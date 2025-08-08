Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Мотоциклист в Белгородской области погиб после атаки FPV-дрона ВСУ
По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате очередного террористического удара со стороны Вооруженных сил Украины погиб мирный житель, которого атаковал FPV-дрон.
«В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. От полученных ранений мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», – написал он в Telegram-канале, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, ранее в этот день в результате атак беспилотников в Казинке и районе Устинки Белгородской области ранения получили женщина и мужчина, были повреждены здания и автомобиль.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе Дагомыса возле Сочи во время отражения атаки беспилотников в жилом доме оказалось повреждено окно.