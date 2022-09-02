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Минобороны: За время спецоперации уничтожено почти 10 тыс. единиц техники ВСУ
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За время спецоперации на Украине уничтожено более 9900 единиц бронированной и автомобильной техники, включая танки, сообщило Минобороны России.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 283 самолета, 151 вертолет, 1864 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4711 танков и других боевых бронированных машин, 823 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3364 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5217 единиц специальной военной автомобильной техники», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости».
Напомним, за последние сутки на Николаево-Криворожском направлении за сутки было уничтожено три самолета, 13 танков и 330 военных ВСУ.
В четверг Минобороны сообщало, что 31 августа ВКС России, российская артиллерия и ракетные войска уничтожили 31 танк, 22 БМП и свыше 350 украинских военнослужащих.
Ветеран спецназа объяснил замысел попытки захвата АЭС украинским десантом
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«Не стоит недооценивать противника. Я думаю, что ВСУ собирались провести профессионально организованную операцию по захвату Запорожской АЭС, но наша разведка сработала четче и профессиональнее, поэтому украинцам не удалось совершить задуманное», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецназа Сергей Козлов, комментируя попытку украинского десанта высадиться на территории ЗАЭС.
«Поступающая информация о попытке захвата Запорожской АЭС – весьма противоречивая. Но вполне очевидно, что украинская сторона надеялась, что плацдарм будет захвачен. Обычно так и делается: идет штурмовой отряд, который захватывает плацдарм, а затем наращиваются силы», – рассказал ветеран ГРУ, майор в отставке Сергей Козлов.
«Вполне очевидно, с какой целью они это делают. Они хотели под шумок приезда миссии МАГАТЭ взять под контроль Запорожскую АЭС, чтобы все зафиксировали, что она находится под контролем украинских вооруженных сил. Тогда бы мы уже не смогли ничего предпринять, чтобы выбить оттуда ВСУ, поскольку это влечет высокие риски для безопасности станции. Кроме того, при попытке вернуть ее под наш контроль, на нас бы посыпались обвинения западных стран», – полагает собеседник.
«Вместе с тем была информация, что в составе украинского десанта были даже несколько британских офицеров. В целом это даже уже не секрет, что западные спецслужбы помогают украинскому командованию, – рассказал эксперт. – У британцев есть служба SAS – «Особая воздушная служба». Она считается элитной структурой, это раскрученный бренд, ее бойцы отличаются высоким уровнем подготовки». Правда, добавил Козлов, по словам самих сотрудников службы, за последние годы в Британии в целом довольно серьезно снизился уровень военной подготовки. «Лет двадцать назад представители этой службы мне рассказывали, что с большим уважением относятся к нашему спецназу. Но я не знаю, готовили ли они сейчас украинцев для этой операции», – отметил ветеран спецназа.
В четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. «Сегодня украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании. Вместе с тем в Запорожской области взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии, сообщил Рогов.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные перестали обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС сразу после въезда основной колонны миссии МАГАТЭ.
Напомним, из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Представители Росатома рассказали делегации МАГАТЭ и гендиректору организации Рафаэлю Гросси о последствиях украинских обстрелов.
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В Британии заявили о «разрушительных» для Киева последствиях провального контрнаступления
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Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, выразил мнение обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.
Автор отметил, что действия ВСУ носят, скорее, символический, нежели стратегический характер. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский пошел на это, несмотря на то, что военные советники выступали против из-за неподготовленности армии. Обозреватель напомнил слова экс-сотрудника MI6 Алекса Янгера, который указывал, что неудача Киева в контрнаступлении стала бы разрушительной для Украины, – передает РИА «Новости».
«Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», – отметил Фокс.
Кроме того, публицист предположил, что Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.
Ранее обозреватель издания The Hill заявил, что если Украина хочет выжить как независимое государство, боевые действия необходимо закончить, то есть вступить в переговоры.
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Путин назвал цели спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что миссия России – остановить войну, которую Киев вел против Донбасса, и защитить саму Россию, сказал он на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«После государственного переворота [на Украине] в 2014 году жители Донецка, Луганска в значительной своей части, Крыма не захотели признать переворот. Это не детская тема, но она достаточно понятная. Против них начали фактически войну и восемь лет ее вели. Наша задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса – эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее Путин назвал жителей Донбасса частью общего культурного пространства с Россией.
