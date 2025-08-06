Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

Игорь Караулов
Что общего у России и Эфиопии
Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».
Алексей Васильев
Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну
Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.
Глеб Простаков
Почему индустриализация Америки обречена
Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.