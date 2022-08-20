Украинские боевики собрались взорвать мост в Николаевской области

ВСУ заминировали мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено. Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны, в Белицком украинскими националистами в школе № 9 (ул. Труда) оборудованы опорный пункт, позиции артиллериии РСЗО, при этом эвакуация мирных жителей из близлежащих домов не проводилась, националисты используют их в качестве «живого щита».

Кроме того, ВСУ устроили казармы и склады боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки в школе в Новодмитровке.

«В Константиновке на территории школы № 16 (ул. Преображенская) дислоцируются украинские вооруженные формирования, а на прилегающей территории размещены бронетехника и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты. В Николаеве на территории школ № 36 (ул. Пограничная) и № 64 (ул. Архитектора Старова) дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы», – заявили в Минобороны.

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