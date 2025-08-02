Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.36 комментариев
The Telegraph сообщил о первом шаге Трампа к ядерной эскалации
Дональд Трамп объявил о передислокации американских атомных подводных лодок в ответ на угрозы со стороны России, впервые подняв ядерную напряжённость на новый уровень, пишет журналист британской газеты The Daily Telegraph Эдриан Бломфилд.
Президент США Дональд Трамп начал «взбираться на лестницу ядерной эскалации», заявив о передислокации американских атомных подводных лодок на фоне предполагаемой угрозы со стороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на колонку в The Daily Telegraph журналиста Эдриана Бломфилда. По его словам, ранее ни один президент США публично не направлял такие подлодки к российским берегам, даже во времена холодной войны. «Никогда ранее ни один лидер США не решался на подобное балансирование на грани ядерной войны», – подчеркнул Бломфилд.
Журналист добавил, что, несмотря на серьезность шага, в условиях «донкихотского» стиля правления Трампа паники почти не наблюдается. Он отметил, что это не повторение Карибского кризиса, но действия Трампа несут значительный риск и изменяют стратегию ядерных сил США в отношении России.
Бломфилд считает маловероятным, что президент России Владимир Путин ответит аналогичным образом, однако такой сценарий может привести к серьезному кризису. В то же время бывший офицер ВМС Британии Льюис Пейдж назвал передислокацию американских подлодок «почти полностью бессмысленным жестом» и выразил мнение, что Трамп хотел лишь продемонстрировать, что не боится заявлений заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о перемещении американских атомных подлодок ближе к России. Трамп дал приказ, который нивелировал шкалу боеготовности вооруженных сил США DEFCON. Пентагон не раскрыл, куда именно были направлены эти подлодки.