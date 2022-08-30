Киев уничтожает последние резервы ВСУ контрнаступлением на Херсон

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30 августа, вторник  |  Последнее обновление — 00:24  |  vz.ru
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Энергетическая гордость Британии оказалась большой ошибкой

Британия заставляет население платить за собственные ошибки в энергетике PA Images/Reuters
Великобритания первой в Европе пошла на драконовские меры и второй раз за год резко подняла цены на электроэнергию для населения. Другие страны Европы стараются заморозить или сдерживать рост платежек. Однако Соединенное Королевство не может позволить себе такой роскоши. Почему страна с наименьшей зависимостью от российского газа оказалась в наихудшем положении? Подробности...
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Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Председателю конференции Густаво Злаувинену пришлось лишь констатировать ее провал Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу – российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России? Подробности...
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«СВО войдет в анналы истории как «война беспилотников»

Российские войска продвигаются на Украине неторопливо, но неуклонно Сергей Бобылев/ТАСС
«Киевский режим начнет сыпаться в пределах 18 месяцев». Текущими результатами СВО и прогнозами того, как будет выглядеть дальнейший ход событий на Украине, с газетой ВЗГЛЯД поделился военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин. Подробности...
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США нашли замену «призраку Киева» в Афганистане

ВКС и ПВО России оставили Украину без военных летчиков Maxym Marusenko via Reuters
В США решили набрать афганских летчиков, имеющих опыт пилотирования советской техники, для отправки в ряды ВВС Украины. Их подготовка уже началась в Калифорнии. О каком количестве специалистов может идти речь, каков их боевой уровень и как подобный шаг Пентагона может сказаться на ходе российской спецоперации на Украине? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Алла Пугачёва пришла навести свой порядок

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Культура служила компрадорской сырьевой экономике и сама постепенно приобретала компрадорский характер. И главным символом этой компрадорской культуры как раз и стала Алла Пугачева. Подробности...
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Зачем Западу нужна «Великая Албания»

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Не стоит удивляться, что, с точки зрения Запада, албанцам на Балканах можно почти все. Этот фаворитизм обусловлен и исторически, и религиозно, и в плане языка. И, разумеется, международной обстановкой – они кажутся наиболее надежным заслоном на пути влияния России на Балканах. Подробности...

Государство должно превратиться в Родину

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Ситуация поставила Россию в такое положение, что никакие ухищрения, никакое маневрирование между блефом и реальностью не приведут сейчас к результату – только честный бой, прежде всего, с самой собой. Подробности...
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Главврач США подыграл России и Китаю

Национальная катастрофа Британии

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Наступление на Николаев

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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Киев уничтожает последние резервы ВСУ контрнаступлением на Херсон

    Российская артиллерия буквально перемолола наступающие силы ВСУ
    		   30 августа 2022, 00:22
    Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон закончилось полным провалом – за день украинские войска потеряли сотни убитых солдат, десятки танков и несколько самолетов. Зачем Киев предпринял эту авантюру, какую цель преследовало наступление и как дальше может развиваться ситуация на этом направлении?

    Украинские военные по прямому указанию Владимира Зеленского предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны со стороны российских Вооруженных сил  подразделения ВСУ понесли большие потери. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России. «Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих», – цитирует ТАСС сообщение оборонного ведомства. По данным российских военных, были уничтожены  26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбиты два штурмовика Су-25.  «Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», – констатировали в ведомстве Сергея Шойгу.

    Источник Telegram-канала «Рыбарь», отмечает, что ВСУ пытались перейти в контранступление в районе нескольких населенных пунктов, расположенных вдоль течения реки Ингулец, правого притока Днепра: с севера на юг – Давыдов Брод, Андреевка, Снегиревка. Кроме того, была сделана попытка прорвать фронт в районе Высокополья на севере Херсонской области и развить наступление от села Александровка на берегу Черного моря – собственно на Херсон, сообщил источник. По его словам, ВСУ решили использовать резервы живой силы и техники, которые были собраны в этом районе для контрнаступления – точнее, остатки резервов, так как большая часть группировки была ранее переброшена в Донбасс, в районы боев под Соледаром, Авдеевкой и Угледаром (ДНР).

    «ВСУ предпринимают атаки на Херсонском направлении, чтобы бить по нашему единственному плацдарму на правом берегу Днепра, который при необходимости позволяет развивать наступление российским войскам и на север, и на запад», – пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.

    Кроме того, по его словам, украинские военные предпринимают локальные наступления именно здесь – от Кривого Рога и Николаева на херсонском направлении – из-за равнинного характера местности. «Там мало лесов, открытые территории, это дает возможность американцам вести космическую разведку местности и снабжать этими данными украинских военных, которые видят в этом свое некоторое преимущество и предпринимают атаки», – указал он.

    «Занятый российскими военными плацдарм на правом берегу Днепра является критически важным для ВСУ, потому что отсюда можно развивать наступление на Николаев, Одессу, Кривой Рог и далее – в центральные районы Украины.

    Таким образом, украинские военные пытаются бить по нему, чтобы не допустить продвижения наших войск», – в свою очередь, отметил военный публицист, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин.

