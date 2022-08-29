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29 августа, понедельник | Последнее обновление — 14:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Анонсирован визит Путина 1 сентября в Калининград
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Россия гарантировала безопасность делегации МАГАТЭ
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Россия со своей стороны обеспечит полную безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там (на Запорожской АЭС – прим. ВЗГЛЯД) будет обеспечиваться вся безопасность на необходимом, должном уровне с учетом тех рисков, которые постоянно так превалируют и которые связаны с непрекращающимися обстрелами с украинской стороны этой территории», – приводит его слова РИА «Новости».
«Заезд на эту территорию [Запорожской АЭС делегацией МАГАТЭ] будет осуществляться с зоны, которая подконтрольна украинским вооруженным силам. Там, насколько мы понимаем, безопасность будет обеспечиваться ими – украинцами», – заявил Песков.
По его словам, Россия заинтересована в визите делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, ждала его и открыта к сотрудничеству и взаимодействию. Он уточнил, что возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться уже на месте, все будет зависеть от деталей.
Песков заявил также, что военную напряженность на Запорожской атомной электростанции может снизить давление на украинские власти. По его словам, тогда ситуация на ЗАЭС перестанет угрожать безопасности всей Европы.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
Между тем в понедельник гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет на ЗАЭС в течение недели.
ВКС и ПВО России оставили Украину без военных летчиков
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ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины, сообщил военно-дипломатический источник.
«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», – сообщил источник РИА «Новости».
Источник объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.
Источник также отметил, что попытки западников набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах также не удались, согласившиеся «уже в могилах и больницах».
«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», – сказал он.
По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения – им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.
Как рассказал источник, попытки «затыкать дыры» на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева.
«Все эти истерические попытки «затыкания дыр» лишь оттянут на какое-то время военную катастрофу киевского режима и политическую – его патронов в Вашингтоне. Но никак не повлияют на конечный результат», – сказал источник.
Напомним, в воскресенье в Минобороны России сообщили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
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ФСБ установила личность еще одного причастного к убийству Дугиной украинца
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ФСБ установила участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналиста Дарьи Дугиной. Он выехал за пределы России за день до преступления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Установлено, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы – гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
По данным спецслужбы, Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Кроме того, он осуществил вместе с Вовк сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы.
В ФСБ сообщили, что продолжают устанавливать лиц, причастных к организованному украинскими спецслужбами убийству Дарьи Дугиной. «Изучение камер видеонаблюдения документально подтверждает, что исполнительница преступления гражданка Украины Наталья Вовк лично осуществляла наблюдение за Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля «Традиция», – подчеркнули в ФСБ. Убедившись, что Дугина выехала с фестиваля, Вовк проследовала за ней на автомашине Mini Cooper и привела в действие самодельное взрывное устройство. Затем она выехала в Эстонию.
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
В воскресенье в СМИ появились сообщения, что Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. Однако в соцсетях разоблачили опубликованные фотографии, а МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.
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В США признали «жесткую и неудобную правду» о ситуации на Украине
При любом варианте урегулирования конфликта на Украине отвергнуть условия Москвы будет очень трудно, пишут американские СМИ.
Обозреватель National Interest Рамзи Мардини заявил, что «Запад не выигрывает войну», а «решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение». По его словам, для вооруженных сил Украины ситуация становится все тяжелее, но Запад не собирается переходить к дипломатии, передает РИА «Новости».
Мардини считает, что «ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду», которая заключается в том, что «решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада». Автор указывает, что «Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой» США политики. В связи с этим «дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией». Также подчеркивается, что более активное участие НАТО только обострит угрозу, которую Россия расценивает как экзистенциальную, и лишь усилит ее решимость.
Мардини считает, что договоренности России и Украины не смогут обеспечить прочный мир, так как «Украину втянули в прокси-войну», casus belli которой «нельзя упростить до территориального спора между соседями». Мардини признает, что «такие споры сыграли свою роль в этом кризисе», но «корнем нестабильности остается еще живое обязательство НАТО – принятое альянсом в 2008 году и подтвержденное в 2021-м – принять Украину в свой состав».
