Киев уничтожает последние резервы ВСУ контрнаступлением на Херсон

Широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон закончилось полным провалом – за день украинские войска потеряли сотни убитых солдат, десятки танков и несколько самолетов. Зачем Киев предпринял эту авантюру, какую цель преследовало наступление и как дальше может развиваться ситуация на этом направлении?

Украинские военные по прямому указанию Владимира Зеленского предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны со стороны российских Вооруженных сил подразделения ВСУ понесли большие потери. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России. «Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих», – цитирует ТАСС сообщение оборонного ведомства. По данным российских военных, были уничтожены 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбиты два штурмовика Су-25. «Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», – констатировали в ведомстве Сергея Шойгу.

Источник Telegram-канала «Рыбарь», отмечает, что ВСУ пытались перейти в контранступление в районе нескольких населенных пунктов, расположенных вдоль течения реки Ингулец, правого притока Днепра: с севера на юг – Давыдов Брод, Андреевка, Снегиревка. Кроме того, была сделана попытка прорвать фронт в районе Высокополья на севере Херсонской области и развить наступление от села Александровка на берегу Черного моря – собственно на Херсон, сообщил источник. По его словам, ВСУ решили использовать резервы живой силы и техники, которые были собраны в этом районе для контрнаступления – точнее, остатки резервов, так как большая часть группировки была ранее переброшена в Донбасс, в районы боев под Соледаром, Авдеевкой и Угледаром (ДНР).

«ВСУ предпринимают атаки на Херсонском направлении, чтобы бить по нашему единственному плацдарму на правом берегу Днепра, который при необходимости позволяет развивать наступление российским войскам и на север, и на запад», – пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.

Кроме того, по его словам, украинские военные предпринимают локальные наступления именно здесь – от Кривого Рога и Николаева на херсонском направлении – из-за равнинного характера местности. «Там мало лесов, открытые территории, это дает возможность американцам вести космическую разведку местности и снабжать этими данными украинских военных, которые видят в этом свое некоторое преимущество и предпринимают атаки», – указал он.

«Занятый российскими военными плацдарм на правом берегу Днепра является критически важным для ВСУ, потому что отсюда можно развивать наступление на Николаев, Одессу, Кривой Рог и далее – в центральные районы Украины.

Таким образом, украинские военные пытаются бить по нему, чтобы не допустить продвижения наших войск», – в свою очередь, отметил военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин.

О том, что противник всерьез готовился к наступлению, говорит последний удар «Хаймерсами» по Антоновскому мосту, отмечает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, – причем этот удар прикрывали противорадиолокационные ракеты HARM AGM 88. «Это говорит о том, что они поставили своей задачей не дать нам восстановить мост, чтобы мы не могли перебрасывать по нему в больших объемах вооружения. Потому что понтонные мосты и переправы по пропускной способности все равно уступают стационарным мостам», – напомнил эксперт.

Но вероятность того, что контрнаступление будет сорвано, тоже велика, уверен Кнутов. «Наша артиллерия в состоянии нанести достаточно мощные удары по плацдарму ВСУ через Ингулец, – сказал он порталу «Украина.ру». – Даже если они попытаются захватить другие плацдармы, мы тоже сможем по ним мощно ударить, разгромив авангард украинских войск бесконтактно».

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«Киев бросил все, что у него здесь было, в том числе, до двух бригад хорошо подготовленной пехоты, усиленной танками. Их поддерживали установки HIMARS и западная, натовская артиллерия», – отмечает в своем видеоблоге военный обозреватель Юрий Подоляка. По его оценке, вся наступающая группировка ВСУ состояла примерно из 10-12 тысяч человек. «Всего этого оказалось мало. Итоги первого дня контрнаступления оказались плачевными, а потери ВСУ колоссальными, – отметил Подоляка. – Без второго эшелона, который должен быть не меньшим по численности, чем сегодняшняя наступающие силы, этого очевидно не удастся».

В итоге же, как отмечает военный эксперт Борис Рожин, попытка вытеснить ВС России с удерживаемых позиций не завершилась ничем: в районах Благодатного и Снегиревки Николаевской области, противник отошел на исходные позиции, в районе Давыдова Брода фронт остался стабильным, тем же завершились и попытка наступлений сил ВСУ у Высокополья, Ольговки и Потемкино. «Если противник не сможет добиться каких-то успехов и закрепить их в районе поселка Сухой Ставок, «наступление» окажется совсем уж тухлым», – отмечает Рожин. «В районах Высокополья, Давыдова Брода, Белозерки и Зеленого Гая отмечаются большие потери и бегство со стороны украинской армии. Атака ВСУ на Благодатное закончилась провалом и потерями. Российские войска перемалывают противника при огневой поддержке артиллерии и авиации», – со своей стороны сообщил RT первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Показательно – как сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна», в вечерней сводке Генштаба ВСУ ничего не было сказано о наступлении под Херсоном. При этом как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, еще с конца весны, то есть с того момента, когда было сломлено сопротивление ВСУ в Мариуполе, киевское военное и политическое руководство говорило грядущем контрнаступлении на юге. Сообщалось, что 10 июля Владимир Зеленский распорядился разработать план по «деоккупации юга Украины». В середине лета глава военного ведомства Украины Алексей Резников в интервью The Times заявил, что украинские войска получили приказ президента отвоевать юг страны и располагают примерно 1 млн бойцов для выполнения этой задачи.

Как отмечают эксперты, киевские стратеги могли бы предвидеть, что попытка развить контрнаступление на херсонско-николаевском направлении, кончится неудачей. Более того, как полагает Подоляка, такой точки зрения придерживается сам главком ВСУ, генерал Валерий Залужный. «Первый день украинского контрнаступления показал, что прав был именно Залужный», – указывает эксперт. Но возобладала точка зрения политического руководства во главе с Зеленским, для которого важнее был отчет перед Западом.

Тактическо-оперативное значение атак украинских военных на херсонском направлении не так важно, как стремление Киева исполнять рекомендации Запада по контрнаступлению и выторговывать таким образом себе дополнительные поставки вооружения, заметил экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев. «Зеленскому просто нечем отчитаться перед Западом о проделанной работе, поэтому он приказывает создавать военные инфоповоды в виде локальных атак для создания нужной картинки, не считаясь с тем, насколько они будут успешными и сколько погибнет бойцов ВСУ», – пояснил собеседник.

В этой связи, показательна реакция Белого дома на события понедельника в Херсонской области. Администрация США в курсе заявлений Киева о переходе в контрнаступление, но не будет публично комментировать данные высказывания, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Напомним, ранее издание Daily Telegraph сообщило, что если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, тогда Запад ослабит поддержку Киева.

Пока же, единственный практический результат широко разрекламированной «деоккупации юга» – это очередные атаки на мирные города и сел Херсонской области. Замглавы администрации региона Стремоусов сообщил – ВСУ с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома, подтвердил чиновник. Как, в свою очередь, сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев, ВСУ нанесли по Новой Каховке более 10 ракетных ударов, в том числе по жилым домам и школам.

Некоторые удары наносились из HIMARS, пострадали жилые дома и школа, сообщил руководитель района. В райцентре Берислав разрушена крыша многоэтажного жилого дома, рядом повреждены два частных дома, в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла, разрушено здание городского центра занятости. Но ни о каком наступлении ВСУ на Херсон речи не идет – заявления в украинских СМИ, – «это некая иллюзия, кино», в свою очередь, указал Стремоусов.

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