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8 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Рынок нефти напугали повторением 2020 года

Мир пока избежал повторения исторического обвала нефти REUTERS/Sergei Karpukhin
Разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ привели к падению цен на нефть. В прошлом году похожая ситуация обернулась обвалом мировых котировок и стоимость барреля в какой-то момент была отрицательной. Сейчас рынок испугался повторения сценария 2020 года. Насколько это реально?  Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Вашингтон унизил Зеленского естественным образом

Встреча Байдена и Зеленского опять откладывается REUTERS/Gleb Garanich
Визит Владимира Зеленского в Вашингтон переносится на месяц. Это лишит украинского президента возможности провести встречи с конгрессменами. Но это не самая главная проблема Киева: глава Госдепа поставил перед президентом Украины несколько задач, которые тот будет вряд ли в состоянии выполнить. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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В росте гомофобии виноваты ЛГБТ-активисты

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Практически каждый день приносит с обеих сторон Атлантического океана новости, которые вызывают у миллионов реакцию: какое счастье, что мы живем в мракобесной России – и у нас такого нет. И не будет! Подробности...

Американцы смотрят на «голодомор» с украинских позиций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Без реквизиции зерна, повлекшего массовый голод и миллионы жертв, мы бы не смогли спасти десятки миллионов жизней и выиграть войну. Тут, конечно, можно сколько угодно спорить об ошибках в процессе зерновой политики, но невозможно оспаривать сам процесс и причинно-следственную связь. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

В Латвии все не латыши автоматически становятся русскими

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
В Латвии сейчас есть только две национальности – латыш и не латыш. Нас тут примерно 50% на 50%. Свидетельствую: латышом стать невозможно. Даже я, наполовину латыш (мама латышка), настоящим латышом стать не смогу, даже если бы и хотел. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Лукашенко ответил Европе

Эстония требует кусок России

Обсуждение: 5 комментариев

Гей-пропаганда во «Вкусвилле»

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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
  • «Розыгрыш»

  • «Любовь и голуби»

  • «Москва слезам не верит»

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    Вашингтон унизил Зеленского естественным образом

    Встреча Байдена и Зеленского опять откладывается    8 июля 2021, 08:40
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Наталья Макарова,
    Николай Васильев

    Визит Владимира Зеленского в Вашингтон переносится на месяц. Это лишит украинского президента возможности провести встречи с конгрессменами. Но это не самая главная проблема Киева: глава Госдепа поставил перед президентом Украины несколько задач, которые тот будет вряд ли в состоянии выполнить.

    Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон переносится с июля на август. По данным источников украинского издания «Зеркало недели», причина в занятности президента США Джо Байдена вопросами вывода американских войск из Афганистана. Кроме того, в августе конгрессмены будут находиться на каникулах и таким образом члены украинской делегации не смогут воспользоваться возможностью обсудить с американскими законодателями вопросы по поводу санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».

    О том, что официальный визит Зеленского в США планировался изначально на конец июля, говорил 11 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Для Киева этот визит очень важен. В начале лета Зеленский беседовал с Байденом по телефону и обсудил вопросы двустороннего стратегического партнерства, борьбы с коррупцией и проведения реформ на Украине. Во время разговора американский лидер пригласил коллегу в Вашингтон.

    Зеленский ждет от встречи с Байденом «конкретики, понимания, обсуждения вопросов обороны, безопасности и экономики». Как сообщает ТАСС, на этой неделе украинский лидер выразил убеждение, что «по всем трем направлениям мы должны понимать, как мы должны сотрудничать, где США будут действительно нас поддерживать». Ранее Зеленский говорил о желании обсудить с Байденом увеличение военной помощи Украине, вопросы Донбасса и Крыма.

    Впрочем, на фоне сообщений о срыве даты визита Зеленского, госсекретарь США Энтони Блинкен дал президенту Украины несколько заданий, которые тот должен выполнить. Выступая на мероприятии Ukraine Reform Conference в Вильнюсе, госсекретарь потребовал от Киева принять «законопроекты в отношении Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии, чтобы отбор судей был максимально прозрачным и честным». «Следующим важнейшим этапом для Украины должно быть проведение открытого конкурса на должность руководства НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура)», – подчеркнул Блинкен.

