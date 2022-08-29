Власти Запорожской области сообщили о ситуации на ЗАЭС после обстрела ВСУ

В России оценили планы США набрать афганских пилотов в ВВС Украины

«Пентагон может пытаться привлечь каких угодно пилотов в ВСУ. Но коль у них нет возможности создать на Украине систему базирования для самолетов – этот план изначально обречен на провал», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о том, что Пентагон занялся набором для Украины бывших афганских летчиков.

«У американцев на сегодняшний день просто нет других вариантов, кроме как собирать и завлекать самых разных летчиков, имеющих опыт управления хотя бы схожими машинами, и переучивать их. Поскольку в вооруженных силах Украины осталось мало квалифицированных пилотов, они пытаются компенсировать их «афганским призывом», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

«У ВВС Афганистана были вертолеты советского и российского образца, а самолеты – американского, бразильского и европейского. Поэтому, вероятнее всего, летчиков, управлявших учебно-боевыми и просто боевыми самолетами, они будут просто переучивать под украинские реалии», – полагает собеседник.

«Но для нормальной работы авиации нужна система базирования, которая не подвергается систематическому огневому воздействию. На Украине такой системы базирования нет, поскольку огневое воздействие осуществляется на всю глубину театра военных действий. Поэтому обеспечить развертывание даже небольшой группировки авиации не представляется возможным», – убежден эксперт.

«ВСУ нужно минимум две эскадрильи, то есть 24 самолета, чтобы хоть в какой-то точке фронта продавить российские системы ПВО и нанести удар по войскам. Но для того, чтобы эти эскадрильи разместить, необходим целый аэродром, надежно прикрытый ПВО», – отметил Сивков.

«Российская армия контролирует ситуацию на всю глубину театра военных действий и может наносить удары по таким аэродромам высокоточными ракетами большой дальности. Именно поэтому вооруженные силы Украины и выводят в бой самолеты по несколько штук за раз, не больше. У них нет возможности создать группировку для серьезных ударов», – добавил он.

«Поэтому Соединенные Штаты могут пытаться привлечь каких угодно летчиков для отправки на Украину, но весь вопрос упирается в базирование, а отправлять по одному самолету на линию фронта – это бессмысленное занятие, которое позволит разве что немного затянуть конфликт», – заключил собеседник.

В понедельник стало известно о том, что ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины. Об этом сообщил военно-дипломатический источник сразу нескольким российским СМИ.

«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», – указывает источник.

Источник объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.

Источник также отметил, что попытки западников набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах также не удались, согласившиеся «уже в могилах и больницах».

«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», – сказал он.

По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения, – им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.

Как рассказал источник, попытки «затыкать дыры» на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева. «Все эти истерические попытки «затыкания дыр» лишь оттянут на какое-то время военную катастрофу киевского режима и политическую – его патронов в Вашингтоне. Но никак не повлияют на конечный результат», – сказал источник.

Напомним, в воскресенье в Минобороны России сообщили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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