Мотоциклист в Белгородской области погиб после атаки FPV-дрона ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. От полученных ранений мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», – написал он в Telegram-канале, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, ранее в этот день в результате атак беспилотников в Казинке и районе Устинки Белгородской области ранения получили женщина и мужчина, были повреждены здания и автомобиль.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе Дагомыса возле Сочи во время отражения атаки беспилотников в жилом доме оказалось повреждено окно.