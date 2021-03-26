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НОВОСТЬ ЧАСА

МИД назвал первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной

26 марта, пятница  |  Последнее обновление — 15:11  |  vz.ru
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Зачем Америка скупает нефть у России

Россия зарабатывает на американских покупателях нефти Юрий Смитюк/ТАСС
Американцы в еще больших объемах стали покупать российскую нефть и мазут для производства бензина. Поставки достигли максимума за десять лет, подсчитали в Минэнерго США. Как так получилось, что Вашингтон наращивает закупку нефти у одного из своих главных геополитических оппонентов? Подробности...
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Какую позицию займет Россия в отношениях с США

Россия стремится удержать отношения с США от полного разрыва Christian Ohde/ТАСС
Реакция Москвы на «ментальную войну», которую разворачивает против России администрация Байдена, на первый взгляд кажется противоречивой. Дипломаты и парламентарии предостерегают от скатывания в пропасть и призывают восстановить контакты, в то время как в Минобороны весьма жестко проходятся по заокеанским «партнерам». На деле же, как отмечают международники, Москва уже сделала необходимые выводы об отношениях с США. Подробности...
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Военную мощь Крыма усилят десантники

Воздушно-десантные войска в последнее время усиливают свою мощь Евгений Биятов/РИА Новости
Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России? Подробности...
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Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

«Какая пресс-конференция?» – удивленно переспросил Байден REUTERS/Leah Millis
Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США новостями не побаловала. Пентагон задержится в Афганистане на несколько месяцев, миграционный кризис остается острой проблемой, а борьба с пандемией – главной задачей. Но было и то, что можно расценить как сенсацию: хозяин Белого дома назвал своим внешнеполитическим приоритетом… Северную Корею. Что это – помутнение рассудка или хитрый ход? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Пармезан окончательно станет русским

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Несмотря на хайп в интернете, Россия успешно реализует программу импортозамещения. Производство молока за шесть лет контрсанкций выросло почти на 25%. Это рекорд, которого даже у Советского Союза не было. Подробности...
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Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
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Почему Красная армия так долго гнала фашистов до границ СССР

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Тимур Шерзад, журналист
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    Военную мощь Крыма усилят десантники

    Воздушно-десантные войска в последнее время усиливают свою мощь    26 марта 2021, 15:02
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Виктор Сокирко

    Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России?

    Как следует из сообщения министра обороны Сергея Шойгу, в этом году 56-я десантно-штурмовая бригада, с последним местом дислоцирования в городе Камышине Волгоградской области, будет переформирована в полк с постоянным местом базирования в Феодосии в Крыму. Скорее всего, она войдет в состав 7-й Новороссийской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Таким образом, все десантные дивизии получат трехполковую основу (плюс артиллерийский полк).

    Заметим, что отличие дивизии от бригады заключается не только в численности личного состава. Хотя и размер здесь имеет значение.

    Дивизия – это 13-15 тысяч «штыков» по штату военного времени, шесть полков (три мотострелковых, танковый, артиллерийский, зенитно-ракетный), плюс отдельные части: противотанковый дивизион, разведбат, батальоны связи, инженерно-саперный, материального обеспечения, медицинский, ремонтно-восстановительный, отдельные роты химиков (РХБЗ), беспилотников (БЛА), «слухачей» (РЭБ) и, конечно, «комендачей» – комендантской роты. В ВДВ это четыре полка – три десантных и артиллерийский, остальные части в составе батальонов.

    У дивизии свои артиллерийские и продовольственные склады. Дивизия – это такая мини-армия, способная действовать самостоятельно даже в отрыве от основных сил. Наличие подобных соединений, в отличие от более компактных и мобильных бригад, свидетельствует о возможности их применения в серьезных операциях.

    Казалось бы, какая разница – дивизия или бригада? Главное, чтобы солдаты метко стреляли, десантники смело совершали парашютные прыжки, техника быстро ездила, а офицеры умело командовали. Для мирного времени подобная схема вполне приемлема. А для военного? Тут без полноценных дивизий не обойтись. Дивизия – это реальная сила.

    В штате ВДВ, помимо четырех отдельных десантно-штурмовых бригад (11-я – в Улан-Уде, 31-я – в Ульяновске, 83-я – в Уссурийске, 56-я – в Камышине), есть и четыре дивизии. Две воздушно-десантные (98-я – Иваново, 106-я – Тула) и две десантно-штурмовые (7-я – Новороссийск, 76-я – Псков).

    Все из них назвать полнокровными нельзя. В советские времена все семь дивизий (даже учебная в Гайджунае) имели в своем составе по три ПДП (парашютно-десантный полк), артполк и части обеспечения. В нынешнем составе такая структура сохранилась лишь в Псковской десантной дивизии, в составе которой три десантно-штурмовых полка – 104-й (первый в ВДВ перешедший на контрактную основу призыва), 234-й и 237-й ДШП, а также 1140-й артиллерийский и спецчасти.

