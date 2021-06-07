Зачем Байден унизил Зеленского

Если верить источникам в Белом доме, Джо Байден отклонил настойчивую просьбу Владимира Зеленского не встречаться с Владимиром Путиным до того, как будут проведены американо-украинские переговоры на высшем уровне. Эта просьба по форме напоминала жалобу на самого Байдена, что может иметь для Зеленского неприятные последствия. Чем руководствуются США, упорно игнорируя мнения своего так называемого союзника?

О том, что президент США Джо Байден не намерен встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским до российско-американского саммита в Женеве, сообщил источник издания Axios в Белом доме. В данном случае это важное уточнение.

Потому как в эксклюзивном интервью все тому же Axios Зеленский накануне упрашивал Байдена встретиться с ним в «любой точке планеты», прежде чем пройдут переговоры президента США с президентом России Владимиром Путиным. «Консультации следовало бы провести лицом к лицу, поскольку многие вещи нельзя обсудить по телефону», – подчеркивал президент Украины.

Axios – относительно молодой, но очень влиятельный медиастартап, занимающийся в том числе рассылкой своих эксклюзивных новостей по подписке. При Дональде Трампе тиражировалось утверждение, что именно с чтения Axios начинают утро в Белом доме. Судя по высказываниям Майка Аллена – сооснователя и ключевого человека в этом стартапе, Трампа он недолюбливал, но сохранял хорошие отношения с его администрацией.

Это получилось у него по двум причинам. Во-первых, из-за личных качеств коммуникабельного, дружелюбного и обаятельного Аллена. Во-вторых, в Axios действительно старались сохранять объективность, занимаясь информацией, а не участием в борьбе двух партий, как почти все крупные СМИ США.

Этому изданию не отказывали в интервью ни Трамп, ни Байден. Теперь там вышло интервью Зеленского с нижайшими просьбами и попытками надавить на жалость (об этом позже), которое президент Украины дал через Zoom.

Если инициатива о таком интервью исходила от Axios, у Зеленского в Вашингтоне есть весьма влиятельные союзники. Если его публикации добились из Киева, у Зеленского в команде есть эффективные и талантливые менеджеры.

Трудно сказать, с чего начинает утро Белый дом при Байдене – он стал одним из самых закрытых для СМИ президентов (наверняка, чтобы не множить его «байденизмы»). Но Axios по-прежнему считается влиятельным изданием с претензией на объективность. Площадка выбрана идеально – и Зеленский воспользовался ею по полной программе, ни в чем себе не отказывая.

Например, он заявил о своем «неоднократном удивлении» и разочаровании в США, которые не проконсультировались с Украиной до того, как снять санкции с компании Nord Stream 2 AG по просьбе немцев.

При этом он назвал газопровод «оружием в руках России». «И пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как Соединенные Штаты», – сокрушался Зеленский.

Он также потребовал «немедленного» включения Украины в НАТО. «Именно сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», – настаивал украинский президент. А резюмировал следующим образом:

«Все эти действия, что мы с вами обсудили... ослабляют уверенность внутри Украины... в непоколебимой поддержке со стороны США».

В общем, и по форме, и по сути это жалоба на Байдена. Зеленскому сильно повезет, если в Белом доме все сказанное расценят как попытку разжалобить самого Байдена. Могут расценить и иначе – как повод для республиканцев начать травить президента за «предательство Украины» и «уступки Путину» так же, как демократы в свое время травили Трампа.

Кстати, при Трампе в Киеве на подобные фокусы не решались, что у Байдена тоже могут расценить соответствующим образом. У Зеленского должны осознавать и риски, с этим связанные, и то, что естественная реакция на подобные запросы – «не учи отца это самое». Однако Зеленский все-таки повышает ставки, а почему?

Вообще, главный месседж, который Киев раз от разу пытается адресовать тем странам, которые называет своими «западными союзниками», это «не обсуждайте судьбу Украины без Украины», в первую очередь – не обсуждайте ее с Россией. В последнее время этому «союзническому обязательству» перед украинцами следуют все реже, а Берлин и Париж открыто его «нарушают». Видимо, «западным союзникам» поднадоела принципиальная украинская недоговороспособность, единственная цель которой – тянуть время.

