Украинские военные провели учения на границе с Крымом В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США В офисе Зеленского призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность 2 апреля 2021, 11:34 Текст: Евгения Шестак

Граничащие с Украиной страны НАТО должны повысить боевую готовность, заявил замглавы офиса президента Украины Роман Машовец на встрече с послом Канады Ларисой Галадзой. «Он отметил, что одним из путей улучшения ситуации с безопасностью могут стать совместные мероприятия, в частности, военные учения Украины и альянса. Они должны охватывать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, которые граничат с Украиной», – приводит слова Машовца офис главы государства. В ходе встречи также обсуждались вопросы ухудшения ситуации в Донбассе, «сдерживания агрессии», перспективы реформирования сектора национальной безопасности Украины. Посол Канады со своей стороны обратила внимание на важность установления «надлежащего демократического гражданского контроля» над Вооруженными силами Украины. В этой связи Галадза заявила, что принятие необходимых законопроектов «станет важным сигналом для НАТО». Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия. Тем временем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.

Погребинский заявил об «атмосфере невроза» в Киеве 31 марта 2021, 14:34

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Факт разговора лидеров «евротройки» об Украине без Украины мог создать нервозную атмосферу в Киеве», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя итоги трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. «Во-первых, готовность Путина разговаривать с Меркель и Макроном говорит о том, что у Кремля есть на это особые причины. Это не те темы, о которых потом сообщается в пресс-релизах. Лидер России хотел что-то донести до глав Германии и Франции, но эта информация не будет опубликована», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт предположил, что «из-за того, что Киев приближает свои войска к линии противостояния, Путин согласился участвовать в этих переговорах». «Он мог просить представителей Парижа и Берлина передать своему «подопечному», что если он дернется, то ему мало не покажется. Возможно, после этого они разговаривали с главой Украины и передали ему соображения Путина», – предположил собеседник. Погребинский также напомнил о том, что накануне в Раде шел процесс оглашения готовности Киева к войне. «Возможно, разговоры об Украине без участия Украины кого-то напугали в Киеве и создали нервозную атмосферу. В частности, заявление начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака, в котором он сказал о стягивании российских войск к украинской границе, говорит скорее о боязни наступления», – добавил эксперт. Говоря о самой встрече трех лидеров, политолог отметил, что участники переговоров дали разные комментарии по этому поводу. «Кремль сформулировал свою старую позицию – надо, чтобы Киев шел на прямые переговоры с ДНР и ЛНР. У Ангелы Меркель нейтральная оценка того, что надо выполнять Минские соглашения. Она в этом смысле ближе к Кремлю», – сказал политолог. Эксперт также указал на двусмысленность формулировок пресс-службы Меркель в отношении Москвы. «Кто-то может прочитать эту формулировку как желание устраниться от участия в урегулировании конфликта, передав всю ответственность Москве и при этом не оговаривая, каким путем Кремль обеспечит реализацию комплекса мер по реализации Минских соглашений», – сказал Погребинский. «А Елисейский дворец безапелляционно требует от России взять на себя ответственность за возобновление обстрелов, не говоря ни слова о том, что это как минимум является двойной ответственностью. Думаю, официальному Киеву должен понравиться комментарий французского президента», – отметил собеседник. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективы регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля. Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о том, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня. Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранение иранской ядерной сделки, и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем, Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Суд Парижа принял сторону России в процессе об активах в Крыму 30 марта 2021, 20:41

Фото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Текст: Елизавета Булкина

Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску украинского «Ощабданка» о взыскании 1,3 млрд долларов с России за потерю активов в Крыму, сообщила пресс-служба Минюста. Ощадбанк подал иск к России еще в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. «Требования банка связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Согласно арбитражному решению Российская Федерация должна была выплатить компенсацию в размере более 1 млрд долларов США за якобы причиненные истцу убытки», – говорится в сообщении на сайте Минюста России. Апелляционный суд Парижа поддержал довод российской стороны об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала. «В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение «Ощадбанка», были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», – пояснили в ведомстве. Решение суда Парижа подтверждает позицию России об «отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение «крымских» дел в соответствии с нормами международного права». Минюст подчеркивает, что это решение будет иметь прецедентное значение в том числе по другим делам с участием так называемых украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях. Напомним, ноябре 2018 года «Ощадбанк» заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признала. Ощадбанк является крупнейшим украинским банком. Его создали на основе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС 30 марта 2021, 23:24