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Морги Николаева забиты телами украинских военных
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В госпитали и больницы Николаева после попытки украинского наступления доставлены свыше 2 тыс. бойцов вооруженных сил Украины, «все морги забиты», сообщил со ссылкой на источники глава администрации освобожденного Россией города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов.
Барбашов рассказал, что попытка наступления была и в районе Снигиревки, но, «по всей видимости, имела отвлекающий характер, основной удар был нанесен немного севернее». Он сообщил, что «на нескольких участках ВСУ предприняли атакующие действия, соответственно, снигиревское направление оказалось не главным», передает РИА «Новости».
Как заявил Барбашов, «последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ». По его данным, «в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП», а «всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более 2 тыс. раненых».
«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», – сказал Барбашов, пояснив, что получил данные непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.
Напомним, Украина предприняла провальную попытку осуществить контрнаступление на так называемом Николаевско-Криворожском и других направлениях. Позднее стало известно о двух неудавшихся попытках украинских войск десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС. Минобороны России сообщило, что более 2 тыс. украинских военнослужащих, участвовавших в контрнаступлении, были убиты.
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Лариса Шеслер рассказала о переполненных больницах и моргах Николаева
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«Из больниц сейчас выписывают людей, находившихся на стационарном лечении, чтобы освободить койки для поступающих раненых», – сообщила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно о том, что в больницы Николаева доставлены свыше 2 тыс. раненых бойцов ВСУ, а морги города переполнены.
«Мои источники говорят о том, что больницы Николаева действительно переполнены. Не стоит забывать, что это крупный областной центр с разветвленной системой здравоохранения. Там очень много разных больниц, как военных, так и гражданских, большой коечный фонд», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Вчера и позавчера по городу разъезжало много скорых. Из больниц досрочно выписывают пациентов, чтобы госпитализировать раненых. Кроме того, по всем соцсетям идут надрывные призывы сдавать кровь. Все эти факты подтверждают, что в Николаев поступило большое количество раненых», – отметила собеседница.
«К сожалению, результат этого провала вооруженных сил Украины видят не все жители Николаева, а лишь те, кто имеет отношение к системе здравоохранения, или те, кто находился на стационарном лечении и его вдруг неожиданно выписали», – полагает она.
«Забитые морги еще менее видны, чем больницы. Вообще, далеко не каждый человек в Николаеве знает, где находятся морги. Кроме того, как в любом крупном областном центре, морги рассчитаны на чрезвычайные ситуации и катаклизмы, там есть специальные системы хранения, поэтому там можно многое скрыть. С больницами, конечно, сложнее», – отметила правозащитница.
«В целом у жителей города настроение очень депрессивное и подавленное. Большинство людей понимают, что украинская армия не может добиться успехов на херсонском направлении. Не прекращаются репрессии, людей арестовывают по подозрению в симпатиях к российской армии, идут бесконечные судебные процессы», – заключила Шеслер.
В пятницу глава администрации освобожденного Россией города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов сообщил, что в госпитали и больницы Николаева после попытки украинского наступления доставлены свыше 2 тыс. бойцов вооруженных сил Украины, «все морги забиты».
Как заявил Барбашов, «последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ». По его данным, «в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП», а «всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более 2 тыс. раненых».
«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», – сказал Барбашов, пояснив, что получил данные непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.
Напомним, Украина предприняла провальную попытку осуществить контрнаступление на так называемом Николаевско-Криворожском и других направлениях. Позднее стало известно о двух неудавшихся попытках украинских войск десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС. Минобороны России сообщило, что более 2 тыс. украинских военнослужащих, участвовавших в контрнаступлении, были убиты.
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Посольство России отреагировало на публикацию Госдепа про Симоньян
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Публикация Госдепартамента США о главном редакторе медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян представляет собой проявление ревности по поводу доверия зарубежной общественности отечественной прессе, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
«Обратили внимание на информацию, размещенную на сайте Госдепартамента относительно М. С. Симоньян, – руководителя одного из самых популярных в мире российских СМИ Russia Today. Данный материал – очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий... То, что этим занялся Госдеп, – проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии.
