За двое суток в Херсонской области уничтожено четыре самолета, 63 танка и более 1,7 тыс. военнослужащих ВСУ

Предпринятая попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками. В районе населенного пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории», – отметил Конашенков.

«За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих», – подытожили в оборонном ведомстве.

«Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Дружковка Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировано до 50 националистов и девять единиц военной техники. Сосредоточенным огневым ударом по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Карловка ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники», – сообщил Конашенков.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены десять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Артемовск, Соледар, Зайцево и Марьинка Донецкой народной республики, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153 районах. Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Украинка Харьковской области, Черкасское и Ивано-Дарьевка ДНР, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Доброволье Днепропетровской области», – отчитались в Минобороны.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Новоукраинка Запорожской области, Борщовка, Первомайское, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области. Кроме того, перехвачены: 57 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Великие Копани, Берислав Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС», – отметил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотных летательных аппаратов, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5155 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что при разгроме наступления ВСУ за сутки уничтожено 48 танков, 46 БМП и более 1200 украинских военнослужащих.

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