Попытки украинских военных закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления успешно пресекаются, сообщило Министерство обороны России.

«Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск. Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих», – говорится в Telegram-канале ведомства. Также отмечается, что взяты в плен два украинских военнослужащих.

У населенного пункта Андреевка Херсонской области сбили два штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29. Истребитель был переделан для применения американских противолокационных ракет HARM.

Кроме того, за сутки поражены пункт временной дислокации 17-й танковой бригады у населенного пункта Березнеговатое, ангары с техникой и вооружением 46-й аэромобильной бригады у Белой Криницы в Николаевской области. Там же было ликвидировано свыше 40 украинских военных и до 10 единиц военной техники.

«Восточнее населенного пункта Михайловка Донецкой народной республики уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады. В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранен», – добавили в Минобороны.

Личный состав подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ, занимавший позиции у населенных пунктов Авдеевка и Опытное в ДНР, отказался от выполнения боевых задач и оставил позиции.

«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Добрянка и Нововоронцовка Херсонской области уничтожено более 30 и ранено до 15 националистов», – указали в министерстве.

За сутки поражены взвод РСЗО «Ольха» у населенного пункта Новомарьевка Николаевской области, восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Дачное Харьковской области, Александровка, Артемовск и Константиновка ДНР, Верхняя Терса Запорожской области, Белая Криница, Великое Артаково и Баштанка Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и украинская военная техника в 134 районах.

Также было уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения возле Харькова, Циркунов и Андреевки в Харьковской области, у Северска и возле Соледар ЛНР и Доброе в Николаевской области. У населенного пункта Воскресенск в ДНР ликвидирована пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

У населенных пунктов Яковенково, Борщевка Харьковской области, у сел Благодатное, Стыла и Валерьяновка в ДНР, Нестерянка, Копани в Запорожской области, а также Зеленый Гай в Херсонской области российскими ПВО сбито 12 беспилотников.

У Новой Каховки сбита американская противолокационная ракета HARM. Перехвачены 14 снарядов РСЗО HIMARS в ДНР, у Херсона и в Херсонской области.

В четверг Минобороны сообщило, что 31 августа ВКС России, российская артиллерия и ракетные войска уничтожили 31 танк, 22 БМП и свыше 350 украинских военнослужащих.

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