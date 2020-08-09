Глава ЦИК Белоруссии оценила кандидатов в президенты

Кандидаты на выборах президента Белоруссии не равны по уровню, однако выборы являются альтернативными, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Конкуренция хороша тогда, когда кандидаты-конкуренты действительно примерно равны по уровню. Я не могу сказать этого о наших выборах. Тем не менее, в любом случае выборы альтернативные. Мы можем усомниться в конкуренции, но можем сказать об альтернативе. И это дает возможность избирателю определиться с выбором», – передает слова главы ЦИК РИА «Новости».

Напомним, в Белоруссии в воскресенье открылись более 5,7 тыс. избирательных участков на президентских выборах.

На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правд» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Миссия МПА СНГ заявила, что голосование на выборах президента Белоруссии идет корректно.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва будет следить за выборами в Белоруссии и даст им оценку позже. В Минск прибыла делегация Совфеда России для наблюдения за выборами.