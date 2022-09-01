На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожены 31 танк и более 350 военных ВСУ

За последние сутки ВКС России, российская артиллерия и ракетные войска уничтожили 31 танк, 22 БМП и свыше 350 украинских военнослужащих, сообщает российское Минобороны.

«Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск. Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В ходе поражения подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Русские Тишки сорвано наступление ВСУ на Харьковском направлении, потери украинских военных составили более 50 человек.

«Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова. При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен», которым большинство из них было уничтожено», – добавили в министерстве.

Свыше 100 украинских военных и 15 единиц техники уничтожено ударами ВКС по пункту временной дислокации 93-й механизированной бригады ВСУ у населенного пункта Часов Яр ДНР.

Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ у Артемовска из-за больших потерь и отсутствия огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и ушел в тыл.

Кроме того, за сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах.

В районах Часова Яра и Артемовска уничтожены два пункта управления беспилотниками, в районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод гаубиц M777. Также ликвидированы восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у населенных пунктов Дорожнянка, Малиновка Запорожской области, Кавказ, Березнеговатое, Жовтневое, Великое Артаково Николаевской области, Новоукраинка Донецкой народной республики и Коломийцы Днепропетровской области.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Яковенково, Волчий Яр, Шпаковка, Кисловка, Глинское, Капитоловка Харьковской области, Петровка и Любимовка Херсонской области», – добавили в Минобороны.

У населенного пункта Безымянное в Херсонской области перехвачена «Точка-У», 48 снарядов РСЗО, 44 из которых – HIMARS. В районе Антоновского моста ПВО сбили две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1852 беспилотных летательных аппарата, 371 зенитный ракетный комплекс, 4663 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3363 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5192 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в министерстве.

В среду Минобороны сообщало, что предпринятая попытка ВСУ возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась.

Также ведомство отмечало, что киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.