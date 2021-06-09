Эксперты назвали угрозы для России от совместных учений НАТО и Украины

Предстоящие маневры войск Североатлантического альянса с участием украинских военных можно рассматривать, в том числе, и как первые шаги по созданию на Украине плацдарма для возможного нападения на Россию. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД генерал-полковник Леонид Ивашов, комментируя подготовку военными стран НАТО и Украины к учениям Sea Breeze.

«Надо следить за этими учениями, изучать тактику, применение оперативных способов. Это все задача военной разведки – войсковой и оперативной и в какой-то мере стратегической», – сказал бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Генерал напомнил, что вооруженные силы, в частности, войсковые и флотские структуры всех стран «проводят плановую подготовку – под ликвидацию какой-то угрозы». «Таковы законы военного дела. А что касается конкретики, то нужно внимательно наблюдать и разбираться, проводят ли натовцы просто плановые учения. Что в ходе этих маневров отрабатывается, применяется ли стратегическая авиация, идет ли переброска сил с одного театра военных действий на другой. И уже из этого делать выводы», – пояснил Ивашов.

В ответ на совместные маневры НАТО и Украины Sea Breeze российским военным надо провести свои новые учения, считает бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов. «Представителями нашего Минобороны было сказано, что это учение «Си Бриз» с Украиной в сухопутном составе НАТО использует для доставки оружия украинцам. Теоретически натовцы могут доставить и дальнобойное оружие, а также – малой и средней дальности, под предлогом учений. Вспомним, как они ставили «першинги» и «томагавки» в свое время в Турции, но потом – под нажимом – согласились отыграть ситуацию назад», – сказал Комоедов газете ВЗГЛЯД. Впрочем, у России есть чем обезопасить себя от возможной угрозы со стороны НАТО и Украины, напомнил адмирал.

Как отметил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, выступая в среду в Крыму, любые блоки, в том числе военные, позиционируются Украиной «как союзы против России, на случай нападения России и так далее». Так парламентарий ответил на вопрос об участии Украины в учениях НАТО, передал ТАСС.

Украинские власти не скрывают целей участия своих вооруженных сил в натовских маневрах. Так, к примеру, в апреле представитель Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил: на учениях НАТО Defender Europe 2021 в мае-июне, в которых участвует и Украина, будет отрабатываться война с Россией. «Основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма», – заявил украинский чиновник.

Серия маневров под общим названием Defender Europe («Защитник Европы») 2021 стала крупнейшим мероприятием такого рода за последние 25 лет с участием армий США и их союзников. В учениях в Прибалтике, Восточной Европе, на Балканах и в Средиземноморье уже приняло участие около 28 тысяч военнослужащих из 26, в том числе, из Боснии, Грузии и Украины. Эта серия маневров началась в середине весны и будет продолжаться еще минимум месяц. Ведущую роль в них играет армия США. Учения «демонстрируют нашу способность выступать в качестве стратегического партнера в области безопасности на Западных Балканах и в Черноморском регионе, сохраняя при этом наши возможности в Северной Европе, на Кавказе, Украине и в Африке», – сообщило Командование американских сухопутных сил в Европе и Африке.

Почти одновременно с этими маневрами, в конце июня в Черном море, недалеко от Крыма, должны начаться учения Sea Breeze – с участием стран НАТО и Украины. В них задействуют около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов. На территории Украины учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

В начале июня представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе. Он пояснил, что, несмотря на то, что учение должно быть морским, «его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря».