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23 августа, вторник  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
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    Какие цели преследует наступление на Николаев

    Взятие Николаева откроет российским войскам путь на Одессу
    		   23 августа 2022, 20:00
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Алена Задорожная

    Союзные силы начали продвижение на николаевском направлении – на том участке фронта, который ранее нечасто попадал в боевые сводки. Сообщается о наступлении и разгроме позиций ВСУ как вдоль Черного моря, так и в степных районах. Ряд экспертов предполагают: уже создан плацдарм для наступления на Николаев и далее – на Одессу. Но есть мнение, что войска под Николаевом решают иную тактическую задачу.

    Во вторник Вооруженные силы России при поддержке народных милиций ДНР и ЛНР начали наступательные действия от Херсона, освобожденного еще в начале марта, в направлении Николаевской области. Такой вывод можно сделать из сообщений в официальном Telegram-канале Минобороны.

    Наступательные действия в районе Александровки (населенного пункта в Херсонской области, на берегу Днепровского залива Черного моря, в 70 километрах к западу от Херсона) привели к уничтожению подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и выходу союзных сил к административной границе соседней Николаевской области. «Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров», – говорится в сообщении Минобороны.

    Одновременно стало известно об активных действиях собственно на территории Николаевской области – союзные войска уничтожили несколько складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе поселка Березнеговатое (на востоке региона, в ста километрах от Николаева), а также радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей около Дымовского – села в 70 км к северу от областного центра.

    В понедельник появились сообщения об огневом ударе по позициям ВСУ в районе Лупарево – села в устье Южного Буга, к северо-западу от упомянутой выше Александровки. Здесь в результате атаки по расположению 28-й мехбригады ВСУ российские военные уничтожили более 50 националистов, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники. В расположенном рядом поселке Лиманы подавлен взвод крупнокалиберных буксируемых пушек «Гиацинт-Б». Кроме того, разрушен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов около поселка Первомайское – уже в непосредственной близости от Николаева, к востоку от города. Добавим, что на прошлой неделе та же 28-я украинская бригада понесла потери в районе села Посад-Покровское на границе Херсонской и Николаевской областей – ударом армейской авиации ВКС было уничтожено около 60 националистов и восемь единиц специальной автомобильной техники.

    Если суммировать поступающую информацию из юго-восточных районов Николаевской области, то можно сделать вывод о том, что сейчас Россия фактически заняла плацдарм на правом берегу реки Ингулец (правого притока Днепра) и теперь имеет возможность развивать наступление на Николаев, полагает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского облсовета.

    «Николаев – очень важная точка на линии боевых действий. Там сейчас сосредоточены большие силы украинской армии. Населенные пункты Александровка и Благодатное, которые уже заняли российские войска, находятся севернее Николаева, недалеко от Снигиревки – райцентра Николаевской области, который ВС России контролируют с конца марта. Вообще, Снигиревский район постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ», – указала Шеслер.

    По мнению собеседницы, после занятия плацдарма на правом берегу Ингульца, «оттуда можно уверенно развивать наступление в сторону Николаева». Более того, после села Благодатное, расположенного к западу от Снегиревки, по направлению к Николаеву нет крупных населенных пунктов, указала Шеслер. По ее мнению,

    после взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу.

    Взятие Николаева будет означать прекращение идущих отсюда атак на город Херсон, на стратегически важный Антоновский мост через Днепр, и на Энергодар (Запорожской области) и Запорожскую АЭС, подчеркивает Шеслер. Кроме того, полагает собеседница, освобожденный Николаев может стать частью гипотетического пояса безопасности от Мариуполя до Приднестровья – что, в том числе, обезопасит Крым от постоянной угрозы украинских обстрелов.

    Иного мнения придерживается военный эксперт Михаил Онуфриенко. О штурме региональной столицы – Николаева, речи не идет, сказал он газете ВЗГЛЯД. По его оценке, действия российских войск в первую очередь предотвращают попытки крупной группировки ВСУ, сконцентрированной в районе Николаева, развить наступление на Херсон. «Чтобы противодействовать этому, российские войска занимались локальными уничтожением подразделений противника, расположенных вдоль реки Ингулец, – полагает Онуфриенко. – В последние дни десантники ВС РФ предприняли наступление на поселки Благодатное и Партизанское. Продвижение здесь небольшое – около трех километров за неделю, но тут главное раздергивать противника, чтобы он бросал подкрепления на эти участки, лишаясь возможности организовать масштабное контрнаступление. Именно эта задача и решается нами наступлением на Николаевскую область».

    По мнению Онуфриенко, продвижение союзных сил в регионе может оказаться достаточно медленным. «Особенности Николаевской области состоят в малом плече доставки военно-технического подкрепления и живой силы для ВСУ со всего правобережья Украины», – указал аналитик.

    Со своей стороны, доктор военных наук Константин Сивков полагает – активизация на херсонско-николаевском направлении играет роль маневра, отвлекающего силы противника. «Россия показывает классический прием оперативного военного искусства, – подчеркивает Сивков. – Сейчас продвижение ВС России в Донбассе приостановилось на главном направлении, в районе Славянска, за счет того, что ВСУ постоянно подтягивает туда дополнительные силы. Поэтому Москва приняла решение нанести удар на более слабом украинском направлении – в Николаевской области». По оценке Сивкова, этим  ударом решается сразу несколько задач: во-первых, создается благоприятная ситуация для нашего продвижения вглубь именно по николаевскому направлению. Во-вторых, ВСУ будет перебрасывать сюда силы из-под Славянска.

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    Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?



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    Третьим плюсом для ВС РФ, по его словам, является тот факт, что украинская военная техника, перебрасываемая на николаевское направление, станет удобной мишенью для российской авиации и артиллерии. «Что же касается особенностей местности в Николаевской области, то там довольно плотная жилая застройка, поэтому продвижение будет развиваться медленно – в максимально возможный обход населенных пунктов», – прогнозирует собеседник.

    Ранее Сивков указывал на то, что одними из приоритетных целей возможного наступления в Николаевской области могут стать контроль над Южно-Украинской АЭС (атомной станцией, расположенной на берегах Южного Буга) и портовым городом Очаков в Днепро-Бугском лимане.

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