Взгляд
2 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
Разделы

Как Россия переживает угольное эмбарго

Уголь из России имеет ряд преимуществ Сергей Бобылев/ТАСС
Пока ЕС закрывает заводы и повышает цены для населения, российские угольщики искали новые рынки сбыта. Найти их не составило труда, однако полностью перенаправить европейские объемы на азиатские рынки им все еще не удалось. Падение экспорта российским угольщикам дается не так легко, как снижение экспорта газа Газпрому. Как угольщики переживут временные трудности из-за европейского эмбарго?  Подробности...
Перейти в раздел…

Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

Баржи, на которых пыталась добраться третья группа диверсантов, были потоплены t.me/RVvoenkor
Десант, который Киев пытался высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами. На что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско? Подробности...
Перейти в раздел…

Президент Германии предпринял атаку на Русскую церковь

Франк-Вальтер Штайнмайер присоединился к гонениям на РПЦ Uli Deck/DPA/Global Look Press
Русская православная церковь стала новым объектом антироссийской кампании на Западе – и на этот раз против нее выступил один из высших германских чиновников. Почему президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал исключить РПЦ из Всемирного совета церквей, что представляет собой эта организация и почему все это имеет прямое отношение к немецким деньгам? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Денацифицировать Украину можно только с помощью другой идеологии

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Многие беженцы подвержены пропаганде нацистской и русофобской идеологии, которая продвигается на Украине, прежде всего, в школах, для воздействия на сознание подростков. Что происходит массово и довольно эффективно. Подробности...

В мире просыпаются региональные конфликты

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже при сохранении в ближайшие годы достаточно интенсивного конфликта России и Запада, другие региональные конфликты никуда не денутся. Подробности...

Украине нужны две новых «де»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Цели и задачи российской СВО должны измениться. К денацификации и демилитаризации украинской территории необходимо добавить ее денуклеаризацию и делегитимацию действующего там режима. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Смертники Зеленского: десант ВСУ на ЗАЭС

Сербов ведут к предательству России

Как нам проводить Горбачева

Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
Подробности...

Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
Подробности...

Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Довольны ли вы школой, в которую ходит ваш ребенок?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к возвращению в Россию людей, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Безразлично
Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
  • Воздушно-десантные войска

  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

  • Ракетные войска стратегического назначения

  • Сухопутные войска

  • Все в равной степени
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра НАТО
    В детсаду Читы выдали грамоты с гербом Украины Суд на Украине приговорил к тюрьме российского танкиста Москва призвала не драматизировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут» Блинкен обвинил Пекин в геноциде
    НАТО предсказало Западу «тяжелую зиму» СБУ пыталась помешать получению украинцами гражданства других стран Посольство России отреагировало на публикацию Госдепа про Симоньян ЕС призвал власти Сербии разрешить гей-парад
    Российский «Град» уничтожил американскую М777 ВСУ на харьковском направлении В Запорожской области рассказали о помощи Киева в объединении региона с Россией Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер попытались застрелить Джонсон посоветовал британцам поменять чайники

    результат «контрнаступления»


    Морги Николаева забиты телами украинских военных

    «не усложнять себе жизнь»


    Германия не захотела отказываться от импорта газа из России

    невыдача виз


    США сорвали визит главы МВД России в ООН

    Видео

    военная авантюра


    Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

    рекордные дивиденды


    Как государство выиграет от сюрпризов Газпрома

    экспроприация собственности


    Прибалтика готова ограбить доверчивых россиян

    жертва очернения


    Горбачев заслужил восстановления справедливости

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как российский спорт пробивал себе дорогу к пьедесталу

    морально-нравственный камертон


    Дмитрий Орехов: Когда не трудно, а подло быть богом

    попытка контрнаступления


    Владислав Шурыгин: У ВСУ слишком велик соблазн пойти ва-банк

    символ освобождения


    Сергей Миркин: Донбассу очень нужна новая идеология России

    на ваш взгляд


    Довольны ли вы школой, в которую ходит ваш ребенок?

    Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

    Баржи, на которых пыталась добраться третья группа диверсантов, были потоплены
    		   2 сентября 2022, 08:48
    Фото: t.me/RVvoenkor
    Текст: Михаил Мошкин,
    Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Десант, который Киев пытался высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами. На что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско?

    «Мы рады, что Российская Федерация сделала все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших инспекторов», – так официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ответил на вопрос журналистов о предотвращении Россией попытки высадить украинский десант рядом с Запорожской АЭС в день визита на станцию миссии МАГАТЭ. Слова Дюжаррика на брифинге в четверг приводит ТАСС.

    Если бы организованная киевской властью операция по захвату станции увенчалась успехом, то делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси стала бы живым щитом для украинских диверсантов, привел мнение Минобороны России военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Роль фактически взятой в заложники миссии международного агентства сводилась бы к фиксации нового статус-кво – «Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева», отмечает Коц.

    По мнению военкора, в случае успеха операции последовала бы серия громких заявлений Вашингтона и европейских столиц с призывами к России обеспечить «демилитаризованную зону» вокруг ЗАЭС, где должны остаться наблюдатели МАГАТЭ – теперь уже под охраной бойцов ВСУ. «Мы бы уже не смогли ничего предпринять, чтобы выбить оттуда ВСУ, поскольку это влечет высокие риски для безопасности станции. Кроме того, при попытке вернуть ее под наш контроль на нас бы посыпались обвинения западных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ГРУ, майор в отставке Сергей Козлов.

    В реальности же сотрудники международного агентства остались наблюдать за работой станции под наблюдением российских военных. А перед этим Гросси и его коллеги ознакомились с последствиями обстрелов украинской армией крупнейшей АЭС Европы и приняли подписанное 20 тысячами жителей соседнего города Энергодара обращение к мировому сообществу с призывом прекратить террор со стороны киевских военных. Отметим, что попытке захвата ЗАЭС украинским десантом предшествовал интенсивный обстрел города-спутника станции – Энергодара, продолжавшийся со среды. В городе была недоступна мобильная связь.

    В четверг, в 6 часов утра на берегу Каховского водохранилища, примерно в трех километрах к северо-востоку от станции на семи лодках высадились украинские диверсанты. По данным Минобороны России, на южном берегу водохранилища были зафиксированы две группы общей численностью до 60 человек. Атака диверсионных групп была отбита бойцами Росгвардии, охраняющими станцию, при поддержке ВС России, в том числе вертолетов армейской авиации, сообщил ТАСС. Украинские военные были блокированы в районе дачного поселка, рассказал глава администрации Энергодара Александр Волга. Чуть позже сотрудник Запорожской областной администрации Владимир Рогов сообщил, что 40 из 60 диверсантов были ликвидированы.

     

    Около семи утра ВСУ предприняли попытку высадить еще одну диверсионную группу – на сей раз близ поселка Водяное. Для этого из расположенного на северном берегу водохранилища Никополя вышли две самоходные баржи. Обе были потоплены. Уже после того, как стало ясно, что операция провалилась, около 8.00 артиллерия ВСУ обстреляла район населенного пункта Васильевка, где миссия МАГАТЭ во главе с Гросси должна была встретиться с представителями России. Одновременно четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока Запорожской АЭС. При этом, в 13 часов, незадолго до прибытия международных экспертов на ЗАЭС, украинская артиллерия прекратила обстрелы атомной станции.

    Украинские диверсанты проходили спецподготовку в Великобритании под руководством офицеров спецслужбы МИ-6, заявил Рогов. По его словам, диверсанты вернулись на Украину через Варшаву, откуда добрались до Одессы, а затем прибыли в конце августа в Днепропетровскую область.

    «Была информация, что в составе украинского десанта находилось даже несколько британских офицеров,

    – в свою очередь отметил Козлов. «В целом это даже уже не секрет, что западные спецслужбы помогают украинскому командованию, – рассказал ветеран ГРУ. – У британцев есть служба SAS – «Особая воздушная служба». Она считается элитной структурой, это раскрученный бренд, ее бойцы отличаются высоким уровнем подготовки». Правда, добавил Козлов, по словам самих сотрудников службы, за последние годы в Британии в целом довольно серьезно снизился уровень военной подготовки.

