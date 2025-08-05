Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.6 комментариев
Французский генерал назвал слова Трампа о перемещении подлодок жестом на публику
Перемещение американских атомных подводных лодок, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп, не отражает изменений в расстановке сил, сообщили СМИ.
«Это скорее жест на публику», – прокомментировал главный редактор журнала Revue Defense Nationale, эксперт по вопросам обороны генерал Жером Пеллистранди в интервью газете La Depeche du Midi решение о публичном объявлении отправки подлодок «в надлежащие районы», передает ТАСС.
Он уточнил, что американские атомные подводные лодки традиционно находятся в море и выполняют задачи в рамках ядерного сдерживания, оставаясь незаметными и всегда готовыми к нанесению удара. Пеллистранди подчеркнул, что Трамп не отправил подлодки, а они по сути уже находились на заданиях.
Генерал обратил внимание, что главным отличием нынешней ситуации стал необычно открытый характер заявлений Вашингтона о своих возможностях. По его мнению, речь идет о самом явном подобном шаге с 2022 года. Эксперт добавил, что подобная демонстрация направлена на ужесточение риторики в адрес Москвы, однако на практике соотношение сил не меняется.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что внешнеполитический курс России определяется президентом Владимиром Путиным, несмотря на различные оценки ситуации среди представителей российского руководства, включая зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.
Ранее между Трампом и Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже Трамп отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах» после заявлений Медведева.