В Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым

В ЛНР усомнились в желании США оказать военную помощь Украине

«США продемонстрировали символический жест украинским радикалам с целью успокоить их, но на помощь Украине американцы не придут», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины о получении обещания «мер поддержки» со стороны США в случае конфликта с Россией.

«Я бы с определенной натяжкой назвал беседу министров переговорами. Даже заявления из официальных источников выглядят скорее как отчет подведомственного служащего старшему по званию», – считает советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«В ответ США лишь выразили озабоченность вопросом Донбасса и продемонстрировали символический жест поддержки украинским радикалам с целью успокоить их. Но на помощь Украине американцы не придут», – уверен собеседник. Он также предположил, что этот звонок был во многом обусловлен проведенными ранее переговорами «евротройки» с участием лидеров России, Германии и Франции. «Этот факт сильно обеспокоил как Киев, так и Вашингтон», – подчеркнул Мирошник.

Собеседник убежден, что в случае эскалации конфликта в Донбассе Вашингтон никаких обязательств на себя брать не станет. «Максимум, на что может рассчитывать Украина – это подливание масла в огонь в виде поставок вооружений, военной техники, либо чего-то еще, что может способствовать еще большей эскалации конфликта», – полагает Мирошник.

Советник главы ЛНР также прокомментировал сообщение министра обороны Ллойда Остина о том, что с 2014 года США выделили 2 млрд долларов на оборону Украины, «что значительно меньше, чем Украина зарабатывает на транзите российского газа».

«Более того, это существенно меньше, чем американцы тратили на «развитие украинской демократии» до 2014 года – то есть на поддержку неправительственных структур и НКО, которые сейчас носят гордое звание «соросята» (группа лиц, работающая на средства американского бизнесмена Джорджа Сороса – прим. ВЗГЛЯД). Это лишнее подтверждение того, что США не являются ни экономическим, ни стратегическим партнером Украины», – считает Мирошник.

«Но здесь абсолютно четко прослеживается стремление США использовать Украину в своих интересах: в разжигании противостояния на востоке страны, а также для создания точек напряжения у границ России», – добавил собеседник.

Мирошник обратил внимание и на тот факт, что после переговоров «евротройки» Париж и Берлин не контактировали со своими коллегами в Киеве. «Если бы такие обсуждения были, Украина бы их многократно протранслировала в СМИ», – пояснил советник главы ЛНР.

«Но в данном случае суть переговоров заключается в том, что у лидеров России, Германии и Франции есть общее понимание того, что главным препятствием для достижения урегулирования в Донбассе является Украина. Для них важно решить эту проблему из-за территориальной близости точки напряженности. Украина же в данном случае представляется не как самостоятельное государство, а как курируемое из США. А Вашингтон абсолютно не заинтересован в прекращении кровопролития в Донбассе», – заключил Мирошник.

1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Андрея Тарана, по итогам которого Таран заявил о получении неких мер поддержки со стороны США в случае конфликта с Россией. В Министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств также «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны».

Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.

Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

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