагон частично использует МиГ-29 в качестве учебных целей при проведении воздушных боев своих истребителей.

    Американцы обладают достаточно широким набором советской еще авиатехники, в том числе из состава боевой авиации. Это на уровне коллекционирования, а не боевого применения. Подобная практика известна во всем мире.

    В американском штате Иллинойс, например, живет авиалюбитель Дон Кёрлин, хобби которого заключается в покупке и продаже бывших советских истребителей МиГ-29. За последние десять лет через руки этого бывшего военного летчика прошло ни много ни мало – пятьдесят самолетов этого класса. «Мигари» он покупал большей частью в странах Восточной Европы – Чехии, Украине, Румынии, многие восстанавливал. Самое главное, Кёрлин на МиГ-29 еще и сам летает.

    Есть среди приобретений в США и советские вертолеты Ми-24. Две такие винтокрылые машины были куплены в Болгарии. Недавно их задействовали в ходе учений 55-й эскадрильи ВВС США в районе мексиканской границы для оценки возможностей своих летчиков во время воздушного боя. Заодно испытывали свой модернизированный вертолет версии Sikorsky HH-60G Pave Hawk (тоже, заметим, не самая свежая модель, совершившая первый полет в 1983 году).

    Упомянутый истребитель Су-17/22, которому так и не суждено было стать полноценным «воздушным бойцом», интенсивно эксплуатировался в качестве самолета-разведчика в советских ВВС.

    Разведывательные авиационные полки с применением этого самолета дислоцировались в Германии (ГДР) и Венгрии, еще пять полков находились на территории страны. Неудивительно, что сейчас Польша отправила свои Су-22М4К для участия в учениях НАТО в Эстонию. Вероятно, он уже барражирует вдоль границы с Псковской областью (практический потолок у него составляет 14 200 метров), высматривая секреты на земле, либо выступает в качестве самолета-ретранслятора для обеспечения связи воздушным судам и наземным войскам.

    Можно предположить, что польский Су-22М4К может использоваться сейчас и как некое «учебное пособие» для остальных натовских пилотов, которые будут брать его в прицел именно как бывший советский истребитель. Учиться противодействовать подобному типу самолетов, предполагая, что это поможет освоить тактику воздушного боя с российскими истребителями. Впрочем, Су-22М4 даже внешне не похож на истребитель, например, Су-35С, которые сейчас «гоняют» самолеты НАТО над Балтийским морем.


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