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль. Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля. Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса». Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня. Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Россия, Франция и Германия согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Эксперт предположил ответ Генштаба России на претензии США о войсках на границе с Украиной 1 апреля 2021, 11:32

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости,

Stefani Reynolds/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Скорее всего, Герасимов напомнил Милли о том, что внутри страны мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя телефонный разговор глав генштабов США и России о якобы наращивании военной мощи России у границ с Украиной. «Думаю, что в разговоре Герасимова и Милли речь могла идти о том, что на территории Российской Федерации мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным. Ни перед кем мы отчитываться не обязаны», – предположил доктор военных наук Константин Сивков. Отвечая на вопрос о якобы наращивании российских войск на границе, эксперт напомнил о военных учениях НАТО «Защитник Европы – 2021», которые будут проводиться в том числе вблизи российских западных границ. «Мы не можем спокойно наблюдать, как на наших границах наращивает свою военную мощь НАТО», – подчеркнул Сивков. Эксперт также добавил, что недавние заявления Украины о наращивании своих войск в районах Донецка и Луганска свидетельствуют о высокой вероятности нового вооруженного конфликта. «В ДНР и ЛНР находятся граждане России, которых мы в соответствии с Конституцией РФ обязаны защищать. Поэтому мы вполне на законных основаниях можем наращивать свои вооруженные силы на западных границах страны», – заключил Сивков. Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. До этого в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что разговор глав генштабов США и России мог касаться вопроса наращивания военной мощи России у границ с Украиной. США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей». Накануне ВЗГЛЯД писала о проведении трехсторонних переговоров лидеров России, Германии и Франции, которые обсудили широкую повестку: от коронавируса и кризиса в Белоруссии до ситуации в Сирии и Ливии. При этом тема Украины и войны в Донбассе – будучи одной из ключевых – обсуждалась без Зеленского. По мнению экспертов, переговоры свидетельствуют о большом потенциале формата «евротройки» с участием России и уже вызвали в Киеве нервозную атмосферу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины 30 марта 2021, 14:18

Фото: Андрей Любимов/

Агентство «Москва»

Текст: Елена Лексина

«Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы Хомчак одумался и покаялся», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментирова заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака о «моральной» готовности украинских войск к наступлению в Донбассе. «Кто же разберется с его бредом? Ему шахтеры уже надрали одно место. Он его, видимо, до сих пор не подлечил. А теперь рассказывает о какой-то моральной готовности. Безумец! Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы одумался и покаялся», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Собеседник также напомнил о предупреждении российского руководства, согласно которому решение Украины начать боевые действия в Донбассе обернется угрозой для ее государственности. «Это было сказано нашим Верховным главнокомандующим, а он слов на ветер не бросает, в отличие от Хомчака и его начальника по фамилии Зеленский», – подчеркнул Соловьев. В свою очередь военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что заявление Хомчака – «это подтверждение имеющихся планов Киева по силовой зачистке Донбасса». «В данном случае можно сказать, что это маркер готовности Украины провести военную операцию. Война не просто реальна. Она более, чем возможна», – отметил собеседник. Что касается возможных сроков проведения такой операции, то по мнению доктора военных наук Константина Сивкова, «силовые действия Украины могут быть приурочены к проведению военных учений НАТО «Защитник Европы – 2021», которые продлятся до начала лета». Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому. «Идти в наступление? Ну, конечно, возможно», – сказал он, добавив, что войска «должны быть готовы» к тому, чтобы «защитить территориальную целостность и независимость» Украины, а для этого нужно быть готовыми «и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия» при «любых условиях». «Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Гордон». Хомчак также заявил, что украинские военные «готовы в первую очередь морально», но признал, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения». При этом Киев не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. «Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», – заявил Хомчак, добавив, что «угроза есть», так как Москва «не отказалась от своих планов». В пятницу президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине. Грызлов: Политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу равна нулю 31 марта 2021, 20:00

Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украина по-прежнему уклоняется от своих обязательств по соблюдению перемирия, политическая репутация Киева в переговорном процессе по урегулированию в Донбассе крайне низка, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов. Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в онлайн-формате. «Контактная группа обсудила ситуацию с безопасностью в Донбассе. Эта ситуация, к сожалению, не улучшилась», – сказал он. «На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе Контактной группы, и в других переговорных форматах. Так, вчера лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта», – цитирует Грызлова РИА «Новости». Участники обсуждения пришли к пониманию, что в «логике мирного урегулирования конфликта Киеву, Донецку и Луганску сначала необходимо согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины после урегулирования», добавил Грызлов. По его словам, это поможет быстро и эффективно договориться о взаимных недружественных действиях. «Однако вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах», – сказал Грызлов. «За прошедшие две недели со стороны Украины снова зафиксированы обстрелы жилых домов и школьных зданий, есть новые случаи прицельного огня по гражданскому населению. Украинские военные продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах. Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений», – добавил полпред России в Контактной группе. Он заявил, что Контактная группа заметила заявления, прозвучавшие на Украине недавно, в том числе по поводу инцидента 26 марта. «Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса – гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной», – сказал Грызлов. По его словам, «руководство вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями».



