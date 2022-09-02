Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

Десант, который Киев пытался высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами. На что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско?

«Мы рады, что Российская Федерация сделала все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших инспекторов», – так официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ответил на вопрос журналистов о предотвращении Россией попытки высадить украинский десант рядом с Запорожской АЭС в день визита на станцию миссии МАГАТЭ. Слова Дюжаррика на брифинге в четверг приводит ТАСС.

Если бы организованная киевской властью операция по захвату станции увенчалась успехом, то делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси стала бы живым щитом для украинских диверсантов, привел мнение Минобороны России военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Роль фактически взятой в заложники миссии международного агентства сводилась бы к фиксации нового статус-кво – «Запорожская АЭС перешла под полный контроль Киева», отмечает Коц.

По мнению военкора, в случае успеха операции последовала бы серия громких заявлений Вашингтона и европейских столиц с призывами к России обеспечить «демилитаризованную зону» вокруг ЗАЭС, где должны остаться наблюдатели МАГАТЭ – теперь уже под охраной бойцов ВСУ. «Мы бы уже не смогли ничего предпринять, чтобы выбить оттуда ВСУ, поскольку это влечет высокие риски для безопасности станции. Кроме того, при попытке вернуть ее под наш контроль на нас бы посыпались обвинения западных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ГРУ, майор в отставке Сергей Козлов.

В реальности же сотрудники международного агентства остались наблюдать за работой станции под наблюдением российских военных. А перед этим Гросси и его коллеги ознакомились с последствиями обстрелов украинской армией крупнейшей АЭС Европы и приняли подписанное 20 тысячами жителей соседнего города Энергодара обращение к мировому сообществу с призывом прекратить террор со стороны киевских военных. Отметим, что попытке захвата ЗАЭС украинским десантом предшествовал интенсивный обстрел города-спутника станции – Энергодара, продолжавшийся со среды. В городе была недоступна мобильная связь.

В четверг, в 6 часов утра на берегу Каховского водохранилища, примерно в трех километрах к северо-востоку от станции на семи лодках высадились украинские диверсанты. По данным Минобороны России, на южном берегу водохранилища были зафиксированы две группы общей численностью до 60 человек. Атака диверсионных групп была отбита бойцами Росгвардии, охраняющими станцию, при поддержке ВС России, в том числе вертолетов армейской авиации, сообщил ТАСС. Украинские военные были блокированы в районе дачного поселка, рассказал глава администрации Энергодара Александр Волга. Чуть позже сотрудник Запорожской областной администрации Владимир Рогов сообщил, что 40 из 60 диверсантов были ликвидированы.

Около семи утра ВСУ предприняли попытку высадить еще одну диверсионную группу – на сей раз близ поселка Водяное. Для этого из расположенного на северном берегу водохранилища Никополя вышли две самоходные баржи. Обе были потоплены. Уже после того, как стало ясно, что операция провалилась, около 8.00 артиллерия ВСУ обстреляла район населенного пункта Васильевка, где миссия МАГАТЭ во главе с Гросси должна была встретиться с представителями России. Одновременно четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока Запорожской АЭС. При этом, в 13 часов, незадолго до прибытия международных экспертов на ЗАЭС, украинская артиллерия прекратила обстрелы атомной станции.

Украинские диверсанты проходили спецподготовку в Великобритании под руководством офицеров спецслужбы МИ-6, заявил Рогов. По его словам, диверсанты вернулись на Украину через Варшаву, откуда добрались до Одессы, а затем прибыли в конце августа в Днепропетровскую область.

«Была информация, что в составе украинского десанта находилось даже несколько британских офицеров,

– в свою очередь отметил Козлов. «В целом это даже уже не секрет, что западные спецслужбы помогают украинскому командованию, – рассказал ветеран ГРУ. – У британцев есть служба SAS – «Особая воздушная служба». Она считается элитной структурой, это раскрученный бренд, ее бойцы отличаются высоким уровнем подготовки». Правда, добавил Козлов, по словам самих сотрудников службы, за последние годы в Британии в целом довольно серьезно снизился уровень военной подготовки.