По мнению автора материала, Запад должен стать стороной переговоров и подписать любое долгосрочное урегулирование, повлиять на Киев и отказаться от позиции по приему Украины в НАТО. Мардини призвал США «смириться со своей ролью в провокации – а теперь и затягивании – конфликта». Он выразил сожаление в связи с тем, что «общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса». По его мнению, «безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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Украинский военный разоблачил ложь о «ежедневных победах» ВСУ
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Украинский военнослужащий Владимир Регеша (позывной Санта), который сейчас воюет в районе поселка Пески Донецкой области, заявил, что ВСУ «ежедневно побеждают» только в украинских СМИ и соцсетях.
«Приятно поражен тем, что мы повсюду побеждаем, ежедневно освобождаем города и села, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные, Арестовичи, Маркусы и подобные им, обращаюсь к вам: я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы. Вы повсюду побеждаете, а такие невежды, как мы, повсюду страдаем. Наша арта не так точно стреляет, как ваша, наша авиация отрабатывает «в молоко», наши танки не так стремительны в атаке, наша пехота не так героически умирает, у нас нет удачных контрнаступлений», – написал он на своей странице в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ). Публикацию приводит Telegram-канал «Сигнал».
Регеша рассказал, что после того, как он попросил помощи для украинских военных в Песках, его начали искать «по всему фронту, чтобы дать *** (наказать – прим. ВЗГЛЯД)».
«В сухом остатке – *** (потеряли – прим. ВЗГЛЯД) Пески, отчитываясь куда-то «наверх», что на месте есть все и то «все» крайне эффективно. Возможно, у вас, уважаемые, то «все» эффективно. Хотя есть *** сомнения, что это обычный *** (вранье – прим. ВЗГЛЯД)», – написал Регеша.
Кроме того, он указал на тяжелую ситуацию с артиллерией. «Наша арта ежедневно отчитывается об уничтоженных танках и арте врага, а я за два месяца увидел ближайший к цели приход за 80 метров, и это было счастье – вражеский танк наконец-то понял, что целятся в него, и прекратил стрельбу. До этого «прямого попадания» корректуры измерялись сотнями метров», – написал украинский военный.
Он добавил, что ВСУ «побеждают «в «Фейсбуке», «Ютубе», «Инстаграме». И все (Facebook и Instagram* – продукты компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ; YouTube нарушает законодательство РФ – прим. ВЗГЛЯД)».
«В Песках полный *** (все плохо – прим. ВЗГЛЯД). Здесь наш последний рубеж, последняя удерживаемая сверхусилиями улица. И на «контрнаступление» надежды мало», – подытожил он.
21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что населенный пункт Пески в Донецкой области взят под контроль союзных сил.
Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса.
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Минобороны показало освобождение десантниками села в Николаевской области
Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения штурмовыми отрядами Воздушно-десантных войск населенного пункта Благодатное в Николаевской области от подразделений ВСУ.
«Противник оказал ожесточенное сопротивление, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп, смелости и отваги наших десантников населенный пункт был взят в кратчайшие сроки», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует наступление союзных войск на Николаев.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС
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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет на ЗАЭС в течение недели.
«Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», – передает РИА «Новости» сообщение Гросси.
Напомним, МАГАТЭ сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС. До этого Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются. В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
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В России оценили планы США набрать афганских пилотов в ВВС Украины
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«Пентагон может пытаться привлечь каких угодно пилотов в ВСУ. Но коль у них нет возможности создать на Украине систему базирования для самолетов – этот план изначально обречен на провал», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о том, что Пентагон занялся набором для Украины бывших афганских летчиков.
«У американцев на сегодняшний день просто нет других вариантов, кроме как собирать и завлекать самых разных летчиков, имеющих опыт управления хотя бы схожими машинами, и переучивать их. Поскольку в вооруженных силах Украины осталось мало квалифицированных пилотов, они пытаются компенсировать их «афганским призывом», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«У ВВС Афганистана были вертолеты советского и российского образца, а самолеты – американского, бразильского и европейского. Поэтому, вероятнее всего, летчиков, управлявших учебно-боевыми и просто боевыми самолетами, они будут просто переучивать под украинские реалии», – полагает собеседник.
«Но для нормальной работы авиации нужна система базирования, которая не подвергается систематическому огневому воздействию. На Украине такой системы базирования нет, поскольку огневое воздействие осуществляется на всю глубину театра военных действий. Поэтому обеспечить развертывание даже небольшой группировки авиации не представляется возможным», – убежден эксперт.