«Однако сегодня, предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в Контактной группе, ни в «нормандском формате» ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта», – заключил полпред. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Президент Украины Владимир Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского, германского и французского лидеров без участия украинского президента, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины. На Украине заявили о гарантиях США на случай конфликта с Россией 2 апреля 2021, 03:31

Фото: Monica A. King/CNP Consolidated/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США от главы Пентагона Ллойда Остина на случай конфликта с Россией. «Министр обороны США [Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном] подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», – говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины. «Звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины», – приводит слова Тарана пресс-служба украинского военного ведомства. В Министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». Состоявшийся в четверг разговор Тарана и Остина стал вторым за последние полтора месяца, отметили в пресс-службе. Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины. Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США ознакомились с заявлениями Киева о российских войсках у границ Украины 1 апреля 2021, 04:14 Текст: Антон Антонов

Вашингтон ознакомился с заявлениями представителей армии Украины о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у границ, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, США обсуждают «озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с союзниками по НАТО», передает РИА «Новости». Кирби сказал, что разговор глав Генштабов США и России мог касаться «этого вопроса и этих опасений». США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей», передает ТАСС. Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. В Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. Стала известна зарплата супруги Зеленского в «Квартале 95» 1 апреля 2021, 15:07 Текст: Евгения Шестак

Супруга действующего президента Украины Елена Зеленская за год работы сценаристом в студии «Квартал 95» заработала 952 900 гривен (около 2,6 млн рублей), следует из декларации о доходах Национального агентства по предупреждению коррупции Украины. В документе отмечается, что ежемесячный заработок Зеленской составил около 80 тыс. гривен в месяц (217 тыс. рублей). Кроме зарплаты супруга президента получила 2 443 027 гривен (около 6,6 млн рублей) от сдачи собственности в аренду. Также указано, что семья президента владеет несколькими квартирами в Киеве, парковочными местами, загородным домом, одним нежилым помещением и двумя автомобилями. «Квартал 95» – украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Она была создана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал», лидером которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. До победы в выборах он также занимал должность художественного руководителя студии. Напомним, за 2019 году президент Украины Владимир Зеленский вместе с членами своей семьи заработал свыше 1 млн долларов. В июле прошлого года Зеленскому вручили протоколы об административных правонарушениях «в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии». Пушков призвал Украину не полагаться на США при нападении на Донбасс 2 апреля 2021, 05:56

Фото: Вечер с Владимиром Соловьевым/YouTube

Текст: Антон Никитин

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление минобороны Украины о якобы полученных гарантиях поддержки от Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией и призвал Киев не полагаться на США при планировании военной операции против Донбасса. «Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса. Если даже Киев получил такие заверения от министра обороны США, они могут означать что угодно – от новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Ранее министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. Напомним, в середине марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев направил Москве ноту протеста из-за плакатов с украинскими дипломатами 1 апреля 2021, 12:58 Текст: Алина Назарова

Украинское посольство направило России ноту протеста в связи с якобы появлением в Москве плакатов «оскорбительного характера» с лицами украинских дипломатов, сообщила пресс-служба украинского МИД. «30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания посольства Украины в РФ плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному автомобилю украинской дипмиссии, который находился на стоянке в городе. Посольство Украины в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с указанной антиукраинской акцией», – говорится в сообщении на сайте МИД Украины. Также во внешнеполитическом ведомстве потребовали от Москвы принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности. «Министерство иностранных дел Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств», – добавили в МИД. Плакаты с лицами украинских дипломатов появились в Москве в ночь на 31 марта. Отмечалось, что рядом с фотографиями дипломатов на плакатах были подписи: «Крым – это Россия», передает РИА «Новости». Между тем в середине марта возле якобы мест проживания российских дипломатов в Киеве неизвестные расклеили плакаты, где сотрудники российской дипмиссии якобы признают Крым украинским. Тогда МИД России также направил Украине ноту протеста. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Немецкий эксперт оценил перспективы «евротройки» с участием России 31 марта 2021, 12:04

