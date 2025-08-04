Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева
Песков: Внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин
Внешнеполитический курс России определяется президентом Владимиром Путиным, несмотря на различные оценки ситуации среди представителей российского руководства, включая зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В российском руководстве существуют разные мнения по вопросам внутренней и внешней политики, однако окончательное решение принимает президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, как и другие представители власти, может придерживаться более жестких позиций, что естественно для любой страны.
Песков подчеркнул, что подобная разница во взглядах существует и в руководстве США, и в европейских странах. «В каждой стране члены руководства имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и разный настрой», – заявил он, комментируя резкие заявления Медведева.
В то же время Песков сделал акцент на том, что определяющей является именно позиция главы государства. «В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин», – заявил Песков.
Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».
Позже Трамп отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах» после заявлений Медведева.
Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.