    О том, что противник всерьез готовился к наступлению, говорит последний удар «Хаймерсами» по Антоновскому мосту, отмечает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, –  причем этот удар прикрывали противорадиолокационные ракеты HARM AGM 88. «Это говорит о том, что они поставили своей задачей не дать нам восстановить мост, чтобы мы не могли перебрасывать по нему в больших объемах вооружения. Потому что понтонные мосты и переправы по пропускной способности все равно уступают стационарным мостам», – напомнил эксперт.

    Но вероятность того, что контрнаступление будет сорвано, тоже велика, уверен Кнутов. «Наша артиллерия в состоянии нанести достаточно мощные удары по плацдарму ВСУ через Ингулец, – сказал он порталу «Украина.ру». –  Даже если они попытаются захватить другие плацдармы, мы тоже сможем по ним мощно ударить, разгромив авангард украинских войск бесконтактно».

    «Киев бросил все, что у него здесь было, в том числе, до двух бригад хорошо подготовленной пехоты, усиленной танками. Их поддерживали установки HIMARS и западная, натовская артиллерия», – отмечает в своем видеоблоге военный обозреватель Юрий Подоляка. По его оценке, вся наступающая группировка ВСУ состояла примерно из 10-12 тысяч человек.  «Всего этого оказалось мало. Итоги первого дня контрнаступления оказались плачевными, а потери ВСУ колоссальными, – отметил Подоляка. – Без второго эшелона, который должен быть не меньшим по численности, чем сегодняшняя наступающие силы, этого очевидно не удастся».

    В итоге же, как отмечает военный эксперт Борис Рожин, попытка вытеснить ВС России с удерживаемых позиций не завершилась ничем: в районах Благодатного и Снегиревки Николаевской области, противник отошел на исходные позиции, в районе Давыдова Брода фронт остался стабильным, тем же завершились и попытка наступлений сил ВСУ у Высокополья, Ольговки и Потемкино.  «Если противник не сможет добиться каких-то успехов и закрепить их в районе поселка Сухой Ставок, «наступление» окажется совсем уж тухлым», – отмечает Рожин. «В районах Высокополья, Давыдова Брода, Белозерки и Зеленого Гая отмечаются большие потери и бегство со стороны украинской армии. Атака ВСУ на Благодатное закончилась провалом и потерями. Российские войска перемалывают противника при огневой поддержке артиллерии и авиации», – со своей стороны сообщил RT первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

    Показательно – как сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна», в вечерней сводке Генштаба ВСУ ничего не было сказано о наступлении под Херсоном.  При этом как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, еще с конца весны, то есть с того момента, когда было сломлено сопротивление ВСУ в Мариуполе, киевское военное и политическое руководство говорило грядущем контрнаступлении на юге. Сообщалось, что 10 июля Владимир Зеленский распорядился разработать план по «деоккупации юга Украины». В середине лета глава военного ведомства Украины Алексей Резников в интервью  The Times заявил, что украинские войска получили приказ президента отвоевать юг страны и располагают примерно 1 млн бойцов для выполнения этой задачи.

    Как отмечают эксперты, киевские стратеги могли бы предвидеть, что попытка развить контрнаступление на херсонско-николаевском направлении, кончится неудачей. Более того, как полагает Подоляка, такой точки зрения придерживается сам главком ВСУ, генерал Валерий Залужный. «Первый день украинского контрнаступления показал, что прав был именно Залужный», – указывает эксперт. Но возобладала точка зрения политического руководства во главе с Зеленским, для которого важнее был отчет перед Западом.

    Тактическо-оперативное значение атак украинских военных на херсонском направлении не так важно, как стремление Киева исполнять рекомендации Запада по контрнаступлению и выторговывать таким образом себе дополнительные поставки вооружения, заметил экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС  Сергей Хатылев. «Зеленскому просто нечем отчитаться перед Западом о проделанной работе, поэтому он приказывает создавать военные инфоповоды в виде локальных атак для создания нужной картинки, не считаясь с тем, насколько они будут успешными и сколько погибнет бойцов ВСУ», – пояснил собеседник.

    В этой связи, показательна реакция Белого дома на события понедельника в Херсонской области. Администрация США в курсе заявлений Киева о переходе в контрнаступление, но не будет публично комментировать данные высказывания, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Напомним, ранее издание Daily Telegraph сообщило, что если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, тогда Запад ослабит поддержку Киева.

    Пока же, единственный практический результат широко разрекламированной «деоккупации юга» – это очередные атаки на мирные города и сел Херсонской области.  Замглавы администрации региона Стремоусов сообщил – ВСУ с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома, подтвердил чиновник. Как, в свою очередь, сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев, ВСУ нанесли по Новой Каховке  более 10 ракетных ударов, в том числе по жилым домам и школам.

    Некоторые удары наносились из HIMARS, пострадали жилые дома и школа, сообщил руководитель района. В райцентре Берислав  разрушена крыша многоэтажного жилого дома, рядом повреждены два частных дома, в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла, разрушено здание городского центра занятости. Но ни о каком наступлении ВСУ на Херсон речи не идет – заявления в украинских СМИ, – «это некая иллюзия, кино», в свою очередь, указал Стремоусов.

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