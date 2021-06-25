Зеленский хочет приблизиться к НАТО за счет Донбасса

На Украине обсуждают загадочное заявление, сделанное Владимиром Зеленским – президент Украины намекнул на планы устроить референдум для решения вопроса об отделении Донбасса. Одни услышали в его словах намек на признание независимости ДНР и ЛНР, другие – готовность разорвать Минские соглашения. Что имел в виду глава украинского государства и зачем ему это?

В Киеве, в Москве и в Луганске в пятницу обсуждали прозвучавшее накануне заявление президента Владимира Зеленского о том, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – посулил Зеленский. При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу отметил, что заявления Зеленского трудно комментировать, поскольку де-факто связи Киева с частью Донбасса и так разорваны. «Эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют», – сказал Песков.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник тоже напомнил: вопреки заявлению Зеленского, взаимоотношений Киева с Донбассом фактически не существует уже более семи лет. Он назвал лишенной смысла инициативу украинского лидера о разрыве коммуникаций с востоком страны, так как регион и так находится в экономической, энергетической, водной и продуктовой блокаде. «Все они сводятся лишь к безумной стрельбе по мирному населению Донбасса», – цитирует Пасечника РИА «Новости».

Судя по всему, Зеленский нарочно выразился крайне туманно, чтобы избежать твердых обещаний и при этом отследить реакцию общества на идею плебисцита о судьбе мятежного Донбасса.

Большинство украинских политиков и экспертов восприняли слова Зеленского как готовность капитулировать в войне, начатой в 2014 году. Причем свое возмущение по этому поводу выразили и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, и украинская оппозиция.

Разумков публично возразил президенту, напомнив, что вынести на референдум вопрос отказа от Донбасса не позволяет закон «О всеукраинском референдуме», автором которого, кстати, был сам Зеленский. Разумков напомнил, что на всенародное голосование нельзя выносить вопросы территориальной целостности страны, иначе надо сперва менять конституцию. Поэтому, говорит Разумков, можно ставить только вопрос о замораживании конфликта. «Я уверен, что украинский народ не поддержит никакой вопрос, связанный с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса. Там наши граждане, наши люди», – сказал Разумков.

Парламентская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), которую в Киеве обвиняют в симпатиях к Москве, тоже подвергла Зеленского критике за пораженчество. «Подобно безответственным политикам-авантюристам, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны. Заставить их на референдуме принять решение о расчленении страны», – заявили партии. Там осуждают «любые инициативы» по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины.

Идея устроить референдум и избавиться от Донбасса давно уже витала в киевских коридорах власти, но говорить о ней публично не решались.

Лишь в начале июня к такому сценарию открыто призвал экс-президент, глава киевской делегации на Минских переговорах Леонид Кравчук. По его мнению, только после этого остальная часть Украины сможет «свободно развиваться».

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский предположил, что вариант отказа от Донбасса действительно рассматривается. Правдоподобие такого сценария особенно характерно в контексте предстоящего визита украинского лидера в Берлин и в Вашингтон.

По мнению политолога, разрыв всех связей с Донбассом – не самый худший вариант. «Разрыв всех связей – это движение в сторону реальной автономии ДНР и ЛНР, как некий этап формирования независимости этих образований. Более того, это способ избежать войны и прекратить конфликт», – заключил Погребинский. Зеленский понимает, что не способен выполнить Минские соглашения. «В то же время он осознает, что не может предоставить особый статус Донбассу из-за опасений за свое политическое будущее. Поэтому Зеленский ищет варианты, как избежать свержения. Один из них – обратиться к народу», – пояснил политолог.

«Если Украина проведет референдум и по его итогам встанет вопрос о выходе страны из Минских соглашений, то на Западе вполне могут сказать, что это «плохая» Россия вынуждает «хорошую» и «демократичную» Украину сделать такой шаг. Сам Киев вряд ли пойдет на это. В его интересах продолжать спекулировать на тему выполнения Минских договоренностей», – полагает эксперт.

Если верить социологам, то общественное мнение Украины уже давно готово к отсоединению Донбасса. «Значительная часть голосующих поддержит идею отгородиться от Донбасса. Идея референдума не вызовет сопротивления у населения, за исключением, может быть, жителей Донецкой и Луганской областей, оставшихся под контролем Киева», – говорит социолог Евгений Копатько. Жителей Донбасса на Украине все больше считают чужаками, пояснил социолог.

Копатько предположил, что в качестве аргумента для обеспечения успеха референдума Зеленский может использовать лозунг интеграции страны с Евросоюзом и НАТО в случае, если Украина избавится от Донбасса. «Если за возведение «стены» проголосует большинство украинцев, конфликт будет разрешен. Теоретически это откроет новые возможности для вступления Украины в евроатлантические структуры. Мне кажется, это вполне реальная перспектива», – считает социолог.

При этом Киев вряд ли вынесет в качестве главного вопроса на референдум формулировку о признании независимости ДНР и ЛНР, считает эксперт. «Хотя такая формулировка развяжет Зеленскому руки по многим направлениям, вряд ли он решится на это. Это был бы слишком комплиментарный шаг для Донбасса. Ведь Украина не выполнила ни одного пункта Минских соглашений, так что не стоит ожидать от нее каких-то приемлемых для Донбасса формулировок», – пояснил Копатько, добавив, что, скорее всего, вопрос будет сформулирован более размыто.

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Впрочем, уверен социолог, даже если референдум состоится, Россия не станет присоединять регион к себе. Будь Москва настроена иначе, Донбасс давно вошел бы в состав России, тем более что у полумиллиона жителей региона уже есть гражданство РФ. Однако Россия настаивает на выполнении Минских соглашений, «одним из условий которых является реинтеграция этой территории в состав Украины с предоставлением ей особого статуса».

Тем временем киевское издание «Страна» предположило, что Зеленский намекает вовсе не на примирение с Донбассом и Москвой, а, напротив, на разрыв Минских соглашений, который будет узаконен на референдуме. Как пишут авторы издания, «теперь, после встречи Путина и Байдена, замаячила еще и перспектива урегулирования по Донбассу на базе Минских соглашений», однако Зеленскому этого крайне не хотелось бы, ведь тогда придется вступать на этой почве в конфликт с националистами.

В этом контексте идея референдума о разрыве отношений выглядит как угроза сжечь мосты по Донбассу. «Где уходит дипломатия, туда приходит война. Учитывая, что войска отводить никто не будет, то после выхода из Минска-2 вооруженный конфликт может усилиться многократно», – мрачно предрекает издание.

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