«ВСУ нужно минимум две эскадрильи, то есть 24 самолета, чтобы хоть в какой-то точке фронта продавить российские системы ПВО и нанести удар по войскам. Но для того, чтобы эти эскадрильи разместить, необходим целый аэродром, надежно прикрытый ПВО», – отметил Сивков.
«Российская армия контролирует ситуацию на всю глубину театра военных действий и может наносить удары по таким аэродромам высокоточными ракетами большой дальности. Именно поэтому вооруженные силы Украины и выводят в бой самолеты по несколько штук за раз, не больше. У них нет возможности создать группировку для серьезных ударов», – добавил он.
«Поэтому Соединенные Штаты могут пытаться привлечь каких угодно летчиков для отправки на Украину, но весь вопрос упирается в базирование, а отправлять по одному самолету на линию фронта – это бессмысленное занятие, которое позволит разве что немного затянуть конфликт», – заключил собеседник.
В понедельник стало известно о том, что ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины. Об этом сообщил военно-дипломатический источник сразу нескольким российским СМИ.
«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», – указывает источник.
Источник объяснил потери остатков авиации: Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.
Источник также отметил, что попытки западников набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах также не удались, согласившиеся «уже в могилах и больницах».
«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», – сказал он.
По его словам, это касается не только бывших летчиков, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения, – им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт на Украине.
Как рассказал источник, попытки «затыкать дыры» на фоне нехватки у Украины военных специалистов лишь оттянут катастрофу для Киева. «Все эти истерические попытки «затыкания дыр» лишь оттянут на какое-то время военную катастрофу киевского режима и политическую – его патронов в Вашингтоне. Но никак не повлияют на конечный результат», – сказал источник.
Напомним, в воскресенье в Минобороны России сообщили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
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ФСБ опубликовала видео с сообщником убийцы Дугиной
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ФСБ опубликовала видео со вторым участником украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналиста Дарьи Дугиной. Он выехал за пределы России за день до преступления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
На видео показано, как он въезжает в Россию, ездит на машине с Вовк, получает поддельные номера и уезжает. В ролике также кадры того, как Вовк на парковке фестиваля «Традиция» приехала следить за Дугиной, передает РИА «Новости».
По данным ФСБ, сообщником Натальи Вовк был гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Цыганенко будет объявлен в розыск.
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
В воскресенье в СМИ появились сообщения, что Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. Однако в соцсетях разоблачили опубликованные фотографии, а МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.
СМИ: В Британии заканчивается оружие для Украины
Финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Британии иссякнет к концу года, сообщила Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.
«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в... (боевые действия Украины) иссякнет к концу года», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что новому премьер-министру Британии предстоит решить, стоит ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов» в то время, когда финансы страны находятся в напряженной ситуации.
Население Британии начинает осознавать масштабы жертв, на которые ему приходится идти ради Киева, считает газета. Times приводит мнение обычного жителя, которая, хоть и поддерживает вооружение Украины, «чертовски напугана» ценами на газ. «Я думаю, мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев», - отмечает она.
Ранее СМИ сообщили, что общественное давление из-за энергетического кризиса заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, положит конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине.
В июле Британия решила передать Украине десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников.
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Стало известно о визите Вовк в СБУ в Мариуполе
Визит человека по фамилии Вовк зафиксирован в журнале регистрации посетителей управления Службы безопасности Украины в Мариуполе в 2019 году, сообщают информационные агентства.
Корреспонденту РИА «Новости» удалось просмотреть журнал. В нем стоит отметка о том, что 27 декабря 2019 года управление на улице Георгиевская посещал человек по фамилии Вовк. Однако инициалы или пол этого человека не указаны. Этот человек находился в офисе СБУ более восьми часов – с 9.13 до 17.15.
Напомним, австрийское СМИ сообщило, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. После этого в соцсетях разоблачили фото «убитой» Натальи Вовк. МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ярослава Сподара с поста замкомандующего Нацгвардией страны.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.
Сподар был назначен замкомандующего Нацгвардией в мае 2014 года указом и. о. президента Украины Александра Турчинова, передает ТАСС.
В августе Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. В июле Зеленский отправил в отставку командующего силами специальных операций ВС страны Григория Галагана, уволил замглавы Службы безопасности Владимира Горбенко и Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Также он отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Сообщалось о желании Зеленского сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками.
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Над Запорожской АЭС сбит украинский дрон-камикадзе
Вооруженные силы России сбили украинский дрон-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, целью беспилотника было хранилище отработанного ядерного топлива, сообщили в пресс-службе администрации города Энергодара.