    «Применительно к ВСУ, я вполне допускаю, что их обучает британский спецназ SAS и американские инструкторы, – в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД президент Союза «Офицеры группы «Альфа», ветеран ФСБ Алексей Филатов. «Но, говоря о данной конкретной высадке, хочу заметить: нет никакого фирменного почерка британского или американского спецназа – все операции всегда во всех странах проводятся исходя из задач, вооружения, возможностей, целесообразности, минимальных потерь, вероятности выполнения боевой задачи, географии местности и других факторов». «Вместе с тем украинские силы спецоперации – это не зеленые ребята, они хорошо подготовлены, на достойном уровне. Они обученные, смышленые, понимают специфику работы, – в свою очередь заметил Козлов.

     

    Но с точки зрения логики, действия украинских военных выглядят безумием и самоубийством, тем более с учетом расположения здесь и в Энергодаре внушительных российских сил быстрого реагирования, рассуждает Филатов. На то же обстоятельство указывает и источник Telegram-канала «Рыбарь». На ЗАЭС несколько контуров безопасности, станцию охраняют бойцы Росгвардии, оснащенные тяжелой техникой, в то время как группы десанта располагали лишь стрелковым вооружением. Кроме того, от места высадки десанта до АЭС – несколько километров по открытой местности.

    Очевидно, командование ВСУ решило, пожертвовав жизнями роты солдат, задержать или сорвать миссию МАГАТЭ, полагает источник. «Такое впечатление, что в Киеве решили похоронить своих солдат и наделать очень много шума в преддверии визита миссии Гросси, – указывает Филатов. – В информационной войне создание подобного шума порой эффективнее, чем залп артиллерии или точный выстрел снайпера, поскольку распространение данных – даже не совсем достоверных – позволяет создавать фон, управлять настроением миллионов людей».

    По мнению Рогова, разработанный в Киеве план мог предполагать своего рода взаимодействие диверсантов и членов делегации Гросси. «Я допускаю, что некоторые из этих членов делегации миссии МАГАТЭ не такие простые, как могут показаться. Может быть, они о чем-то знали и допускали, и стали бы заложниками чуть ли не по доброй воле, легализовав взятие под контроль атомной станции», – сказал сотрудник Запорожской администрации в эфире Первого канала. «В составе делегации МАГАТЭ специалисты из Польши, Литвы, Китая, Сербии, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. Часть из них несомненно работают на спецслужбы своих стран, то есть они еще и разведчики», – отметил в Telegram-канале политолог Марат Баширов.

    Британцы не единственные, кто замешан в последних событиях в Запорожской области. Ранее об участии США в подготовке контрнаступления Украины сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники. Пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер не стал раскрывать детали сотрудничества, указав лишь на то, что Вашингтон ведет с Киевом регулярный военный диалог на различных уровнях. «В целом мы предоставляем украинской стороне информацию для лучшего понимания угроз, с которыми они сталкиваются», – сказал он.

    «Стало складываться впечатление, что руководство миссии МАГАТЭ действует в каком-то согласованном плане вместе с украинскими властями. И куратор плана представляет не Киев, а какую-то иностранную страну. При этом не все члены миссии об этом знают, они – как заложники сейчас», – высказал предположение Баширов. «Не стоит исключать западной помощи в организации операции, – со своей стороны отмечает Козлов. – Планировано и подготовлено было на должном уровне. По большому счету, замысел этой операции был интересный, просчетов нет. Просто, скорее всего, у них произошла утечка информации. А наша разведка в свою очередь сработала крайне профессионально».

    Добавим, что после того, как диверсионная операция прошла не по плану, ВСУ вернулись к своей рутинной повестке. Вечером в четверг украинские войска продолжили обстреливать Энергодар, они попали по тепловой электростанции, расположенной вблизи Запорожской АЭС, заявил глава администрации города-спутника Александр Волга.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •