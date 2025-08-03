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    3 августа 2025, 20:30 • Политика

    Трамп нарушил главную военную тайну США

    Эксперты оценили ядерные угрозы главы Белого дома в адрес России

    Трамп нарушил главную военную тайну США
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Очень рискованными» и в то же время «почти полностью бессмысленными» даже на Западе называют заявления Дональда Трампа об отправке атомных подводных лодок «ближе к России». Можно ли верить словам президента США, откуда и в какой именно район могли направиться американские субмарины – и что означает происходящее с точки зрения границ применения ядерного оружия?

    Президент США Дональд Трамп отдал приказ направить две атомные подводные лодки (АПЛ) в некие «соответствующие регионы» на фоне перепалки с Дмитрием Медведевым, зампредседателя Совета безопасности России. Глава Белого дома назвал «крайне провокационными» слова российского чиновника о «мертвой руке» – системе «Периметр» по управлению ответным ядерным ударом.

    По словам главы Белого дома, он принял такое решение на случай, если риторика Медведева «окажется чем-то большим, чем просто заявления». «Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз такого не будет», – написал он в соцсети Truth Social. Позднее в пятницу Трамп заявил, что АПЛ были перемещены «ближе к России», сообщает CNN.

    Но на самом деле крайне провокационный шаг совершил вовсе не Медведев, а Трамп. Президент США в ответ на словесную интернет-дискуссию внезапно стал нажимать на такие кнопки, к которым в принципе по умолчанию запрещен доступ слишком впечатлительным людям, тем более по столь ничтожному поводу. Но в силу политического устройства США Дональд Трамп таким доступом вполне обладает.

    Действия американского президента изумили даже западную прессу. Приближение американских АПЛ к границам России только облегчит их обнаружение и при этом не даст США никаких преимуществ, пишет The Times.

    Дело в том, что сама суть стратегических подводных сил – полное, абсолютное отсутствие даже приблизительной информации о том, где конкретно в любой момент времени находятся АПЛ, несущие межконтинентальные баллистические ракеты. Только это обеспечивает полную гарантию их скрытности, а значит, неуязвимости.

    Президент США, внезапно заявивший, что подлодки направляются «ближе к России», тем самым дал намек об их расположении. А значит, сделал шаг к тому, чтобы выдать один из важнейших военных секретов США.

    Даже американские эксперты полагают, что действия главы Белого дома являются опаснейшей провокацией. Экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон назвал заявления Трампа «очень рискованными». Он также обвинил главу Белого дома в отсутствии ясного понимания сути сил ядерного сдерживания.

    Ханс Кристенсен, директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых, заявил, что действия Трампа «являются эскалацией риторики и потенциальной причиной напряженности», сообщает Al Jazeera. По его словам, маловероятно, что это ускорит урегулирование украинского кризиса. «Американские атомные подводные лодки постоянно находятся на боевом патрулировании, в том числе в Атлантике, и Россия это знает», – добавил он.

    В составе ВМС США имеется 14 стратегических подводных лодок класса «Огайо». Несколько лодок всегда несет боевое дежурство в назначенных – и строго секретных – районах Мирового океана. Каждая из них несет 20 баллистических ракет Trident с разделяющимися боеголовками. Дальность их полета достигает 7,4 тыс. км, и следовательно, их для осуществления ядерного сдерживания вовсе не требуется направлять «ближе к России», как об этом говорит Трамп. Именно поэтому бывший офицер ВМС Британии Льюис Пейдж назвал передислокацию американских подлодок «почти полностью бессмысленным жестом».

    Правда, есть одно исключение. Ракеты могут двигаться не только по баллистической, но и по т.н. настильной траектории. В таком случае подлетное время ракет резко сокращается, их удар становится гораздо опаснее. Но для этого подводные лодки-носители должны занять позиции в строго определенных районах, и это именно и есть «ближе к России». По некоторым признакам, три года назад США уже демонстрировали подобные угрозы в отношении нашей страны.

