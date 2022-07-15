Министр обороны Украины объяснил непониманием свои слова о контрнаступлении на юге

Глава украинского Минобороны Алексей Резников объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге неправильно поняли.

«Скажем так, там произошел немного misunderstanding (непонимание). Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной», – заявил он в интервью Би-би-си, передает ТАСС.

Он не подтвердил, что есть приказ президента Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы. Глава ведомства пояснил, что есть приказ готовить планы по деоккупации всей Украины, в том числе территории, «оккупированные с 2014 года».

«Конкретный приказ. А дальше уже, с точки зрения приоритезации планов – военные, исходя из возможностей, должны предложить», – сказал министр.

Резников уточнил, что Киев желает вернуться к границам по состоянию на 1991 год.

«Вопрос в очередности кампаний и ресурса, который нам для этого нужен. И мы это, совершенно не скрывая, обсуждаем с нашими партнерами. Они знают о наших планах. Чтобы быть максимально эффективным, планировать серьезные контрнаступления, нам нужно больше современного оружия», – заявил глава Минобороны.

При этом он отметил, что боевые действия могут закончиться до конца года.

Напомним, Резников в интервью The Times заявил, что украинские войска получили приказ Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 млн бойцов для выполнения этой и других задач командования.

На следующий день после публикации Зеленский заявил, что не читал интервью министра и отказался комментировать военные планы.