«Применительно к ВСУ, я вполне допускаю, что их обучает британский спецназ SAS и американские инструкторы, – в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД президент Союза «Офицеры группы «Альфа», ветеран ФСБ Алексей Филатов. «Но, говоря о данной конкретной высадке, хочу заметить: нет никакого фирменного почерка британского или американского спецназа – все операции всегда во всех странах проводятся исходя из задач, вооружения, возможностей, целесообразности, минимальных потерь, вероятности выполнения боевой задачи, географии местности и других факторов». «Вместе с тем украинские силы спецоперации – это не зеленые ребята, они хорошо подготовлены, на достойном уровне. Они обученные, смышленые, понимают специфику работы, – в свою очередь заметил Козлов.

Но с точки зрения логики, действия украинских военных выглядят безумием и самоубийством, тем более с учетом расположения здесь и в Энергодаре внушительных российских сил быстрого реагирования, рассуждает Филатов. На то же обстоятельство указывает и источник Telegram-канала «Рыбарь». На ЗАЭС несколько контуров безопасности, станцию охраняют бойцы Росгвардии, оснащенные тяжелой техникой, в то время как группы десанта располагали лишь стрелковым вооружением. Кроме того, от места высадки десанта до АЭС – несколько километров по открытой местности.

Очевидно, командование ВСУ решило, пожертвовав жизнями роты солдат, задержать или сорвать миссию МАГАТЭ, полагает источник. «Такое впечатление, что в Киеве решили похоронить своих солдат и наделать очень много шума в преддверии визита миссии Гросси, – указывает Филатов. – В информационной войне создание подобного шума порой эффективнее, чем залп артиллерии или точный выстрел снайпера, поскольку распространение данных – даже не совсем достоверных – позволяет создавать фон, управлять настроением миллионов людей».

По мнению Рогова, разработанный в Киеве план мог предполагать своего рода взаимодействие диверсантов и членов делегации Гросси. «Я допускаю, что некоторые из этих членов делегации миссии МАГАТЭ не такие простые, как могут показаться. Может быть, они о чем-то знали и допускали, и стали бы заложниками чуть ли не по доброй воле, легализовав взятие под контроль атомной станции», – сказал сотрудник Запорожской администрации в эфире Первого канала. «В составе делегации МАГАТЭ специалисты из Польши, Литвы, Китая, Сербии, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. Часть из них несомненно работают на спецслужбы своих стран, то есть они еще и разведчики», – отметил в Telegram-канале политолог Марат Баширов.

Британцы не единственные, кто замешан в последних событиях в Запорожской области. Ранее об участии США в подготовке контрнаступления Украины сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники. Пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер не стал раскрывать детали сотрудничества, указав лишь на то, что Вашингтон ведет с Киевом регулярный военный диалог на различных уровнях. «В целом мы предоставляем украинской стороне информацию для лучшего понимания угроз, с которыми они сталкиваются», – сказал он.

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«Стало складываться впечатление, что руководство миссии МАГАТЭ действует в каком-то согласованном плане вместе с украинскими властями. И куратор плана представляет не Киев, а какую-то иностранную страну. При этом не все члены миссии об этом знают, они – как заложники сейчас», – высказал предположение Баширов. «Не стоит исключать западной помощи в организации операции, – со своей стороны отмечает Козлов. – Планировано и подготовлено было на должном уровне. По большому счету, замысел этой операции был интересный, просчетов нет. Просто, скорее всего, у них произошла утечка информации. А наша разведка в свою очередь сработала крайне профессионально».

Добавим, что после того, как диверсионная операция прошла не по плану, ВСУ вернулись к своей рутинной повестке. Вечером в четверг украинские войска продолжили обстреливать Энергодар, они попали по тепловой электростанции, расположенной вблизи Запорожской АЭС, заявил глава администрации города-спутника Александр Волга.

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