Также в посольстве призвали авторов подобных докладов «набраться мужества и следовать провозглашаемым на Западе постулатам: о плюрализме мнений и важности их выражения» и «перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами».
Ранее главред RT опубликовала в своем Telegram-канале поступившее ей письмо якобы от запрещенного в России националистического батальона «Азов».
В письме содержится «приговор», подписанный некими судьями, где журналистку приговаривают «к высшей мере наказания – убийству» за «поддержку агрессивной войны Российской Федерации против Украины».
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В детсаду Читы начали проверку после выдачи детям грамот с гербом Украины
Комитет образования Читы начал проверку в детском саду №30, где выдали грамоты с гербом Украины, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Забайкальского края.
«В настоящее время учредитель детского сада – комитет образования Читы – проводит служебную проверку. Более подробная информация о случившемся, о принятых учредителем мерах будет предоставлена после», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что в детском саду №30 Читы детям выдали грамоты с гербом Украины. Сообщалось, что родители обратились к администрации дошкольного учреждения. Выяснилось, что воспитатели детсада нашли пример грамот в интернете.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Запорожские власти подвели итоги визита МАГАТЭ на ЗАЭС
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«Визит МАГАТЭ на ЗАЭС явно прошел не по тому плану, который строили Зеленский и его команда. Подтверждением этому являются заявления украинских властей о недопуске якобы независимых журналистов и обвинения МАГАТЭ в трусости», – заявил газете ВЗГЛЯД член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя итоги визита организации на Запорожскую АЭС.
«Все прошло в нормальной, рабочей обстановке. Мы смогли не только обеспечить безопасность делегации, но и провели их по всем объектам. В частности, представители МАГАТЭ побывали на крыше спецкорпуса №1, куда ранее ВСУ нанесли удар 155-мм калибром. Они увидели все своими глазами», – рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Более того, членам миссии удалось пообщаться с сотрудниками станции. Что примечательно, работники формально еще подчиняются украинскому «Энергоатому». И вчера они впервые открыто рассказали международной организации, кто на самом деле несет угрозу станции. Также они подробно рассказали МАГАТЭ, как на территории объекта работает «Росатом», – заметил собеседник.
Рогов обратил внимание и на реакцию ООН по итогам визита МАГАТЭ. «Фактически в организации заявили, что России удалось предотвратить захват ЗАЭС украинскими боевиками. По крайней мере, я так трактую слова о том, что наши войска сделали все необходимое для защиты членов миссии», – пояснил он.
«Также состоялась встреча представителей МАГАТЭ с жителями Энергодара. Они передали обращение Гросси с требованием сделать все возможное для прекращения обстрелов со стороны ВСУ. Эти документы и заявления переданы непосредственно организации, которая является гарантом безопасности ядерных объектов. Это очень важный шаг», – уверен собеседник.
Очевидно, что визит МАГАТЭ прошел вразрез с планами Владимира Зеленского. «Он хотел силами десанта ВСУ захватить ЗАЭС, а потом и всю делегацию МАГАТЭ в качестве заложников. Это, по его логике, должно было привести к подтверждению контроля Украины над ЗАЭС», – говорит Рогов.
«Стоит обратить внимание на то, как вечером Зеленский в своем видеообращении буквально бился в истерике из-за того, что вместе с Гросси на ЗАЭС не пустили «независимых журналистов». Я же не исключаю, что эти «журналисты» – некая группа диверсантов или шпионов, которой приказали проникнуть на территорию станции и дестабилизировать ее работу», – предположил собеседник.
«Кроме того, заявление Михаила Подоляка о том, что организации, подобные МАГАТЭ, ведут себя трусливо, лишь в очередной раз подтверждает, что у них все пошло не по плану. Я думаю, что сейчас они будут искать виновного в провале провокации. Кого сделают козлом отпущения – покажет время. Под удар могут попасть и представители силовых ведомств», – заключил Рогов.
Накануне миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают ВС Украины. Специалисты миссии назвали самоотверженной работу персонала станции, учитывая сложную ситуацию и вокруг АЭС, и в самом Энергодаре. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, «они профессионально выполняют свою работу. И это очень важно. И мы должны знать, что весь мир это знает».
При этом жители Энергодара передали главе МАГАТЭ требование прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Письмо подписали более 20 тыс. человек. Один из жителей города подарил Гросси осколок снаряда, упавшего на его дачный участок. Гендиректор МАГАТЭ в ответ пообещал сделать все возможное. Кроме того, Гросси поблагодарил Россию за организацию безопасности миссии.
Вместе с тем ВСУ предприняли несколько попыток сорвать визит миссии. Десант, который ВСУ пыталися высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами.
При этом украинское руководство осталось крайне недовольным результатами визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Так, президент Украины Владимир Зеленский огорчен тем, что Гросси не приобщил к работе делегации МАГАТЭ украинских и международных журналистов. «И главное, что должно состояться, – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ», – добавил он.
Еще негативнее работу МАГАТЭ оценил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Международные институты и посреднические миссии выглядят крайне неэффективно, крайне трусливо и крайне непрофессионально. Они никогда не были готовы работать в экстремальных условиях. Ты им не доверяешь уже на входе», – сказал он. Подоляк также возмутился тем, что миссия МАГАТЭ слушала представителей «Росатома», после чего Гросси остался доволен состоянием станции.
Ранее сообщалось, что украинские войска продолжили обстреливать Энергодар, они попали по тепловой электростанции (ТЭС), расположенной вблизи Запорожской атомной электростанции.
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Киев уличили в попытке внедрить шпионов в делегацию МАГАТЭ на ЗАЭС
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Украинские власти пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов, работающих под журналистским прикрытием, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием», – сказал Рогов РИА «Новости».
По его словам, данный замысел киевских властей был своевременно раскрыт. «Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены», – сказал Рогов.
Миссия МАГАТЭ побывала на станции везде, где хотела, «все было спокойно», отметил он. «Они побывали на крыше спецкорпуса №1, куда прилетали натовские снаряды, один из которых пробил крышу, они пообщались с персоналом», – уточнил член главного совета администрации области.
Власти Запорожской области, отметил Рогов, позитивно оценивают визит МАГАТЭ на АЭС. «Была обеспечена безопасность миссии, которую Россия и обещала. Мы лишний раз видим подтверждение того, что если Россия обещает, то она и выполняет, несмотря на провокации, обстрелы, диверсии, высадку десанта и так далее», – сказал он.
В четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании.
Газета ВЗГЛЯД разбирала
, на что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско.
Миссия МАГАТЭ должна оценить состояние АЭС, физический ущерб, нанесенный станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта. В четверг после посещения ЗАЭС глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что эксперты провели первичную оценку, успели осмотреть «достаточно много» и планируют работать дальше.
Глава МАГАТЭ заявил о нарушении физической целостности Запорожской АЭС
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Физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он, однако, не смог уточнить, произошло это случайно или намеренно.
«Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на видеотрансляцию украинских СМИ.
Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ осмотрела аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты энергоблоков Запорожской АЭС и другие элементы.
«Есть две группы технических экспертов от МАГАТЭ. Одна группа будет работать на ЗАЭС до воскресенья или понедельника (4 или 5 сентября – прим. ВЗГЛЯД) для оценки ситуации. Они должны сформулировать первые вопросы, первые данные, дать предварительную оценку, а потом будут готовить доклад. После этого мы планируем обеспечить на станции наше постоянное присутствие, то есть постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС», – сказал Гросси.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС и должна оценить состояние АЭС, физический ущерб, нанесенный станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта. В четверг после посещения ЗАЭС глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что эксперты провели первичную оценку, успели осмотреть «достаточно много» и планируют работать дальше.
При этом украинские власти готовили провокации в связи с началом работы миссии. Так, Киев пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов, работающих под журналистским прикрытием.
Кроме того, как сообщило Министерство обороны, в окрестностях Энергодара готовился к высадке украинский десант. Украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании. Газета ВЗГЛЯД разбирала, на что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил газете ВЗГЛЯД, что визит МАГАТЭ на ЗАЭС прошел не по тому плану, который строили Зеленский и его команда. По его словам, миссия МАГАТЭ работала в нормальной обстановке, Россия обеспечила безопасность делегации.