    Стоит отметить, что в настоящее время Госдеп ищет еще одного куратора для Украины – специалиста на должность старшего советника по вопросам украинской реформы правоохранительной системы. Этот человек будет помогать Киеву разрабатывать и внедрять новые инициативы. «Украине необходимо провести внутренние реформы в государственной Службе безопасности, в частности, передать функции по борьбе с экономическими преступлениями другому ведомству. И последнее: это реальные тюремные сроки и неотвратимая ответственность для чиновников, которые были замечены в коррупции», – подчеркнул госсекретарь.

    Как известно, именно Запад подталкивал Украину к созданию Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), антикоррупционной прокуратуры и антикоррупционного суда. Это было одним из требований для Киева для либерализации визового режима с Евросоюзом. Фактически Запад хотел получить с помощью новых ведомств инструменты влияния на Украину.

    Собственно, данные структуры создавались под непосредственным контролем европейских и американских кураторов. Однако эффективность работы этих ведомств оказалась нулевой – как писала в прошлом году Страна.ua, новые структуры возбудили много громких антикоррупционных дел в отношении людей при власти, но ни одно из них не закончилось посадкой и обвинительным приговором. 

    Лишение СБУ права заниматься экономическими преступлениями отнимет у этой могущественной структуры существенную часть полномочий, которые опять же планируется передать созданному под эгидой МВФ ведомству – Бюро экономической безопасности. То есть фактически Блинкен потребовал от Зеленского перед визитом в Вашингтон обеспечить деятельность западных структур, которые будут контролировать работу украинских властей.

    По мнению сенатора Алексея Пушкова, сейчас у американской администрации есть дела поважнее визита Зеленского. А чтобы тот «не скучал и не изнывал от безделья в ожидании вызова в Вашингтон, получил несколько заданий, которые выполнить по определению не способен». «Берлин и Париж его уже унизили твердым отказом принимать в ЕС и НАТО: чувствуют, что он не их «фундаментальные принципы» любит, а только жилплощадь и дотации. А теперь и американские кураторы решили: зачем еще с Зеленским встречаться, и так все ясно с этими нахлебниками, пусть хоть немного поработают там, в Киеве», – пишет Пушков в своем Telegram-канале.

    Эта отсрочка визита ударит по имиджу украинского президента, уверен председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. «Унижение для Зеленского уже то, что он стучится в эти двери и ждет отмашки, – заметил политик. – А ударит это по Зеленскому безусловно. В любом случае эта отсрочка не принесет дивидендов Зеленскому».

    Для США не так важна встреча с Зеленским, как переговоры с Германией и Францией, а также диалог с президентом России Владимиром Путиным – именно это формирует позицию Байдена, которую он изложит затем Зеленскому, считает депутат. «Украина будет выполнять то, что ей говорит Америка. Так повелось еще со времен, когда Байден был вице-президентом и требовал поменять главного прокурора Украины», – напомнил Калашников.

    Причина переноса встречи, скорее всего, в «технических вопросах и согласовании с Россией позиций по Украине», считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Он назвал «естественным» тон общения Госдепа с Украиной. «Блинкен говорил в таком же тоне с Москвой, на что ему ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров в духе – «будете дальше так разговаривать, пошлем вас по некоторому адресу». Но украинские власти не могут ответить так же, поэтому они будут терпеть любые унижения. Они считают, что счастье украинского народа – это служить инструментом американских интересов», – пояснил Погребинский.

    «В Вашингтоне пытаются понять, на что готова Москва. Для США Зеленский – маленький президентик, там считают смешным выполнять обещание провести встречу в июле. Они проведут встречу, когда удобно им, будь то в августе или сентябре. Американцы понимают, что нынешняя украинская власть полностью положилась на волю Вашингтона. Поэтому в Киеве будут ждать, терпеть, унижаться и даже пресмыкаться перед США», – считает политолог.

    Он уверен, что перенос визита в США никак не повлияет на рейтинг Зеленского. «Я не думаю, что простые украинцы ждут наступления счастья после встречи Зеленского с американским президентом. Это в окружении Зеленского устраивают цирк с подготовкой к этой встрече, как будто мы собираемся стать 51-м штатом США», – рассуждает эксперт.

    По его словам, для украинцев важнее цены за услуги ЖКХ и действия Зеленского в отношении местных олигархов. «Поэтому по-прежнему сохраняется высокий уровень доверия этому человеку, который, конечно, этого не заслуживает», – подчеркнул Погребинский.

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