    О необходимости довести штат десантных дивизий до трехполкового состава (плюс артиллерийский) еще в 2015 году говорил тогда командующий ВДВ Владимир Шаманов.

    Упоминая 7-ю Новороссийскую ДШД, с местами дислокации в самом Новороссийске, Ставрополе и Анапе, нынешний председатель ГД по обороне предполагал разворачивание ранее существовавшего 97-го десантно-штурмового полка, который предполагалось разместить в Джанкое. В итоге в Крыму, в Феодосии, сейчас дислоцируется отдельный 171-й десантно-штурмовой батальон 7-й дивизии. И там же теперь будет располагаться 56-я бригада (теперь как 56-й десантно-штурмовой полк).

    «Непростая судьба у 56-й бригады, – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший помощник командующего ВДВ полковник Николай Брагин. – Ее окончательное формирование состоялось буквально накануне ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. Там десантники контролировали вначале перевал Саланг, потом дислоцировались в Гардезе, в коридоре в провинцию Хост. Потом бригаду мотало то в Туркмении, то в Карачаево-Черкесии, воевала она и в Чечне, а осела уже в Камышине. Ее перереформировали в полк, потом опять в бригаду, при этом численность никогда не превышала трех тысяч человек при трехбатальонном формировании, а это именно штат полка. Ничего удивительного, что сейчас это будет именно полк в составе «семерки», да и своей принадлежности к ВДВ эта войсковая часть № 74507 не потеряет».

    Можно предположить, что в обозримой перспективе все десантные дивизии перейдут на полковое комплектование по схеме 3+1, что будет обеспечивать полный боевой статус соединений ВДВ. С Новороссийской дивизии начали не случайно – у нее особое направление на юге России. Здесь и Крым, и Кавказ, и Турция (ну мало ли что).

    «Усиление Новороссийской десантной дивизии еще одним полком назревало давно, поэтому и нынешнее решение о введении в ее состав 56-й десантно-штурмовой бригады в рамках полка не случайно, – рассказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (выпускник Рязанского десантного училища 2000 года). – Крым считается особым направлением. Присутствие там сил быстрого реагирования, к которым безусловно можно отнести подразделения ВДВ, необходимо.

    Можно обратить внимание, что такое решение министр обороны Сергей Шойгу принял вскоре после прошедших учений 7-й десантно-штурмовой дивизии, которые проводились на северо-востоке Крыма. Десантников туда перебрасывали самолетами ВТА и большими десантными кораблями. Быстро, но не так оперативно, как хотелось бы. Дополнительный десантно-штурмовой полк будет способен достичь любой точки в Крыму, в том числе на границе с неспокойной Украиной, буквально в считаные часы.

    Если говорить о введении в дивизионный штат десантных войск трех профильных полков, то это очевидная необходимость при ведении оперативных боевых действий.

    И, скажем, та же 7-я десантно-штурмовая дивизия имеет большой разброс по географии расположения своих частей, где каждая из них должна иметь внушительный потенциал с реальной силой, которая позволит вести действия до прихода основных сил. Плюс высокая взаимозаменяемость частей ВДВ на разных театрах ведения боевых действий. Крымчане могут в любой момент усилить группировку как в Сирии, так и в Арктике. Это особенность войск, которые не случайно считаются резервом Главковерха».

    ВДВ действительно уже не раз являлись резервом Верховного главнокомандующего. Сейчас они также пребывают в этом статусе, но не только из-за своих профессиональных особенностей. «Крылатые войска» за последние годы преобразовались в ту силу, которая способна решать задачи высокой степени ответственности. Сейчас в составе войск появились ударные подразделения – это те десантные формирования, которые, помимо оснащенности современным вооружением и техникой, показывают отличные результаты в боевой подготовке.

    Звание «ударных» дают не по причастности, а именно за заслуги. Это стимул, к которому стремится каждое соединение или воинская часть ВДВ. Первыми получили это звание десантники 104-го десантно-штурмового полка Псковской 76-й дивизии ВДВ, а также три парашютно-десантных батальона и две парашютно-десантные роты. Среди кандидатов – практически весь состав соединений и подразделений ВДВ.

    Десантники универсальны по своей сути – могут быть кем угодно. Например, танкистами – в 2016 году в шести десантно-штурмовых соединениях сформированы танковые роты (три из них преобразованы в батальоны), или артиллеристами – помимо штатных дивизионов и батарей, в ВДВ создается артиллерийская бригада. Еще и альпинистами – в Новороссийске есть десантные горные подразделения, а также водолазами – в Рязанском десантном училище в специальном водолазном комплексе обучают подводных диверсантов. Являются также специалистами РЭБ – в ВДВ действуют роты радиоэлектронной борьбы и роты беспилотников. В общем, разве что до флотских специальностей не добрались. Хватает десантникам и штатной техники и вооружений – начиная от БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка» и заканчивая стреляющими ножами.


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