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10 августа, среда  |  Последнее обновление — 14:49  |  vz.ru
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Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Россию на Украине усиливает «снайпер тяжелого калибра»

Россия активно применяет военные новинки на Украине РИА Новости
Россия продолжает совершенствовать одну из главных новинок украинской спецоперации – высокоточные средства поражения. Среди них особенно выделяется артиллерийский снаряд «Краснополь». Чем интересен этот боеприпас и что делает его принципиально новым инструментом на поле боя?  Подробности...
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Украина заменяет враньем несуществующие победы

ВСУ готовятся к наступлению на юге. Или не готовятся? REUTERS/Gleb Garanich
Очередное громкое признание сделали в украинском руководстве: оказывается, все заявления Киева по поводу подготовки «контрнаступления на юг» оказались блефом и дезинформацией. Возможно, военное и политическое руководство киевского режима считает подобную тактику удачным приемом в информационной войне. Почему же в реальности он работает совсем по-другому? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Пределы санкций ЕС и иллюзия быстрого примирения

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Дмитрий Грунюшкин, писатель
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    ВСУ готовятся к наступлению на юге. Или не готовятся?
    		   10 августа 2022, 14:10
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Николай Стороженко

    Очередное громкое признание сделали в украинском руководстве: оказывается, все заявления Киева по поводу подготовки «контрнаступления на юг» оказались блефом и дезинформацией. Возможно, военное и политическое руководство киевского режима считает подобную тактику удачным приемом в информационной войне. Почему же в реальности он работает совсем по-другому?

    В конце весны, после упорных боев, было сломлено сопротивление ВСУ в Мариуполе. Его потеря стала одним из самых чувствительных ударов для украинских войск, тем более, что в ходе операции в плену оказались боевики «Азова». С тех пор говорящие головы офиса президента (ОП) Украины не переставали успокаивать сограждан грядущими контрнаступлениями. В первую очередь на херсонском направлении. 

    «Все это [удары по мостам, складам и т. п.] в совокупности даже невоенному человеку о чем-то очень конкретно сигналит. Сигналит о том, что мы эту «котлету» готовим к нарезанию и поеданию», – говорил Алексей Арестович еще 20 июля. 

    Правда, спустя три дня «котлета» превратилась в «...там не совсем иловайская ситуация». К концу месяца Арестович и вовсе заговорил о грядущем наступлении ВС РФ на Николаев.

    И вот теперь окончательную (?) точку в вопросе ставит советник главы ОП Украины Михаил Подоляк. Как следует из его интервью Би-би-си, вся тема контрнаступления ВСУ на Херсон изначально была (?) дезинформацией: «Была ли это ИПСО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии – это часть ИПСО [информационно-психологические операции]. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня». 

    А ранее было сказано, например, и то, что все сообщения о создании «миллионной армии для освобождения Юга» тоже не имели отношения к реальности. «Вероятно, возникло некоторое недопонимание», – объяснял министр обороны Украины Резников.

    Дальше Подоляк принимается объяснять, что у них контрнаступления совсем другие, не такие, как у России, креативные. Однако главное сказано: самое ожидаемое патриотами Украины наступление оказалось, кхм, выдумкой. Иначе говоря, перед нами – очередное вранье в исполнении украинских руководителей.

    Не спорим, еще Сунь-цзы говорил, что война – это путь обмана. Однако Сунь-цзы имел в виду, что обманывать нужно врага, а не всех подряд. И тем более – не собственных сограждан.

    Между тем о «контрнаступлении Украины» за последние месяцы уже успели написать все мировые СМИ. О нем успели порассуждать ведущие западные мозговые центры вроде Института по изучению войны. По информации, озвученной украинскими Telegram-каналами, Зеленский якобы поставил цель начать наступление до 24 августа. Наконец, херсонское контрнаступление успело обзавестись даже статьей в «Википедии», то есть стало общепризнанным фактом. И сейчас модераторы этой статьи как раз обсуждают необходимость ее удаления – из-за отсутствия предмета обсуждения.

    «О чем статья? Вроде о военной операции. Но ни дата, ни территория операции, ни ее результаты из статьи непонятны. Единственный реальный результат операции – 27 июля Вооруженными силами Украины уничтожен Антоновский железнодорожный мост в Херсоне [который на самом деле не уничтожен – прим. ВЗГЛЯД]». 

