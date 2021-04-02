Украинские военные провели учения на границе с Крымом

В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США

«Не надо провоцировать Россию на ответные действия. Не надо бряцать оружием у нас под носом. Это кончится для властей Украины печально», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины о получении обещания предоставить «меры поддержки» со стороны США в случае конфликта с Россией.

«За обещаниями со стороны США ничего, кроме слов, не стоит. Американцы никогда не будут воевать за Украину. Правительству Зеленского просто следует порядочно себя вести и не бегать к новому старшему брату за помощью. Пусть они лучше садятся за стол переговоров с ДНР и ЛНР и решают спорные вопросы в рамках Минских соглашений», – считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сейчас Киев, по словам собеседника, провоцирует Кремль на военный конфликт, рассчитывая, что с помощью США они смогут одолеть Россию. «При этом Украина до сих пор не может понять, что она своим существованием во многом обязана России, которая поддерживает ее в том числе и транзитом газа», – добавил сенатор. «Поэтому не надо провоцировать Россию на ответные действия. Не надо бряцать оружием у нас под носом. Это кончится для властей Украины печально», – сказал собеседник.

Джабаров также отметил, что «странам – гарантам Минских соглашений уже надоела политика Украины». «Немцы и французы поняли бесперспективность работы с режимом Зеленского. Поэтому они даже не посчитали нужным сообщить Киеву о прошедших на днях переговорах с нашим президентом. Дело в том, что они не уважают Зеленского и не относятся к нему серьезно», – полагает сенатор.

В свою очередь зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов добавил, что ведущие страны континентальной Европы выступают против военного решения конфликта в Донбассе. «Они настаивают на соблюдении Минских соглашений и продолжении работы исключительно политико-дипломатическими средствами. Поэтому Вашингтон здесь остается в одиночестве, потому как, кроме правительства в Киеве, больше никто не собирается участвовать в его авантюрах», – резюмировал Климов.

1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Андрея Тарана, по итогам которого Таран заявил о получении неких мер поддержки со стороны США в случае конфликта с Россией. В министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств также «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны».

Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.

Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.

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