В США призвали временно заглушить реакторы на Запорожской АЭС

Власти США призывают временно заглушить реакторы на Запорожской АЭС и полностью поддерживают поездку экспертов МАГАТЭ туда, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы в полной мере поддерживаем миссию экспертов МАГАТЭ на АЭС. Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ [на АЭС] этим независимым инспекторам. Мы также считаем, что РФ должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции. Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе», – приводит его слова ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что эксперты МАГАТЭ выехали из Вены и, как ожидается, в течение ближайших дней прибудут на Запорожскую АЭС.

В Кремле пообещали обеспечить полную безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил также, что военную напряженность на Запорожской атомной электростанции может снизить давление на украинские власти. По его словам, тогда ситуация на ЗАЭС перестанет угрожать безопасности всей Европы.

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