    Или вот это: «сегодня все публичные комментарии – это часть ИПСО». Нет, у нас, конечно, и в мыслях не было верить на слово представителям Украины. Особенно после признания Петра Порошенко относительно Минских соглашений: мол, мы просто силы копили.

    Просто интересно, как в таком случае Украина со своими так называемыми союзниками коммуницирует? Вчера наобещали чего-нибудь, а сегодня говорят, что это было ИПСО? А со своим же населением? Ну в смысле с теми, кого она считает своим населением. 

    Возьмем тот же Херсон, раз уж вокруг него все завертелось. Нет сомнений, что многие жители Херсонской области (той ее части, что находится под контролем РФ) по тем или иным причинам хотят возвращения этих территорий под контроль Украины и ждут прихода ВСУ. Нет смысла обсуждать, насколько эти причины обоснованы (или, наоборот, глупы). Кто-то изменит свои взгляды, кто-то уедет, кто-то останется сторонником Украины (таких и в Крыму хватает, хотя восемь лет уже прошло).

    И вот эти затаившиеся патриоты Украины каждый вечер смотрят обращения Зеленского, потом – Арестовича с Фейгиным, ждут контрнаступления и тихонько поют украинский гимн. А потом приходит 9 августа – и они узнают, что это было ИПСО. Что это было, гром? Нет, это трещат шаблоны патриотов Украины. 

    Если бы эти патриоты были хотя бы чуть более наблюдательными, они были бы более готовы к такому бесстыдному обману со стороны офиса президента Украины. На самом деле все эти арестовичи и подоляки практикуют такое вранье постоянно. Просто из-за плотности заявлений и событий практически никто уже не помнит, что они говорили пару недель назад.

    Взять хотя бы легендарную фразу «Активная фаза войны закончится через две-три недели», сказанную Арестовичем в конце марта. Над ней смеются даже на Украине. Правда, смеющихся исчезающе мало – в сравнении с теми, кто ловит Алексея на улицах Киева, чтобы сфотографироваться. По последним данным, ему уже даже пришлось завести охранника: желающих получить фото слишком много.

    В итоге офису президента Украины приходится, как они это называют, «воевать креативно». «Сегодняшние взрывы в Новофедоровке – очередное напоминание о том, чей Крым. Потому что он – Украина», – гордо заявляет вице-премьер Ирина Верещук. В похожем ключе высказался и Подоляк. Арестович сначала туманно намекнул на украинский ВПК, а потом – на украинских партизан. Правда, местные жители свидетельствуют, что перед взрывами в Новофедоровке не было звуков «прилета», характерных для ракетного удара. Взрывы начались внезапно. Да и МО РФ заявило о том, что никакого обстрела с украинской стороны не было: на аэродроме взорвались находившиеся там авиационные боеприпасы.

    А что же ОП? Сели в лужу, отряхнулись, пробежались по новостной ленте, нашли подходящий повод – и выдали его за свою перемогу. Кушайте, дорогие украинцы, это вам вместо контрнаступления. Завтра еще что-нибудь соврем.

    Или даже давайте так. На секунду допустим, это действительно Украина. Беспилотники или ATACMS – неважно. Сначала вы три месяца на весь мир врете о контрнаступлении, о скором тактическом поражении РФ и выходе на границы 1991 года, без чего не будет никаких мирных переговоров. А потом вместо него лупите по какой-нибудь нефтебазе или аэродрому (в половине случаев криво). И с важным видом заявляете, что так и было задумано, это такое ИПСО.

    Херсонские «патриоты Украины», к слову, не одиноки. Есть еще «донецкие патриоты», которым такие подоляки уже восемь лет точно так же дуют в уши скорым контрнаступлением в Донбассе. Вот-вот, сейчас только «джавелины» подвезут. Сегодня мало кто уже вспомнит, что с поклонения «джавелинам» все это ИПСО по сути и начиналось.

    Разумеется, у этого бесконечного вранья есть причина. Если бы все эти советники еще в конце февраля откровенно обрисовали украинцам их ближайшее будущее, всех ключевых представителей украинской элиты украинцы привезли бы в наручниках в Гостомель. И на этом все бы и кончилось. Вместо этого украинскую лягушку варят постепенно, так, чтобы она этого не замечала. Пока не станет слишком поздно. И почти никто уже не скажет: «Э-э-э, стоп, а где же обещанное контрнаступление?»


     
     
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