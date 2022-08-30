Европе рассчитывает на электричество с Запорожской АЭС

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30 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
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Сбылась газовая мечта Европы

Газовое противостояние Германии и России перешло в словесную плоскость Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС
Биржевая торговля газом в Европе все больше напоминает американские горки. Еще в пятницу цена подскочила выше 3,5 тыс. долларов, а в понедельник она упала ниже 2,9 тыс. долларов за тысячу кубометров. Теперь для таких серьезных взлетов и падений достаточно написать сообщение в социальной сети. Еврокомиссия добилась того, чего постоянно требовала от Газпрома, – рыночной цены на газ. Скоро она исполнит еще одну мечту – заполнит подземные хранилища на зиму. Почему это не поможет? Подробности...
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Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Председателю конференции Густаво Злаувинену пришлось лишь констатировать ее провал Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу – российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России? Подробности...
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Киев уничтожает резервы ВСУ под Херсоном

Российская артиллерия буквально перемолола наступающие силы ВСУ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для ВСУ потерей сотен убитых солдат, десятков танков и нескольких самолетов. Зачем Киев предпринял эту авантюру и как дальше может развиваться ситуация на этом направлении? Подробности...
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За что африканцы унизили Эммануэля Макрона

Толпа граждан Алжира приняла Макрона неласково Юрий Смитюк/ТАСС
В Сети разлетелись кадры, на которых жители Алжира заставили испугаться и убежать не кого-нибудь, а целого президента Франции. Зачем Эммануэль Макрон ездил в эту бывшую французскую колонию в Африке, что просил у алжирского руководства и почему местное население приняло его столь нерадушно? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Европе рассчитывает на электричество с Запорожской АЭС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если сейчас выпадение генерируемой ЗАЭС электроэнергии из баланса Украина еще сможет пережить, то зимой это может стать проблемой для целого ряда регионов страны. И – что также немаловажно – отключение ЗАЭС могло поставить крест на планах экспорта Киевом электроэнергии в соседние страны. Подробности...

Нельзя делать из экзорцизма представление

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Экзорцизм – это церковная практика, восходящая к Новому Завету, в ходе которой Церковь, действуя именем Христа, изгоняет бесов и освобождает одержимого ими человека. Подробности...

Научное просвещение – это способ прийти в себя

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
И что с того, что научпросветом в основном заняты либералы? Научное знание объективно и не зависит от того, кто о нем рассказывает, – возражают мне. Но это или не совсем так, или совсем не так. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Шольц окончательно прогнулся под США

Национальная катастрофа Британии

Обсуждение: 10 комментариев

Наступление на Николаев

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Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Глеб Простаков

    Европе рассчитывает на электричество с Запорожской АЭС

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		30 августа 2022, 17:20

    В ближайшие дни эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны прибыть с инспекцией на Запорожскую АЭС. По информации The New York Times, на станцию отправятся 14 человек во главе с руководителем МАГАТЭ Раэфаэлем Гросси. Визит запланирован на даты с 31 августа по 3 сентября, но, возможно, часть инспекторов будет присутствовать на станции на постоянной основе.

    Российская сторона начала сообщать об обстрелах Запорожской АЭС с середины июля этого года. А 23 августа по запросу Москвы состоялось экстренное заседание ООН по вопросу ядерной безопасности, все участники которого согласились с необходимостью присутствия наблюдателей на ЗАЭС. Россия контролирует станцию, находящуюся в городе Энергодар, в 45 км. от Запорожья, с первых дней военной операции. Вопрос о безопасности станции был поднят МАГАТЭ еще весной текущего года, однако в Киеве визит представителей организации туда считали нежелательным, требуя от МАГАТЭ однозначного осуждения «оккупации» АЭС.

    Сообщения о регулярных обстрелах атомной станции спровоцировали усиление внешнего давления на Киев, в первую очередь – со стороны Европейского Союза, который, очевидным образом, не заинтересован в ядерных инцидентах у своих границ. При этом США и Великобритания, судя по всему, заняли в этом вопросе позицию, отличную от позиции ЕС, что могло стать предметом для споров уже внутри западного блока. Это как раз тот случай, когда то, что приемлемо для Вашингтона и терпимо для Лондона, невозможно для Берлина, Парижа и даже Варшавы с Вильнюсом просто в силу инстинкта самосохранения.

