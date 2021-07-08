Вашингтон унизил Зеленского естественным образом

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон переносится на месяц. Это лишит украинского президента возможности провести встречи с конгрессменами. Но это не самая главная проблема Киева: глава Госдепа поставил перед президентом Украины несколько задач, которые тот будет вряд ли в состоянии выполнить.

Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон переносится с июля на август. По данным источников украинского издания «Зеркало недели», причина в занятности президента США Джо Байдена вопросами вывода американских войск из Афганистана. Кроме того, в августе конгрессмены будут находиться на каникулах и таким образом члены украинской делегации не смогут воспользоваться возможностью обсудить с американскими законодателями вопросы по поводу санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».

О том, что официальный визит Зеленского в США планировался изначально на конец июля, говорил 11 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Для Киева этот визит очень важен. В начале лета Зеленский беседовал с Байденом по телефону и обсудил вопросы двустороннего стратегического партнерства, борьбы с коррупцией и проведения реформ на Украине. Во время разговора американский лидер пригласил коллегу в Вашингтон.

Зеленский ждет от встречи с Байденом «конкретики, понимания, обсуждения вопросов обороны, безопасности и экономики». Как сообщает ТАСС, на этой неделе украинский лидер выразил убеждение, что «по всем трем направлениям мы должны понимать, как мы должны сотрудничать, где США будут действительно нас поддерживать». Ранее Зеленский говорил о желании обсудить с Байденом увеличение военной помощи Украине, вопросы Донбасса и Крыма.



Впрочем, на фоне сообщений о срыве даты визита Зеленского, госсекретарь США Энтони Блинкен дал президенту Украины несколько заданий, которые тот должен выполнить. Выступая на мероприятии Ukraine Reform Conference в Вильнюсе, госсекретарь потребовал от Киева принять «законопроекты в отношении Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии, чтобы отбор судей был максимально прозрачным и честным». «Следующим важнейшим этапом для Украины должно быть проведение открытого конкурса на должность руководства НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура)», – подчеркнул Блинкен.

Стоит отметить, что в настоящее время Госдеп ищет еще одного куратора для Украины – специалиста на должность старшего советника по вопросам украинской реформы правоохранительной системы. Этот человек будет помогать Киеву разрабатывать и внедрять новые инициативы. «Украине необходимо провести внутренние реформы в государственной Службе безопасности, в частности, передать функции по борьбе с экономическими преступлениями другому ведомству. И последнее: это реальные тюремные сроки и неотвратимая ответственность для чиновников, которые были замечены в коррупции», – подчеркнул госсекретарь.

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Как известно, именно Запад подталкивал Украину к созданию Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), антикоррупционной прокуратуры и антикоррупционного суда. Это было одним из требований для Киева для либерализации визового режима с Евросоюзом. Фактически Запад хотел получить с помощью новых ведомств инструменты влияния на Украину.

Собственно, данные структуры создавались под непосредственным контролем европейских и американских кураторов. Однако эффективность работы этих ведомств оказалась нулевой – как писала в прошлом году Страна.ua, новые структуры возбудили много громких антикоррупционных дел в отношении людей при власти, но ни одно из них не закончилось посадкой и обвинительным приговором.

Лишение СБУ права заниматься экономическими преступлениями отнимет у этой могущественной структуры существенную часть полномочий, которые опять же планируется передать созданному под эгидой МВФ ведомству – Бюро экономической безопасности. То есть фактически Блинкен потребовал от Зеленского перед визитом в Вашингтон обеспечить деятельность западных структур, которые будут контролировать работу украинских властей.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, сейчас у американской администрации есть дела поважнее визита Зеленского. А чтобы тот «не скучал и не изнывал от безделья в ожидании вызова в Вашингтон, получил несколько заданий, которые выполнить по определению не способен». «Берлин и Париж его уже унизили твердым отказом принимать в ЕС и НАТО: чувствуют, что он не их «фундаментальные принципы» любит, а только жилплощадь и дотации. А теперь и американские кураторы решили: зачем еще с Зеленским встречаться, и так все ясно с этими нахлебниками, пусть хоть немного поработают там, в Киеве», – пишет Пушков в своем Telegram-канале.

Эта отсрочка визита ударит по имиджу украинского президента, уверен председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. «Унижение для Зеленского уже то, что он стучится в эти двери и ждет отмашки, – заметил политик. – А ударит это по Зеленскому безусловно. В любом случае эта отсрочка не принесет дивидендов Зеленскому».



Для США не так важна встреча с Зеленским, как переговоры с Германией и Францией, а также диалог с президентом России Владимиром Путиным – именно это формирует позицию Байдена, которую он изложит затем Зеленскому, считает депутат. «Украина будет выполнять то, что ей говорит Америка. Так повелось еще со времен, когда Байден был вице-президентом и требовал поменять главного прокурора Украины», – напомнил Калашников.

Причина переноса встречи, скорее всего, в «технических вопросах и согласовании с Россией позиций по Украине», считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Он назвал «естественным» тон общения Госдепа с Украиной. «Блинкен говорил в таком же тоне с Москвой, на что ему ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров в духе – «будете дальше так разговаривать, пошлем вас по некоторому адресу». Но украинские власти не могут ответить так же, поэтому они будут терпеть любые унижения. Они считают, что счастье украинского народа – это служить инструментом американских интересов», – пояснил Погребинский.

«В Вашингтоне пытаются понять, на что готова Москва. Для США Зеленский – маленький президентик, там считают смешным выполнять обещание провести встречу в июле. Они проведут встречу, когда удобно им, будь то в августе или сентябре. Американцы понимают, что нынешняя украинская власть полностью положилась на волю Вашингтона. Поэтому в Киеве будут ждать, терпеть, унижаться и даже пресмыкаться перед США», – считает политолог.

Он уверен, что перенос визита в США никак не повлияет на рейтинг Зеленского. «Я не думаю, что простые украинцы ждут наступления счастья после встречи Зеленского с американским президентом. Это в окружении Зеленского устраивают цирк с подготовкой к этой встрече, как будто мы собираемся стать 51-м штатом США», – рассуждает эксперт.

По его словам, для украинцев важнее цены за услуги ЖКХ и действия Зеленского в отношении местных олигархов. «Поэтому по-прежнему сохраняется высокий уровень доверия этому человеку, который, конечно, этого не заслуживает», – подчеркнул Погребинский.

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