    «Наиболее провокационным действием мог бы стать подчеркнутый вывод американских подлодок на позиции, из которых возможен удар по территории России по так называемой настильной траектории с минимальным подлетным временем»,

    – подтверждает это и Telegram-канал «Ватфор. Центр политической наркологии». Эксперты канала напоминают, что «независимо от взаимного положения одной, двух, пяти или даже десяти атомных подводных лодок США и Россия остаются в состоянии взаимной уязвимости и взаимного ядерного сдерживания».

    «Влияние на стратегическую стабильность здесь будет возможно оценить после понимания, что и куда отправилось, но в целом вряд ли тут можно говорить о критических последствиях», – пишет канал, призывая не преувеличивать заявления Трампа. «Может быть, таким образом он вообще готовит почву для саммита с Путиным», – предполагают авторы.

    Аналитик The Daily Telegraph Эдриан Бломфилд отметил: «президент США дерзко взбирается на первую ступеньку лестницы ядерной эскалации, но мало у кого это вызывает панику». «Если бы Москва следовала собственной доктрине взаимности, российские подводные лодки уже направлялись бы в сторону США, а мир затаил бы дыхание». «Вместо этого Россия признала очевидное: действия Трампа – это скорее театральное представление, чем изменение ядерной политики США», – отметил он.

    Однако слова имеют значение, тем более произнесенные руководителем одной из крупнейших ядерных держав мира. Единственной страны, когда-то уже применявшей ядерное оружие. Военный эксперт Алексей Анпилогов напомнил: доктрина США рассматривает Россию как противника, против которого уместно и возможно применение ядерного оружия.

    «Поэтому любые подобные заявления американских политиков – это не сотрясание воздуха, а фактически имплементация военной доктрины», – указал он.

    «Трамп действительно мог отдать приказ АПЛ выдвинуться в сторону России. Скорее всего, они вышли с военно-морской базы в Кингс-Бей (штат Джорджия) или из Бангора (штат Вашингтон). Но такие решения президента означают не отдельный маневр двух кораблей, а автоматически запускают целый комплекс мер с заданиями для командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), ВВС, наземных расчетов межконтинентальных баллистических ракет», – продолжил он.

    «Судя по всему, американские подлодки подойдут к Алеутским островам или в район чуть севернее Исландии. У России там было «слепое пятно», которое мы закрыли буквально в последние 10 лет с помощью РЛС «Воронеж», – уточнил собеседник.

    «Но все основные американские базы находятся под постоянным контролем нашей спутниковой группировки – аппаратов дистанционного зондирования Земли. Думаю, сейчас они, а также специалисты-акустики «слушают» Мировой океан. Если подозрения подтвердятся, Россия отправит в эти районы подлодки-охотники. Их задача – обнаружить и взять под контроль американские ракетоносцы, чтобы противодействовать возможному пуску баллистических ракет», – пояснил эксперт.

    Специалисты сходятся в том, что Трамп своим заявлением сделал прежде всего не военный, а политический шаг, причем крайне провокационный, безрассудный и необдуманный.

    Фактически президент США поставил вопрос о том, действительно ли американское руководство отдает себе отчет в том, какая на нем лежит ответственность в связи с обладанием ядерным оружием. «Как бы ситуация ни развивалась, Москва явно сделает соответствующие выводы о том, что политическое руководство США авантюрно понимает суть политики ядерного сдерживания», – говорит Анпилогов.

    Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», и вовсе назвал 1 августа вехой в историческом потоке. «Виртуальное информационное противостояние в стиле языка без костей, свойственное XXI столетию, пересеклось с материальным военным образца ХХ века, да еще и в ядерном обрамлении. Круг замкнулся, одно с другим теперь окончательно связано», – указал политолог в своем Telegram-канале.

    «Имеют государственные деятели в виду то, что говорят, или нет, приблизились ли, на самом деле, субмарины к российским границам «в соответствующих регионах» или с места не сдвинулись – уже не важно. Рамки сдерживания все более зыбкие. Это не означает, что оно перестает работать, но пурга неопределенности целенаправленно сгущается», – резюмирует аналитик.

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