«Военнослужащие ВС РФ сбили дрон-камикадзе ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса», – сообщил представитель администрации РИА «Новости».
Он уточнил, что крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса АЭС. По предварительным данным, никаких инфраструктурных повреждений и жертв нет.
В воскресенье в Минобороны сообщили, что ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС.
Ранее Россия распространила в СБ ООН доказательства обстрела ЗАЭС Киевом.
До этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
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Исследователь американских спецслужб счел, что за убийством Дугиной может стоять ЦРУ
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Исследователь американских спецслужб Даглас Валентайн считает, что за убийством политолога Дарьи Дугиной может стоять ЦРУ; по его словам, украинская разведка полностью находится под контролем американцев.
Говоря о влиянии США на Украину, эксперт подчеркнул, что «Зеленский даже в туалет не ходит без разрешения полевого сотрудника ЦРУ».
«10 млрд долларов американской помощи имеют определенные издержки, каждая проделанная работа должна быть одобрена... ЦРУ, должно быть, очень интересовалось подготовкой женщины-убийцы к службе. Это стандартная операционная процедура», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
Валентайн cчитает, что если даже и пока нет прямых доказательств, можно сделать вывод по стилю работы ЦРУ. «По определению тайные операции проводятся незаметно. ЦРУ не стало бы проводить тайную операцию такого масштаба, если бы считало, что риск того стоит. Доказательства в таких случаях редко всплывают наружу», – считает эксперт.
Даглас Валентайн издал книги «The Hotel Tacloban» («Отель Таклобан»), «The Phoenix Program» («Программа Феникс»), «The Strength of the Wolf» («Сила волка»), «The Strength of the Pack» («Сила стаи») и «The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World» («ЦРУ как организованная преступность: тайные операции коррумпируют Америку и весь мир»).
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию. Позже ФСБ установила личность еще одного причастного к убийству Дугиной украинца.
В воскресенье в СМИ появились сообщения, что Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. Однако в соцсетях разоблачили опубликованные фотографии, а МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.
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Зеленский провел секретное совещание
Президент Украины Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сферы безопасности Украины, посвященное ситуации на фронте, говорится на его сайте.
«Зеленский провел совещание в режиме «секретно» с представителями секторов обороны и безопасности... Участники... заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте», – приводит сообщение РИА «Новости».
Помимо ситуации на фронте участники совещания обсудили потребности войск и координацию с «партнерами» Украины, а также рассмотрели исполнение предварительных приказов Зеленского.
Отмечается, что на встрече присутствовали руководители украинских войск, разведорганов, главы минобороны, МВД и СБУ.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Украинские войска обстреляли жилые районы Энергодара
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Энергодар подвергся обстрелу со стороны украинских войск, в городе слышны взрывы, сообщила пресс-служба администрации Энергодара.
Администрация сообщила, что «нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам». Сообщается, что «украинские боевики стреляют артиллерией по центру города». «Есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы», – говорится в сообщении. По информации администрации города, «зафиксировано четыре артиллерийских удара по спальному району». По данным администрации, многоквартирный жилой дом и припаркованные во дворе машины загорелись после обстрела, передает ТАСС.
«В больницу на данный момент поступили пять человек. Одна из них – женщина – в тяжелом состоянии, с ранением грудной клетки. Второй – мужчина – в тяжелом состоянии, осколком снаряда перебита кость. Пострадавшие находятся в реанимации, им оказывается помощь», – сообщили местные власти.
Позднее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что число пострадавших выросло до семи человек, «пятеро из них получили лёгкие ранения, двое – тяжелые», передает РИА «Новости».
Как рассказали в администрации, «с места событий сообщается, что боевики ВСУ используют американские гаубицы M777 калибра 155 мм, выстрелы производились из города Никополь».
Рогов сообщил, что «уже около часа укронацисты ведут прицельный обстрел по жилым кварталам Энергодара». «Взрывы и попадания в многоэтажные дома, а также в жилую застройки по всему городу, в котором расположена Запорожская АЭС», – сообщил он.
Он отметил, что «шайка наркоманов и нацистов пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ и мстит местным жителям за их желание донести правду о происходящем».
Напомним, расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В воскресенье Вооруженные силы России сбили украинский дрон-камикадзе над территорией станции.
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