Фото: Tobias Schwarz/DPA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Переговоры Путина, Макрона и Меркель стали большим прогрессом для повышения уровня взаимопонимания между тремя главными державами в Европе», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя итоги прошедших накануне переговоров по видеосвязи между лидерами России, Германии и Франции. «После такой встречи «Спутник V» может быстрее попасть на европейский рынок. В пользу этого играет и тот факт, что изначально французы выступали против российской вакцины, но сейчас в заявлениях президента Макрона видится согласие в необходимости использования «Спутник V». Это большой прогресс для повышения уровня взаимопонимания между тремя главными державами в Европе», – убежден немецкий политолог Александр Рар. По его словам, переговоры лидеров «втроем» – это не новый формат, а скорее встреча «Нормандской четверки», но без Украины. «Немцы и французы, видимо, поняли, что встречаться вчетвером – бесполезно, – предположил собеседник. – Но такая встреча – это позитивный намек на то, что из «Нормандской четверки» вырисовывается формат «евротройки», который канцлер Германии упразднила еще в 2006 году». «Этот формат успешно существовал при ее предшественниках Герхарде Шредере и Гельмуте Коле. Тогда Германия, Франция и Россия собирались для решения вопросов в компромиссной атмосфере. И сейчас этот формат может быть возобновлен, потому что Берлин и Париж прекрасно понимают невозможность отказа от сотрудничества с Москвой», – заключил политолог. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективы регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля. Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о том, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня. Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранение иранской ядерной сделки, и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем, Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Польская PGNiG подписала с «Нафтогазом» меморандум о поиске газа 30 марта 2021, 17:28 Текст: Евгения Шестак

Польская энергетическая компания PGNiG и украинская компания «Нафтогаз» подписали соглашение о намерении сотрудничать в поиске и эксплуатации газа на Украине. В частности, возможное сотрудничество касается областей, которые с геологической точки зрения являются «продолжением структур, эксплуатируемых польской компанией более 70 лет». Отмечается, что вклад PGNiG в потенциальное сотрудничество будет состоять в применении передовых методов разведки, передает ТАСС. «Компания в течение многих лет использует, среди прочего, трехмерный анализ сейсмических изображений при планировании бурения, что позволило ей открыть новые запасы газа в Подкарпатье. PGNiG рассчитывает, что использование этих технологий на Украине может дать аналогичные результаты», – указали в польской компании. Заместитель главы PGNiG Роберт Перковский указал, что Украина, которая располагает одними из крупнейших газовых ресурсов Европы, может стать для PGNiG привлекательным местом для развития. По его словам, Польша особенно заинтересована в деятельности в западной части страны, граничащей с областью, где PGNiG занимается добычей полезных ископаемых. Перковский добавил, что потенциальное сотрудничество двух компаний может привести к росту добычи природного газа в западной части Украины. «Это будет выгодно как с точки зрения развития обеих компаний, так и для укрепления энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе», – добавил он. В октябре 2020 года PGNiG подписала инвестиционное соглашение с Energy Resources of Ukraine о совместном геологоразведочном проекте по поиску газа на Украине недалеко от границы с Польшей. В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины 2 апреля 2021, 07:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. «Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций», – передает слова Волынца РИА «Новости». При этом парламентарий утверждает, что Украина не нуждается в поставках электроэнергии из России и Белоруссии, так как у нее есть собственные серьезные мощности. Кроме того, по мнению Волынца, белорусская электроэнергия является, по сути, российской. «Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии», – заключил украинский депутат. Напомним, в начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии. В Киеве объявили о введении жесткого карантина 31 марта 2021, 20:48 Текст: Елизавета Булкина

Мэр Киева Виталий Кличко ввел в украинской столице жесткий карантин, который будет действовать как минимум с 5 по 16 апреля, заявив, что у властей «нет другого выбора». «Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!» – написал он в своем Telegram-канале. С понедельника, 5 апреля, в Киеве закрываются все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников жизненно важных предприятий. Руководители должны перевести сотрудников на дистанционный формат работы или предоставить им отпуска. Предприятия общественного питания смогут работать навынос или доставку, а продуктовые ярмарки закрываются с 1 апреля. «Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля. Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий», – написал Кличко. Минздрав Украины ранее сообщал, что Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19, стране грозит локдаун. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года.