    Принципиальное согласие Украины на инспекцию МАГАТЭ, однако, уперлось в вопрос о том, как именно представители организации попадут на станцию. Последним для этого требуется согласие украинской стороны. Самый простой способ попасть на станцию, не пересекая линию фронта – через территорию России, с чем категорически не соглашалась украинская сторона. В ходе торгов по теме ЗАЭС Киев выдвинул условие о демилитаризации зоны вокруг станции, которое было отвергнуто российскими военными. Опасные торги проходили на фоне регулярных обстрелов АЭС, которые, судя по достигнутому компромиссу, все же стали пределом допустимого риска.

    Примечательно, что спекуляции на теме возможной ядерной катастрофы не прекращались вплоть до самого объявления о визите МАГАТЭ. Например, 28 августа «Энергоатом» опубликовал карту вероятного радиоактивного заражения в случае аварии на ЗАЭС. По версии украинской госкомпании, с учетом розы ветров последствия аварии ощутят на себе обширные территории Причерноморья, Крыма, востока Украины, а также приграничные регионы РФ – Ростовская область и Краснодарский край. Неудивительно, что большая часть обозначенных территорий в настоящий момент контролируется вооруженными силами России и частично признанными ДНР и ЛНР. Что, судя по логике авторов карты, должно «легитимизировать» ядерный инцидент в глазах украинского и западного обывателя.

    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Однако не только страх перед угрозой ядерной катастрофы способствовал достижению компромисса. Его объявлению предшествовали сообщения о переключении ЗАЭС на обеспечение электроэнергией южных регионов Украины, контролируемых ВС РФ, а также Крыма. А после участившихся обстрелов станции – о полном отключении энергоблоков и прекращении подачи электроэнергии в украинскую систему. И, если сейчас выпадение генерируемой ЗАЭС электроэнергии из баланса Украина еще сможет пережить в виду резкого снижения энергопотребления промышленностью, то зимой это может стать проблемой для целого ряда регионов страны.

    И – что также немаловажно – отключение ЗАЭС могло поставить крест на планах экспорта Киевом электроэнергии в соседние страны ЕС, которые тем самым рассчитывали компенсировать ожидаемый острый дефицит газа на внутреннем рынке. Вероятно, именно недополученные Киевом экспортные доходы и энергетический кризис на европейском континенте стали залогом того, что часть западного блока включилась в историю с Запорожской АЭС по полной.

    Условием согласования Киевом визита инспекторов МАГАТЭ было то, что инспекторы не должны попасть на АЭС через неподконтрольные Украине территории. Согласившись на этом, российский и украинский генштабы должны будут обеспечить техническое перемирие, необходимое для пересечения инспекторами линии фронта. Москва, в свою очередь, вероятно, получила право вето при отборе инспекторов МАГАТЭ, представляющих разные страны, с целью избежать провокаций и хоть как-то повысить шансы на беспристрастность экспертных выводов. Так, например, среди визитеров не будет представителей США и Великобритании. По сообщениям СМИ, делегация будет состояться из представителей Польши, Литвы, Китая, Сербии, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии.

    Очевидно, что миссия МАГАТЭ уже находится и будет находиться под колоссальным давлением. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед начало миссии заявил, что ждет от нее «четкого заявления о фактах нарушений всех ядерных протоколов безопасности», добавив, что «Россия поставила не только Украину, но и весь мир под угрозу ядерного инцидента». При этом украинские власти наверняка отдают себе отчет в том, что целью миссии МАГАТЭ отнюдь не является определение виновного в обстрелах станции. Для этого у организации нет ни полномочий, ни компетенции.

    МАГАТЭ прежде всего интересует состояние АЭС после обстрелов, состояние хранилищ с отработанным ядерным топливом, а также контроль над движением уранового сырья с целью недопущения попадания его третьим лицам. Впрочем, если дальнейшие спекуляции вокруг ЗАЭС не будут поддержаны Западом, ультиматум главы МИД Украины едва ли заставит МАГАТЭ действовать вопреки своим внутренним правилам.

    По итогам миссии можно будет сделать ряд важных выводов. Успех миссии продемонстрирует, что даже в этой войне все еще есть «красные линии» и спекуляции на теме ядерной безопасности – одна из них. При этом не стоит забывать, что Украина располагает пятью атомными электростанциями, в том числе Южно-Украинской АЭС в Николаевской области, в самом центре страны. Вполне вероятно, что движение фронта очень скоро может поставить вопрос также об обеспечении безопасности этого объекта. 

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