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В Минобороны рассказали о планах Украины захватить ЗАЭС
Задержка визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию, намеченного на 31 августа, произошла из-за планов подготовки операции по захвату ЗАЭС диверсантами ВСУ, сообщили в Минобороны России.
«Именно с завершением подготовки операции по захвату украинскими диверсантами Запорожской АЭС в день приезда экспертов МАГАТЭ была обусловлена отмена визита Гросси на станцию 31 августа, вместо которой прошла его «внеплановая» встреча с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», – цитирует заявление ведомства РИА «Новости».
Министерство подчеркнуло, что боевые действия диверсантов и обстрелы ЗАЭС готовились заблаговременно.
«Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом Зеленского данной военной провокации», – говорится в заявлении российского военного ведомства.
Напомним, из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания.
Запорожские власти сообщили, что украинские военные перестали обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС сразу после въезда основной колонны миссии МАГАТЭ.
Напомним, в Запорожской области взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии. До этого глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.
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Союзные силы взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Песках
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Вооруженные силы России вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Пески, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески», – приводит его слова ТАСС.
По словам министра, союзным силам удалось взломать эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону националистов. «При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь», – добавил Шойгу.
Он заявил также, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации освободили Благодатное и вышли на административную границу Николаевской области.
Шойгу отметил, что ВСУ продолжают попытки атаковать на Николаево-Криворожском и иных направлениях для создания иллюзии способности вести наступление.
21 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что населенный пункт Пески в Донецкой области взят под контроль союзных сил.
Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
МАГАТЭ оставило наблюдателей на ЗАЭС
МАГАТЭ намерено оставить своих представителей на Запорожской атомной электростанции, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
«Представители, эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской станции. Мы сегодня достаточно много посмотрели, начали первую оценку, будем анализировать дальше, но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются на станции», – цитирует Гросси ТАСС.
Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания.
Ранее член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что инспекторы МАГАТЭ останутся на станции до 3 сентября.
Представители Росатома рассказали делегации МАГАТЭ и гендиректору организации Рафаэлю Гросси о последствиях украинских обстрелов.
Захарова призвала игнорировать просьбы Киева о деньгах
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала мировым лидерам совет, как общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, она предложила им «не обращать внимания».
«Если вам позвонит некто, представится президентом Украины, попросит денег, оружия и ненавидеть Россию, не обращайте внимания. Наверняка наркоман какой-нибудь», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Захарова саркастически прокомментировала информацию о том, что найденные в Эфиопии останки беспозвоночного было решено назвать в честь Зеленского.
Также Захарова заявила, что западные политики устали от президента Украины, который досаждает всем, как «монстрик», кусающий своих же создателей.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза призвал украинских военных взять власть в свои руки, заявив, что с ними проще договориться, чем с «шайкой наркоманов и неонацистов» во главе с Зеленским.
Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов также называл Зеленского наркоманом.
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Глава Забайкалья отреагировал на выдачу грамот с гербом Украины в детсаду Читы
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада Читы, которым выдали грамоты с гербом Украины, назвав случай кощунственным.
«Конечно, эта ситуация абсолютно нетерпимая. Мы все совершенно справедливо возмущены. Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас 2 года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту», – написал Осипов «ВКонтакте».
Губернатор назвал этот случай кощунственным, потому что «детям выдали грамоты с гербом государства, власти и армия которого девятый год целенаправленно обстреливают русских детей, женщин, мечтают стереть нас с вами с лица земли».
Он добавил, что ситуация возникла из-за «безответственных глупых ошибок».
Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила газете ВЗГЛЯД, что выдача детям детского сада Читы грамот с украинским гербом могло быть как обычной халатностью сотрудников, так и спланированной провокацией.
Напомним, в детском саду №30 Читы детям выдали грамоты с гербом Украины, после чего родители обратились к администрации дошкольного заведения. Воспитатели утверждают, что нашли пример документа в интернете. Комитет образования города уже начал проводить служебную проверку.
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