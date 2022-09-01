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Газпром снова шокировал российский рынок. Два месяца назад он всех удивил отказом платить рекордные дивиденды, а теперь – наоборот – неожиданным решением их выплатить. Почему государство как основной акционер газовой компании сначала отказалось от денег, а теперь решило получить то, что причитается? Кто и сколько получит от Газпрома?  Подробности...
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Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
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Херсон для ВСУ становится страшнее Иловайска

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Украине нужны две новых «де»

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    Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

    Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию
    		   1 сентября 2022, 13:02
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия?

    В четверг Министерство обороны России сообщило, что 6.20 мск на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС киевским режимом была осуществлена высадка двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках. Диверсанты были блокированы подразделениями Росгвардии, осуществлявшими охрану ЗАЭС, и подошедшими к ним на усиление подразделениями российских военных. 

    Кроме того, около 7.00 мск подразделениями российских Вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российских Вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены.

    Вместе с тем 31 августа вооруженными силами Украины нанесен удар тремя «дронами-камикадзе» по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра. Жертв и разрушений нет.

    Все это происходит на фоне запланированного миссией МАГАТЭ визита на Запорожскую АЭС. В четверг утром она выдвинулась из Запорожья и пытается добраться к окраинам Энергодара. При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега. Против боевиков применяется авиация.

    «Массированные обстрелы начались в 5.30, а уже спустя полчаса в трех километрах от ЗАЭС на берегу Каховского водохранилища высадился украинский десант. Наши ребята быстро их вычислили, сейчас противник находится под плотным огнем, им не дают возможности даже поднять голову. Большая часть боевиков уже уничтожена», – рассказал газете ВЗГЛЯД член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    «Сил для борьбы с противником хватает. Активно работает авиация, вертолеты, плюс минометные подразделения, спецназ. Наше преимущество безоговорочно. Это касается не только техники, но и людей, которые занимаются охраной объекта», – перечислил собеседник.

    «Также было зафиксировано три прилета в 400 метрах от первого блока станции. Это очень близко. По предварительной информации, речь идет о 155-мм калибре западного образца. Удары уже традиционно наносились со стороны Марганца или Никополя», – отметил Рогов.

    Собеседник также выразил уверенность в том, что это была умышленная провокация, связанная с приездом миссии МАГАТЭ. «Была попытка захватить станцию. Зеленскому и ВСУ было важно сделать это к приезду миссии МАГАТЭ. Они хотели показать, что ЗАЭС якобы находится под украинским контролем. Но это были самоубийственные действия. С кокошниками, хлебом и солью их никто встречать не стал бы», – рассуждает он.

    «Сейчас в Энергодаре напряженная обстановка. Массированные обстрелы ведутся уже несколько часов. Зафиксированы прямые попадания по жилым домам, разрушены два детских сада, магазины. Люди, очевидно, немного напуганы, испытывают тревогу. Что касается Запорожской АЭС, то она находится в рабочем состоянии, уровень радиации в пределах естественного фона», – заключил Рогов. 

    В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков назвал высадку украинского десанта близ Запорожской АЭС «бредовой авантюрой». «Есть все основания полагать, что высадка боевиков ВСУ приурочена к приезду миссии МАГАТЭ и ее целью было показать, что на территории Запорожской АЭС находятся украинские военные», – рассказал он.

    «Однако расчет украинских военных не оправдался, захватить станцию они не смогли. Теперь им будет гораздо сложнее скрыть, что Запорожскую АЭС обстреливали именно украинские войска. Мы хоть и не можем гарантировать независимость выводов комиссии, но сохраняем надежду на справедливость», – отметил собеседник.

    «Если бы ВСУ удалось показать, что территорию АЭС контролируют украинские войска, все страны тут же надавили бы на Россию с призывом сделать станцию демилитаризованной зоной под контролем Украины», – полагает эксперт.

    При этом командованию ВСУ и Зеленскому плевать на жизни украинских военных и мирных жителей Энергодара. «Зеленский их обнулил. Они для него ничего не значат. «Провалилась операция? Ну и бог с ним. Мобилизуем еще». Примерно так он рассуждает. Это касается и сумасшедших попыток «контрнаступления» ВСУ под Херсоном, которое обернулось для Зеленского позорным разгромом», – добавил собеседник.   

    «Не менее возмутительно и то, что в планировании подобных операций участвуют американские специалисты, причем западная пресса это признает и порой даже хвастается этим. В недавнем материале CNN прямо говорится, что США призвали ВСУ ограничить операции по географии и по целям, чтобы не увязнуть на нескольких фронтах», – напоминает эксперт.

    «Если Зеленскому не жалко украинцев, то американцам подавно. Планирование операций, которые происходили в последнее время на южном фланге, строились на тактике стран НАТО. Это не принесло того результата, на который рассчитывали в Вашингтоне. Но жизни украинцев – это меньшее, что их сейчас заботит», – полагает Леонков. В то же время политолог и экономист Иван Лизан уверен в том, что

    команда Зеленского не заинтересована в визите миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

    «Изначально они пытались всячески затянуть процесс согласования визита. При этом МАГАТЭ – не ОБСЕ, они не составляют военные отчеты об обстрелах и не дают оценок происходящему за пределами АЭС», – сказал Лизан газете ВЗГЛЯД.

    «Ожидается, что миссия просто досконально изучит состояние самой станции, подтвердит, что там безопасно, и покинет объект. Но, очевидно, даже сам факт того, что на ЗАЭС кто-то приедет, напрягает Зеленского и его партнеров», – отметил эксперт.

    «Причем подобные военные авантюры мы наблюдаем все чаще. Когда американские и британские чиновники говорят, что украинское командование самостоятельно принимает итоговые решения по операциям – это ложь. И, по всей видимости, у американцев еще были некие иллюзии на счет боеспособности ВСУ. Да и сами боевики, возможно, думают, что они хорошо обучены и как «терминаторы» вмиг реализуют свой замысел. Но «терминаторами» в этой истории оказались не они», – сыронизировал Лизан.

    Ну а в экономическом плане цели противника не меняются уже довольно продолжительное время. «Зеленскому надо привлечь внимание к себе и заодно актуализировать тему Украины в западных умах. Кроме того, ему критически важно не допустить вывод Запорожской АЭС из состава украинской энергосистемы», – предположил собеседник.

    «Станция обладает очень высокими энергогенерирующими мощностями, которые позволяют выдавать огромное количество электроэнергии. А ряд украинских городов к отопительному сезону вообще не готов, хотя холода уже вот-вот наступят. Именно поэтому Зеленский и ВСУ пытаются извлечь из этой истории либо политические очки, либо экономические, либо просто навредить России и освобожденным территориям. В этой связи будет интересно понаблюдать за реакцией Запада на провал ВСУ. Они ведь для себя тоже должны сделать некие выводы», – заключил Лизан.

    Вместе с тем, несмотря на попытки ВСУ сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. «Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем», – подчеркнуло Минобороны РФ в отдельном заявлении.

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