Однако у Зеленского была и другая причина напомнить о себе Байдену столь скандальным образом. Более важная, потому как личная.

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Дело в том, что доброжелательное отношение со стороны Вашингтона и его готовность идти на контакт – важнейший источник легитимизации во внутренней политике Украины. Это важно и для крупных игроков, и для части электората.

Пока в США к политику прислушиваются или хотя бы его слушают, это для него своего рода «охранный ордер» в глазах других соискателей на украинскую власть: бить все равно будут, но за некоторые границы не перейдут. И наоборот, отказ в поддержке может быть воспринят большинством сил Украины как команда «можно» или даже «фас».

Это смертельно опасная для Зеленского команда, поскольку его гетманство подошло к важному рубежу – резкому повышению тарифов для населения на энергию и ЖКХ, на которых настаивают в МВФ и ВБ. Все это может закончиться «тарифным майданом», поэтому «охранный ордер» из Вашингтона для Зеленского принципиально важен.

Что же касается умонастроений некоторой части украинского народа (как правило, столичных мещан), там присутствуют рассуждения такого типа. «Мы знаем, что наши власти – дрянь, мы знаем, что оппозиция – тоже дрянь, сами они не смогут поднять страну из руин, поэтому пусть лучше будет внешнее управление со стороны развитых стран, пусть наши власти эти страны слушаются и получают у них ярлык на княжение».

По сути это добровольный отказ от суверенитета, который принято яростно защищать от «посягательств России», поэтому вслух такое обычно не говорят. Но такой электоральный фактор есть – и в Киеве отдают себе в этом отчет.

На ваш взгляд Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США? Да, в ближайшей перспективе

Да, в среднесрочной перспективе

Да, в далекой перспективе

Нет, никогда



Зеленский сейчас далеко не единственный политик, заявляющий о необходимости консультаций с Байденом, предваряющих российско-американский саммит, чтобы Байден и Путин, не дай бог, не договорились бы о чем-нибудь, что помешало бы Украине тянуть время и дальше. Кстати сказать, о чем-то подобном Байден и Путин договорятся вряд ли . Но Зеленский и Петр Порошенко (бывший глава государства, формальный лидер националистической оппозиции и один из самых влиятельных противников президента внутри страны) устроили настоящее соревнование по лоббизму – тот тоже якобы добивается от Вашингтона предварительных консультаций двух президентов, задействовав свои «каналы влияния» в США.

В прошлом Порошенко показал определенные успехи в этой специальной олимпиаде, например выпросил двухминутные посиделки с Трампом «на камеру» незадолго до его встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки. Но Байдена же, если верить Axios, ничьи уговоры не подействовали, но впоследствии в Киеве заявили, что в понедельник между двумя президентами состоится телефонный разговор.

Это хоть что-то, но Зеленский хотел большего. С его предшественником Петром Порошенко вице-президент Байден разговаривал по телефону часами. Зеленскому же до сих пор не звонил ни разу. И можно предположить почему.

Решив подсыпать сахарку в свою жалобу, Зеленский заявил, что Байден знает Украину «лучше всех бывших президентов» и разбирается во многих связанных с ней вопросах (мол, «что-что, а от вашего мальчика мы не ждали»).

Его проблема в том, что Байден тоже в этом уверен – в том, что в верхах США не сыскать лучшего специалиста по Украине, чем он сам.

Он был тем, кто курировал Украину в администрации Барака Обамы. Он воспринимает как личный провал или, если хотите, как личную битву то, что произошло в 2014-м году. У него есть в этой истории богатое личное измерение – лоббизм в пользу дурня-сына и связанной с ним компании Burisma, который едва не стоил Байдену-старшему победы на выборах (спасибо мейнстримным СМИ, упорно замалчивавшим этот скандал).

Разумеется, Байден полностью убежден в том, что справится с проблемой Украины без учета мнения Украины, которая только мешается и стала крайне «токсичным» активом для значительной части американской элиты и для него лично. То есть тех людей, чьи интересы должны быть учтены в первую очередь.

Отказ от суверенитета – он в том числе по это. А вера в то, что американцы прилетят в голубом вертолете и построят хорошую жизнь, это карго-культ отсталых народов Микронезии. Но не только Микронезии.